HALIFAX, NS, le 12 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, a commémoré l'importance historique nationale de George Dixon lors d'une cérémonie de dévoilement d'une plaque tenue au Musée Africville à Halifax, en Nouvelle-Écosse. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, en partenariat avec le Musée Africville.

George Dixon était un boxeur afro-canadien bien connu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Né à Africville à Halifax, en Nouvelle-Écosse, il a surmonté la discrimination et les préjugés raciaux et est devenu le premier boxeur à remporter des titres mondiaux dans plusieurs catégories de poids et à être couronné plusieurs fois champion du monde. Il a été le premier boxeur noir et le premier canadien à remporter un titre mondial. M. Dixon a brisé les barrières raciales et, malgré tous les obstacles, a mené une carrière fructueuse qui s'est étendue sur trois décennies, dans plusieurs catégories de poids, et qui lui a permis de se battre en Amérique du Nord et en Europe.

M. Dixon avait un style d'entraînement innovateur : il utilisait des mini-haltères et un ballon rapide attaché au sol lui permettant d'améliorer son jeu de jambes et frappait un sac lourd. Il a notamment mis au point la boxe simulée - une technique qui consiste à donner des coups de poing à un adversaire imaginaire et à éviter les coups fictifs de ce dernier. La boxe simulée a représenté une importante innovation au programme d'entraînement des boxeurs. Elle est largement utilisée dans le sport de nos jours.

L'héritage de George Dixon ne se limite pas au ring. M. Dixon s'est servi de sa popularité pour étendre les droits des autres athlètes et des membres du public. Il demandait souvent aux promoteurs de ses combats de réserver des sièges pour des supporteurs noirs. Il s'agissait d'une pratique inédite à l'époque.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements en vue d'aider les Canadiens et Canadiennes à renouer avec leur passé. En racontant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension du patrimoine riche et complexe du Canada et la sensibilisation à cet égard. Le processus de commémoration repose en grande partie sur les candidatures présentées par le public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été faites. Si vous voulez proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parks.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Citation

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de commémorer l'importance historique nationale de George Dixon. En tant que premier athlète noir et premier canadien à remporter un titre mondial de boxe, il a contribué à façonner notre pays. Son héritage est aujourd'hui plus important que jamais, alors que nous poursuivons nos efforts de lutte contre le racisme. J'invite tout le monde à en apprendre davantage sur le rôle important de George Dixon dans l'histoire canadienne et mondiale. »

M. Andy Fillmore

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et

député de Halifax

Faits en bref

Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et à ce que ces histoires importantes soient diffusées auprès de la population canadienne.





conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et à ce que ces histoires importantes soient diffusées auprès de la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes dans le cadre de ses efforts destinés à raconter des récits plus inclusifs et de portée plus vaste dans les lieux qu'elle gère. En vue de l'atteinte de cet objectif, le cadre pour l'histoire et la commémoration présente une manière complète et intéressante de raconter l'histoire du Canada selon de nombreux points de vue, y compris par la mise en lumière des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .





présente une manière complète et intéressante de raconter l'histoire du selon de nombreux points de vue, y compris par la mise en lumière des périodes tragiques et difficiles du passé du . Né à Africville, Halifax , George Dixon compétitionne principalement à Boston , haut lieu de la boxe, comme poids coq et poids plume. Il est le premier boxeur à remporter des titres mondiaux dans plusieurs catégories de poids et le tout premier à détenir plusieurs règnes avec un titre mondial. Ses techniques d'entraînement novatrices, dont la boxe simulée, ont amélioré les performances dans le ring. Son approche technique a été largement adoptée par les boxeurs de son époque et demeure incontournable dans les régimes d'entraînement des boxeurs actuels.

Document connexe

Fiche d'information : George Dixon

Liens connexes

Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Alicia Brett, Agente, communications, Unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale, Parcs Canada, [email protected], 902-478-5146