OTTAWA, ON, le 29 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les avancées en science et en recherche qui améliorent la vie des Canadiens. Le domaine qui se situe au carrefour de la science et de la technologie sera primordial pour créer un avenir plus propre et régler les problèmes environnementaux les plus urgents.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Microsoft Canada visant à adopter des solutions numériques en appui aux recherches menées par Ressources naturelles Canada (RNCan) sur le développement durable et l'action climatique.

Dans le cadre de cette collaboration, RNCan et Microsoft Canada mettront en commun leur expertise et utiliseront l'infonuagique, les données et l'intelligence artificielle (IA) pour créer une plateforme de collaboration scientifique nationale et internationale.

Ce projet est une première pour RNCan qui, de concert avec Microsoft Canada et les partenaires du programme AI for Earth (l'intelligence artificielle pour la Terre) de Microsoft, servira de modèle de collaboration future entre les secteurs de la technologie public et privé pour fournir des technologies, des ressources et des compétences à ceux qui travaillent à la résolution des problèmes humanitaires et pour créer un monde plus durable et accessible.

RNCan détient une solide expérience pour ce qui est d'intégrer des méthodes analytiques sophistiquées à ses programmes. Les avancées en IA et en apprentissage automatique peuvent nous permettre d'apporter de vastes améliorations en science, en recherche, en production, en extraction des ressources ainsi que dans d'autres activités qui sont au cœur du mandat du Ministère. Microsoft offrira aussi des ateliers de son AI Business School à RNCan, qui pourra ainsi développer les compétences de ses effectifs en matière de stratégie, de gouvernance, d'exploitation et d'utilisation responsable de l'IA.

L'Accélérateur numérique, récemment lancé par RNCan, est un projet qui a pour but d'accroître les capacités des scientifiques et des chercheurs en matière d'IA et d'étudier les possibilités d'adoption de solutions numériques perfectionnées dans les différents secteurs des ressources naturelles - l'objectif étant de favoriser le développement durable et la compétitivité grâce à l'innovation numérique. On peut trouver une liste complète des projets d'IA en cours sur le site Web de l'Accélérateur numérique.

Le discours du Trône 2020 a souligné l'intention du gouvernement de présenter un plan visant à surpasser ses objectifs climatiques de 2030. L'action climatique est la pierre angulaire du plan du gouvernement pour soutenir les travailleurs, créer des emplois et bâtir un avenir énergétique à faibles émissions ainsi qu'une économie compétitive qui ne laisse personne pour compte.

Citations

« Les changements climatiques sont réels. Pour combattre les changements climatiques, il faut innover et collaborer. Les technologies numériques de Microsoft viendront appuyer les travailleurs et le développement durable de nos ressources naturelles. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Déployer la technologie pour étayer l'action climatique est l'une de nos grandes priorités. En plaçant des solutions comme Microsoft Azure AI au cœur de sa stratégie numérique, RNCan crée un avenir plus durable et plus prospère pour les Canadiens. »

Lisa Carroll

Responsable du secteur public, Microsoft Canada

Quelques faits

Faisant fond sur les travaux en cours de RNCan, voici quelques exemples de projets de données pour lesquels nous nous associerons à Microsoft :

Le projet Energy Star Detective, qui aura recours à l'apprentissage automatique pour repérer en ligne les utilisations inappropriées et les cas de non-conformité et de fausse représentation en lien avec la marque et le nom ENERGY STAR®.



Le projet sur la préparation du réseau aux véhicules électriques, qui misera sur l'intelligence artificielle et les techniques d'apprentissage automatique pour repérer des tendances dans les données de recharge des véhicules électriques afin de donner aux services publics d'électricité un aperçu des facteurs influant sur l'utilisation du réseau électrique.



Le projet sur l'atténuation des risques dans les mines, qui servira à la production d'une carte interactive des sites miniers du Canada avec des couches géospatiales pour illustrer les différentes structures présentes sur les sites miniers.

Liens pertinents

L'Accélérateur numérique

Initiative AI for Good de Microsoft

AI business school for government - Learn | Microsoft Docs (en anglais seulement)

Liens connexes

