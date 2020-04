Le gouvernement du Canada collabore avec Amazon pour aider à obtenir de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé de première ligne

GATINEAU, QC, le 3 avril 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec des entreprises et des fabricants d'un bout à l'autre du pays pour aider les travailleurs de la santé à obtenir l'équipement dont ils ont besoin pour se protéger et pour prodiguer des soins à la population canadienne dans l'ensemble du pays.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il avait signé une entente avec Amazon Canada pour obtenir de l'aide dans la gestion de la distribution de l'équipement de protection individuelle et des fournitures qu'il achète en réponse à la COVID-19. Amazon offre ses services aux Canadiens au prix coûtant, sans la moindre marge bénéficiaire.

Amazon travaillera en collaboration avec le gouvernement du Canada pour traiter et gérer les commandes qui seront passées en ligne par l'entremise du magasin Amazon Business. Amazon se servira de son réseau de distributeurs canadiens, y compris Postes Canada et Purolator, partenaires de livraison, pour livrer les fournitures aux autorités sanitaires provinciales, aux hôpitaux et à d'autres organismes gouvernementaux au pays.

Grâce à cette entente, les grandes quantités de masques, de gants et d'autre équipement que le gouvernement a achetées seront distribuées le plus rapidement possible aux travailleurs de la santé de première ligne et aux autres personnes qui en ont besoin.

L'attribution de ce contrat s'inscrit dans la réponse pangouvernementale à la COVID-19, qui comprend des investissements importants dans l'équipement de protection individuelle pour le secteur de la santé, ainsi que dans la recherche, la science et l'innovation.



Citations

« En ce qui concerne l'approvisionnement, le gouvernement adopte une approche agressive et proactive pour s'assurer que nos travailleurs de la santé de première ligne disposent de l'équipement dont ils ont besoin. Jusqu'à présent, nous avons déjà fait plusieurs achats en lot pour obtenir des articles importants comme des masques et des ventilateurs, tous deux en forte demande dans le monde entier. Ce partenariat avec Amazon, avec l'appui de Postes Canada et de Purolator, permettra de nous assurer que ces produits vitaux se rendent le plus rapidement possible aux travailleurs de la santé d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Alors que nous continuons à travailler assidûment à augmenter notre production et à procurer l'équipement de protection individuelle et l'équipement médical essentiels, cette collaboration avec Amazon nous aidera à les livrer le plus rapidement possible aux hôpitaux et aux professionnels de la santé qui en ont besoin. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Les faits en bref



Le 31 mars, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans le diagnostic rapide et l'achat de ventilateurs et d'équipement de protection individuelle, y compris des achats en lot avec les provinces et les territoires.

a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans le diagnostic rapide et l'achat de ventilateurs et d'équipement de protection individuelle, y compris des achats en lot avec les provinces et les territoires. Le gouvernement du Canada collabore sur une base continue avec les provinces et les territoires pour cerner les besoins de ces derniers et acheter l'équipement, les fournitures et les services nécessaires à la lutte contre la COVID-19.

collabore sur une base continue avec les provinces et les territoires pour cerner les besoins de ces derniers et acheter l'équipement, les fournitures et les services nécessaires à la lutte contre la COVID-19. Nous prenons une approche agressive et proactive en matière d'achats, notamment en ce qui concerne l'équipement de protection individuelle des travailleurs de la santé en première ligne. Notre approche consiste à :

passer des commandes pour tout ce qui est immédiatement disponible;



commander en lot à l'avance, et recevoir ainsi des livraisons intermittentes étalées sur les semaines et les mois à venir;



augmenter la capacité de production au pays, par le biais du Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID‑19.

Ces mesures s'ajoutent aux efforts déployés par les provinces et les territoires pour assurer leur propre approvisionnement.

Liens connexes

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Réponse du Canada

Liens connexes

