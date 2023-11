TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a été choisie à titre de conseiller unique en structuration par le gouvernement du Canada dans son Cadre des obligations vertes récemment mis à jour.

La Banque CIBC a été choisie pour donner des conseils sur tous les aspects du Cadre des obligations vertes mis à jour afin de l'harmoniser avec les derniers développements en matière de financement durable; elle bénéficiera de l'aide de Sustainalytics qui fournira un avis de deuxième partie. Cela confirme l'harmonisation avec les Principes sur les obligations vertes de 2021 de l'International Capital Market Association.

« Compte tenu de l'intensification des défis environnementaux, le Cadre des obligations vertes mis à jour du Canada est une étape importante dans le développement d'un marché financier plus solide et durable », a déclaré Siddharth Samarth, directeur général et chef, Finance durable, Marchés des capitaux, Banque CIBC. « En tant que conseillers de confiance qui aident nos clients à traverser une période de changements significatifs, nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada dans le cadre de cette initiative importante. Ce mandat souligne le leadership dont la Banque CIBC fait preuve depuis longtemps pour répondre aux besoins commerciaux changeants et assurer un avenir plus durable. »

Récemment, Global Finance a désigné la Banque CIBC comme meilleure banque d'investissement au Canada et a reconnu son leadership exceptionnel en matière de financement durable des infrastructures. La Banque CIBC a reçu le prix Financial Adviser (Amériques) 2022 décerné par Infrastructure Journal Global pour son expertise de premier plan en matière de conseils financiers dans le cadre de transactions dans le secteur de la transition énergétique.

Voici certains des principaux investissements de la Banque CIBC en matière de durabilité :

Engagement à n'émettre aucune émission nette de gaz à effet de serre associée à ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. En 2022, nous avons établi des cibles provisoires pour réduire les émissions associées à nos portefeuilles pétrolier et gazier et de production d'électricité, par rapport au niveau de référence de 2020;

Réduction de 22 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (portée 1 et 2) provenant des activités au Canada et aux États-Unis depuis 2018 1 . En voie d'atteindre notre cible d'une réduction de 30 % d'ici 2028.

et aux États-Unis depuis 2018 . En voie d'atteindre notre cible d'une réduction de 30 % d'ici 2028. 112,9 milliards de dollars en mobilisation de financement durable au cours des quatre dernières années pour atteindre notre objectif de 13 ans, soit 37,6 % de notre objectif de mobilisation. En voie d'atteindre notre objectif de 300 milliards de dollars d'ici 20302.

La Banque CIBC continue d'investir dans le système de transition énergétique par les moyens suivants :

Investissements de 100 M$ dans des sociétés en commandite à l'appui de fonds pour les technologies climatiques et la transition énergétique.

Annonce d'une nouvelle offre de financement durable en collaboration avec Exportation et développement Canada pour aider les entreprises canadiennes axées sur l'exportation à faire la transition vers des activités plus durables.

pour aider les entreprises canadiennes axées sur l'exportation à faire la transition vers des activités plus durables. Établissement de partenariats pluriannuels avec l'Université de Calgary , la Schulich School of Business et l'Université McGill pour favoriser l'écosystème de transition énergétique et former une nouvelle génération de leaders.

(1) Réduction des émissions absolues de GES (de portée 1 et 2) par rapport à l'année de référence de 2018. Les données de 2022 s'étendent du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. (2) Dans les grandes lignes, les activités de finance durable désignent les activités de client qui appuient, entre autres, l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, les infrastructures durables, l'immobilier durable, le logement abordable et l'infrastructure de base, ainsi que des produits comme les produits financiers liés au développement durable et à l'environnement. Les services offerts par la Banque CIBC dans le cadre de son engagement de mobilisation à l'appui de ces activités de client comprennent des prêts et syndications de prêts, la prise ferme de titres de créance et de participation, des conseils en fusions et acquisitions et des placements à titre d'investisseur de premier plan. En 2022, notre méthodologie a été mise à jour de façon prospective afin d'inclure les opérations liées au secteur du logement abordable. Le secteur du logement abordable comprend les prêts et investissements effectués pour respecter nos obligations en vertu de la Community Reinvestment Act des États-Unis.





Avertissement sur l'information prospective

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent rapport, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la SEC, et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « viser », « compter », « estimer », « s'engager », « prévision », « cible », « s'efforcer », « objectif » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. Le présent rapport contient des énoncés prospectifs, y compris en ce qui a trait à notre raison d'être, qui est d'aider nos clients à faire de leurs idées une réalité, à nos engagements en matière de durabilité, à nos cibles et objectifs, ainsi qu'aux impacts connexes et à nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) y compris, sans s'y limiter, les prêts durables, l'éthique des données, l'inclusion, la mobilisation des employés, les services bancaires inclusifs et notre objectif de carboneutralité de nos activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. Des facteurs externes hors du contrôle raisonnable de la Banque CIBC peuvent entraver ses efforts visant la réalisation de ces objectifs ESG, notamment les pressions inflationnistes, le risque géopolitique, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les diverses initiatives de décarbonation à l'échelle des économies, la nécessité de politiques climatiques réfléchies à l'échelle mondiale, la disponibilité de données complètes de qualité sur les émissions de gaz à effet de serre, les méthodologies raisonnablement soutenues, la mise en place de nouvelles technologies et de solutions propres au secteur, l'évolution du comportement des consommateurs, les défis liés à l'équilibre entre les objectifs provisoires en matière d'émissions et une transition harmonieuse, et l'élaboration de règlements et de cadres à l'échelle internationale. Ces facteurs et d'autres peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes exprimées dans les énoncés prospectifs, et peuvent obliger la Banque CIBC à adapter ses initiatives et ses activités ou à rajuster ses cibles. Les énoncés prospectifs du présent rapport visent à aider les clients et d'autres personnes à comprendre nos objectifs et nos priorités stratégiques, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

