Le gouvernement du Canada choisit 3 fournisseurs pour faire progresser la solution de la prochaine génération

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - Les fonctionnaires du Canada travaillent fort et ils doivent être payés correctement et à temps. Le gouvernement du Canada s'engage à donner satisfaction à ses employés.

Aujourd'hui, le gouvernement a franchi une autre étape importante dans ses efforts continus visant à remplacer système de paye Phénix. Au terme d'un processus d'approvisionnement novateur et souple qui se veut un modèle de changement technologique transformateur, le gouvernement a choisi Ceridian, SAP et Workday comme fournisseurs qualifiés. Ces fournisseurs travailleront maintenant avec le gouvernement pour déterminer la voie à suivre pour la solution de la prochaine génération qui remplacera Phénix.

Au cours de la dernière année, le gouvernement a demandé aux fournisseurs de démontrer leurs capacités au moyen d'une série de 3 étapes (ou points de contrôle) de plus en plus complexes. Tout au long du processus, le gouvernement a collaboré étroitement avec les agents négociateurs, les fournisseurs de technologies et, bien sûr, les fonctionnaires. De janvier à avril, des expositions des utilisateurs ont eu lieu partout au pays, en personne et en ligne, pour recueillir les commentaires de milliers d'employés sur les caractéristiques potentielles d'un nouveau système et leur permettre de donner une rétroaction.

Les agents négociateurs, et notamment l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, qui représente les professionnels de la TI du gouvernement, ont participé étroitement tout au long du processus et le gouvernement est déterminé à continuer de travailler avec eux au cours des prochaines étapes du projet.

La prochaine étape consistera à établir des partenariats avec l'un ou plusieurs des fournisseurs à concevoir des projets pilotes et pour les mettre en œuvre, afin de mettre à l'essai des solutions en fonction de la complexité réelle des besoins du gouvernement fédéral en RH et en paye. Le gouvernement continuera de collaborer avec les employés et les agents négociateurs, de façon ouverte et transparente, afin que la nouvelle solution réponde aux besoins d'une fonction publique moderne.

Citation

« Nous avons tiré des leçons du passé et avons radicalement changé notre façon d'élaborer une solution de RH et de paye moderne, conviviale et accessible sur les appareils mobiles. Nous investissons le temps et les ressources nécessaires pour nous assurer que la solution répond aux besoins de nos employés. Notre fonction publique de calibre mondial ne mérite rien de moins. »

L'honorable Joyce Murray , présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

« Notre gouvernement est déterminé à trouver un système qui répond aux besoins des employés, de la manière la plus efficace et la plus rentable possible. Pour atteindre cet objectif, nous adoptons une approche d'approvisionnement souple qui prévoit une collaboration continue avec l'industrie, les ministères gouvernementaux, les syndicats et les employés à chaque étape du processus. »

Steven MacKinnon , Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Il s'agit d'un autre pas dans la bonne direction dans le long processus pour mettre en place un nouveau système de paye fiable. Le processus de consultation a été productif, et nos membres continueront de participer aux projets pilotes et aux mises à l'essai en cours. Je continuerai de m'assurer que les travaux visant à remplacer Phénix restent sur la bonne voie et demeurent une priorité. »

Debi Daviau , Présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

