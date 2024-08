Solutions innovatrices Canada lance le Défi Prévention vol de véhicules

OTTAWA, ON, le 14 août 2024 /CNW/ - Le vol de véhicules a atteint un point critique au Canada. Cette situation nuit à la sécurité de nos collectivités et entraîne des coûts évalués à un milliard de dollars pour l'ensemble des ménages canadiens chaque année. Aucun Canadien ne devrait se réveiller en découvrant que le véhicule avec lequel il compte se rendre au travail, à l'école ou à l'épicerie a été volé. Le gouvernement du Canada cherche des solutions novatrices pour empêcher et prévenir le vol de véhicules.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé le lancement du Défi Prévention vol de véhicules dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada (SIC). Des possibilités de financement sont offertes pour appuyer la création de technologies antivol. Les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes peuvent relever ce défi en proposant de nouvelles solutions pour empêcher le vol de véhicules. Les résultats attendus et les points à considérer sont bien précisés. La solution recherchée doit, entre autres, être abordable, sécuritaire, facile à installer et commercialement viable. Les PME peuvent soumettre leurs solutions de protection contre le vol de véhicules à compter de maintenant, et ce, jusqu'au 25 septembre 2024,14:00, heure de l'Est.

Ce défi, qui est commandité par Transports Canada en collaboration avec Sécurité publique Canada et la Gendarmerie royale du Canada, sera mené en deux phases et pourrait donner lieu à de multiples subventions.

Le processus de SIC est conçu pour appuyer le développement, par les PME canadiennes, d'innovations précommerciales de première étape en réponse aux défis lancés par un ministère ou un organisme fédéral. Par l'entremise de ce programme, le gouvernement du Canada fournit aux PME canadiennes des possibilités de mettre au point des technologies novatrices, de créer des emplois et de se tailler une place sur le marché commercial.

« Le Défi Prévention vol de véhicules témoigne de notre engagement à tirer pleinement profit du potentiel de créativité qui existe au pays et des technologies qui peuvent contribuer à résoudre ce problème de taille qui touche les Canadiens au quotidien. En invitant les innovateurs canadiens à présenter leurs solutions, Solutions innovatrices Canada souhaite faire surgir de nouvelles idées qui amélioreront la sécurité des véhicules et de nos communautés. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le vol de voitures est un problème complexe, et c'est pour cette raison que toutes les parties doivent se concerter pour y remédier. Le nouveau Défi Prévention vol de véhicules poussera l'industrie canadienne à soumettre des propositions, à innover et à nous aider à lutter contre le vol de véhicules. »

- Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez

« Le vol d'auto est un problème complexe. En faisant appel à l'ingéniosité des petites entreprises canadiennes, nous allons favoriser la mise au point de solutions novatrices pour empêcher le vol de voitures. J'ai hâte de voir ce que les entreprises proposeront dans le cadre de ce défi. »

- Le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc

À l'occasion du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules qui a eu lieu à Ottawa , le 8 février 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à lancer un défi, par l'entremise de Solutions innovatrices Canada (SIC), pour améliorer la protection contre les vols de véhicules.

, le 8 février 2024, le gouvernement du s'est engagé à lancer un défi, par l'entremise de Solutions innovatrices (SIC), pour améliorer la protection contre les vols de véhicules. Le programme SIC offre, par l'entremise de processus concurrentiels, des possibilités de financement de projets de recherche-développement (R-D) qui visent à répondre à des défis opérationnels internes au sein des ministères ou qui visent à combler une lacune du marché, en mettant à contribution l'ingéniosité des petites entreprises canadiennes.

Jusqu'à maintenant, le programme SIC a soutenu 1 200 projets de R-D, d'une valeur de plus de 625 millions de dollars. Ce programme a de fortes retombées sur les petites entreprises canadiennes, comme on peut le constater à la page Web intitulée Nos histoires.

