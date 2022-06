Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a souligné l'achèvement d'un investissement fédéral de 540 000 $ pour améliorer la passerelle traversant le marais de l'anse Hattie. Reliant les visiteurs au populaire sentier du pont suspendu et à la Piste côtière dans le parc national Pukaskwa, la passerelle a été officiellement rouverte ce mois-ci à l'occasion d'une bénédiction et de récits sur l'importance du site par Donald Michano, gardien du savoir de Biigtigong, le chef Duncan Michano de Biigtigong Nishnaabeg et des membres de l'équipe de Parcs Canada.

Grâce au Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales, Parcs Canada a terminé le remplacement complet d'une vieille passerelle de bois par une nouvelle structure plus durable dans le marais de l'anse Hattie. D'innombrables visiteurs ont aimé marcher sur la promenade qui traverse cet habitat spécial lors de leur randonnée sur la Piste côtière. Le niveau de l'eau dans le marais varie en fonction du niveau du lac Supérieur et des processus naturels, ce qui pose des problèmes constants pour conserver une passerelle sûre et sèche pour les visiteurs.

La nouvelle passerelle flottante préfabriquée est capable de monter et descendre au gré des variations du niveau de l'eau qui se produisent en fonction de l'activité des castors dans le marais. Les visiteurs pourront ainsi garder leurs pieds au sec et éviter de glisser, tout en permettant aux castors de maintenir naturellement cette importante zone humide. De façon globale, le remplacement de cette structure de sentier améliorera l'expérience des visiteurs, assurera le maintien de l'intégrité écologique et réduira les besoins d'entretien.

Les parcs nationaux du Canada sont un refuge pour la faune et les humains. L'investissement dans ces sites contribue à la santé de notre patrimoine naturel et à la création d'emplois dans nos collectivités, tout en permettant d'offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes de haute qualité partout au pays.

« La conservation d'environnements naturels est importante pour la santé de notre région et contribue à la joie que nous ressentons tous lorsque nous pensons au Nord de l'Ontario. La nouvelle passerelle remplacée dans le marais de l'anse Hattie offrira aux visiteurs la possibilité de profiter en toute sécurité et confortablement de cet habitat unique, tout en protégeant la zone humide. Des parcs nationaux bien entretenus et accessibles signifient que nous avons plus à offrir à mesure que notre région développe notre secteur touristique. Grâce à des investissements comme celui-ci, Parc Canada est en mesure de montrer à toute la population canadienne la beauté et les merveilles naturelles du parc national Pukaskwa. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

« La nouvelle passerelle du marais donnera aux visiteurs et aux résidents locaux de Biigtigong et de Marathon l'occasion d'observer et d'apprécier la faune abondante et diversifiée qui prospère dans ce type de zones humides. »

Duncan Michano

Chef, Biigtigong Nishnaabeg

S'étendant sur plus de 1 878 km 2 sur la rive nord reculée du lac Supérieur, le parc national Pukaskwa est une terre sauvage fascinante où les espaces vierges se mêlent à la longue histoire des Premières Nations Anishinaabes.

sur la rive nord reculée du lac Supérieur, le parc national Pukaskwa est une terre sauvage fascinante où les espaces vierges se mêlent à la longue histoire des Premières Nations Anishinaabes. Seul parc national sauvage de l' Ontario , le parc national Pukaskwa se caractérise par des affleurements de granit rosé et par des forêts d'épinettes, de sapins, de pins et de feuillus s'étendant à l'infini. Les régions situées en bordure du lac, riches en biodiversité, où zones humides côtoient lacs et forêts, abritent de nombreuses espèces emblématiques du Canada et des espèces en péril.

, le parc national Pukaskwa se caractérise par des affleurements de granit rosé et par des forêts d'épinettes, de sapins, de pins et de feuillus s'étendant à l'infini. Les régions situées en bordure du lac, riches en biodiversité, où zones humides côtoient lacs et forêts, abritent de nombreuses espèces emblématiques du Canada et des espèces en péril. Le gouvernement du Canada investit environ 11 millions de dollars pour soutenir les travaux d'infrastructure dans le parc national Pukaskwa et plus de 27 millions de dollars pour les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Nord de l' Ontario , dans le cadre du plus important plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada.

