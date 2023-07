Un investissement fédéral de 2,6 millions de dollars permet d'améliorer l'expérience du visiteur grâce à des installations et des infrastructures renouvelées.

TORONTO, le 14 juill. 2023 /CNW/ - La nature est au cœur de l'identité canadienne. Pour des millions de personnes vivant dans la région du Grand Toronto, le parc urbain national de la Rouge met la nature à portée de main. Parcs Canada a pour mission d'améliorer l'accès aux espaces verts pour les citadins, tout en conservant le patrimoine naturel et culturel du pays et en le rendant accessible.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, député de Scarborough-Rouge Park et secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, au nom de Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la réouverture de l'aire de fréquentation diurne Twyn Rivers dans le parc urbain national de la Rouge. Le parc est situé dans la plus grande région métropolitaine du Canada, et un projet de revitalisation de 2,6 millions de dollars financé par le gouvernement fédéral a permis d'améliorer les installations destinées aux visiteurs et l'infrastructure du parc.

Les visiteurs peuvent désormais vivre une expérience qui comprend :

d'importantes améliorations aux sentiers existants et un nouveau tronçon de sentier accessible;

deux nouvelles passerelles piétonnes qui enjambent le ruisseau Little Rouge;

une aire de stationnement rénovée et agrandie qui offre 83 places de stationnement pour véhicules;

une aire de loisirs et d'utilisation diurne améliorée offrant un espace vert plus grand, des jardins, du mobilier accessible (ex. des tables à langer, des tables de pique-nique) et des lumières solaires;

des toilettes accessibles toute l'année.

En outre, la rénovation de ce lieu permettra aux visiteurs d'emprunter divers sentiers qui mènent à un seul passage pour piétons sur la promenade Twyn Rivers, ce qui réduira considérablement le nombre de piétons sur la route. En collaboration avec la ville de Toronto, pour accroître encore plus la sécurité, des feux de circulation seront installés au passage pour piétons.

Avec la contribution des membres du Cercle consultatif des Premières Nations du parc urbain national de la Rouge, le terrain de stationnement de l'aire de fréquentation diurne Twyn Rivers a été réorienté afin de créer une plus grande zone tampon naturelle entre le terrain de stationnement et le ruisseau Little Rouge. La zone comprend maintenant un « jardin de bassins biologiques », qui piège les toxines et les empêche de s'écouler dans le ruisseau. Les arbres et arbustes indigènes nouvellement plantés, ainsi que les arbres adultes existants, fourniront de l'ombre et un habitat autour de l'aire de stationnement.

Afin de préserver le patrimoine culturel du secteur, les fondations souterraines de l'auberge historique Rouge Valley Inn, datant du début des années 1900, ont été préservées, et une partie de l'ancien barrage de l'auberge a été réaffectée et intégrée à l'aménagement. Les visiteurs peuvent voir la structure patrimoniale à la base de la clôture près du ruisseau.

Grâce à de tels investissements dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada aide les visiteurs à créer des liens étroits avec la nature au parc urbain national de la Rouge, tout en protégeant la biodiversité pour les générations futures.

Citation

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger la biodiversité tout en aidant les Canadiens et Canadiennes et les visiteurs à nouer des liens significatifs avec la nature. Cet investissement fédéral revitalise la populaire aire de fréquentation diurne Twyn Rivers dans le parc urbain national de la Rouge, dont pourront profiter les habitants de la région du Grand Toronto ainsi que les visiteurs de la région, et qui promet des expériences enrichissantes pour les années à venir. Parcs Canada aidera les visiteurs à découvrir la nature et à s'en rapprocher, et ce dans les limites du plus grand centre urbain du Canada ».

Gary Anandasangaree

Député de Scarborough-Rouge Park et secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Le parc urbain national de la Rouge, qui s'étend sur 79,1 km 2 , est l'un des plus grands parcs urbains du monde et le premier parc urbain national du Canada .

, est l'un des plus grands parcs urbains du monde et le premier parc urbain national du . Riche combinaison de paysages naturels, culturels et agricoles, le parc urbain national de la Rouge abrite près de 2 000 espèces de plantes et d'animaux, quelques-unes des dernières fermes en activité dans la région du Grand Toronto et une histoire humaine vieille de plus de 10 000 ans.

Le parc urbain national de la Rouge est à une heure de route d'une grande partie de la population canadienne et est accessible par les transports en commun, et donc offre aux Canadiens et Canadiennes des possibilités sans précédent de se rapprocher de la nature.

Parcs Canada a travaillé avec divers partenaires et intervenants pour concevoir les éléments de l'aménagement de l'aire de fréquentation diurne Twyn Rivers, et notamment les dix Nations qui composent le Cercle consultatif des Premières Nations du parc urbain national de la Rouge.

Liens connexes

