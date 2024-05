Le tout premier bâtiment de Parcs Canada qui cherchera à obtenir la certification Passive House Plus (Maison passive Plus) et à respecter la norme sur la carboneutralité.

NIPIGON, ON , le 4 mai 2024 /CNW/ - La construction du centre d'administration et d'accueil de l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur à Nipigon, en Ontario, est sur le point de commencer. Une fois terminé, ce bâtiment emblématique servira de base opérationnelle principale à Parcs Canada et d'aire d'accueil pour l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur.

Image conceptuelle du centre d’administration et d’accueil du lac Supérieur. Source : NORR, Architecture & Engineering (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, s'est réunie avec des Autochtones et des membres de la collectivité pour participer à une cérémonie d'inauguration des travaux de construction du centre d'administration et d'accueil de l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur à Nipigon, en Ontario. En janvier 2024, la ministre Hajdu a annoncé un financement fédéral de 37 millions de dollars pour l'attribution du contrat lié à la construction du centre.

Le nouveau centre d'administration et d'accueil des visiteurs sera un lieu de rapprochement et de découverte pour les visiteurs, et le premier bâtiment de Parcs Canada de type Passive House Plus, avec un bilan carbone net nul. Ce projet respectueux de l'environnement servira de base centrale à Parcs Canada pour les fonctions administratives et opérationnelles de l'aire marine nationale de conservation du lac Supérieur, notamment la gestion, la conservation des ressources, l'expérience du visiteur, l'entretien et l'application de la loi. Le centre accueillera également les Canadiennes et Canadiens, ainsi que les visiteurs du monde entier, facilitant des expériences enrichissantes pour les visiteurs en faisant connaître la riche histoire des peuples autochtones et des communautés côtières de la région, ainsi que des récits provenant du dessus et du dessous de la surface du lac Supérieur.

Les travaux de construction devraient durer deux ans et l'ouverture au public est prévue pour 2026. Dans le cadre des activités de la journée, les membres de la communauté de la rive nord du lac Supérieur ont pu voir les dessins conceptuels et en apprendre davantage sur ce projet à carbone zéro qui appuie les engagements de la Stratégie pour un gouvernement vert en faveur de la carboneutralité d'ici 2050. Ce projet donnera lieu au premier bâtiment administré par Parcs Canada construit conformément à la certification Passive House Plus et respectant la norme sur la carboneutralité. Il fera preuve d'innovation et de leadership en matière de pratiques de construction durable. Le respect de cette norme contribue non seulement à la réduction de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des déchets et à une augmentation de la résilience aux changements climatiques, mais procure également un avantage net à long terme grâce à des économies d'exploitation continues pendant la durée de vie du bâtiment.

Le contrat de construction a été officiellement accordé à Finn Way General Contractor Inc. basé à Thunder Bay, en Ontario, à l'issue d'un processus concurrentiel. Le contrat prévoit des initiatives visant à encourager les possibilités d'emploi et le recours à des fournisseurs et à des entrepreneurs au sein des communautés autochtones locales. Ce projet constitue l'investissement fédéral le plus important dans un lieu administré par Parcs Canada dans la région du Nord de l'Ontario.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les communautés nordiques de tout le pays, comme celles de la rive nord du lac Supérieur. La cérémonie d'aujourd'hui marque les prochaines étapes de cette incroyable initiative fédérale pour l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur. La construction de ce bâtiment emblématique carboneutre permettra de créer un espace permanent pour accueillir les visiteurs dans notre région et présenter l'histoire, l'écologie et les cultures complexes des terres et des eaux du lac Supérieur. Ce projet est un mélange passionnant de conservation, de développement économique par le biais du tourisme, et d'une conception écologique durable. Nous sommes impatients d'accueillir le public dans cet espace dans un avenir proche! »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

« Dans un pays qui possède 20 % de l'eau douce mondiale, le lac Supérieur est le plus grand lac d'eau douce de la planète. L'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur sera un élément essentiel de notre réseau pancanadien d'aires protégées géré par Parcs Canada. La célébration, la gestion et la préservation de ce plan d'eau majestueux et époustouflant nécessitent un centre d'administration et d'accueil exemplaire, un autre exemple de la manière dont le gouvernement du Canada soutient la protection et la mise en valeur de la nature et de la biodiversité d'un océan à l'autre. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Parcs Canada a fait preuve de leadership en construisant le centre d'administration et d'accueil du lac Supérieur à Nipigon, en Ontario, et ce projet aura un effet d'entraînement positif sur l'économie et stimulera la croissance dans toute la région. Ce projet est un exemple de la manière dont ce gouvernement a réussi à concilier la protection de l'environnement et la croissance économique. La protection de l'environnement se traduit par la création de bons emplois permanents et par des retombées positives à long terme pour les communautés du nord-ouest de l'Ontario. Je suis fier de voir le contrat de construction attribué à une entreprise locale de Thunder Bay et de savoir que cela créera à son tour une croissance économique et des possibilités d'emploi dans toute la région ».

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

L'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur, une fois entièrement établie, fera partie d'un réseau national d'aires protégées géré par Parcs Canada. Elle aura une superficie d'environ 10 000 kilomètres carrés et occupera près de 13 % de la surface du plus grand lac d'eau douce du monde.

L'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur protège un riche patrimoine naturel et culturel et présente des caractéristiques remarquables, notamment : le lien entre les peuples autochtones et les terres, les eaux et les ressources, qui remonte à des milliers d'années; le patrimoine culturel des Premières Nations, des Métis, des commerçants de fourrures et des colons euro-canadiens; une étonnante biodiversité avec plus de 70 espèces de poissons et des plantes arctiques-alpines rares; des formations géologiques uniques de colonnades basaltiques, de cônes de percussion et de grottes marines, en plus de paysages en terrasses spectaculaires, des hauts-fonds du lac Supérieur et de certaines des plus anciennes roches connues au monde; 70 sites archéologiques connus, allant des pictogrammes aux tombes, en passant par des épaves, etc.

Le bâtiment est conçu pour une durée de vie de 100 ans et fonctionnera avec des besoins d'entretien et énergétiques réduits, contribuant ainsi à une durabilité environnementale et financière à long terme, et à la durabilité de l'actif. Grâce à la production d'énergie géothermique et photovoltaïque, l'entretien et l'exploitation du bâtiment seront moins sensibles à l'augmentation des coûts des combustibles fossiles.

L'Agence Parcs Canada reste déterminée à travailler en collaboration avec les peuples autochtones, les communautés locales et les intervenants. La construction et la gestion du bâtiment ne sont qu'un des moyens par lesquels l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur offrira des possibilités et des avantages économiques aux entreprises autochtones.

