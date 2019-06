Le gouvernement du Canada célèbre la livraison du navire de la Garde côtière canadienne - le Sir John Franklin - le premier nouveau grand navire construit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale

Sidney, BC, le 27 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer la capacité de la Garde côtière canadienne grâce à de l'équipement amélioré et neuf, à des pouvoirs plus clairs, et à des ressources supplémentaires, pour garder nos eaux ouvertes, et pour appuyer les sciences marines en vue de mieux comprendre notre environnement océanique. Mieux appuyer notre Garde côtière et le travail essentiel que ces femmes et ces hommes accomplissent tous les jours est fondamental pour le Plan de classe mondiale de protection des océans de notre gouvernement, pour notre système global de sécurité maritime, et pour notre engagement à faire progresser les sciences océaniques.

D'un océan à l'autre, nous réinvestissons dans la présence du Canada sur l'eau tout en la renforçant, et nous protégeons mieux nos côtes et nos voies navigables.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et ministre de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, ont annoncé que nous donnons suite à notre engagement envers la protection des océans en acceptant et en livrant le premier nouveau grand navire construit pour la Garde côtière dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).

Fabriqué au Canada pour les Canadiens, le premier navire hauturier de sciences halieutiques (NHSH), le NGCC Sir John Franklin, fait maintenant partie de la flotte de la Garde côtière canadienne. Basé à l'Institut des sciences de la mer dans la baie Patricia, en Colombie-Britannique, ce navire à la fine pointe de la technologie permettra aux scientifiques de Pêches et Océans Canada de travailler avec le meilleur équipement possible pour effectuer leurs travaux essentiels en sciences marines, afin de recueillir plus de données sur notre écosystème marin. L'ajout de ce navire à la flotte nous aidera à mieux comprendre les répercussions des changements climatiques au Canada et à élaborer des politiques fondées sur des faits. Le navire appuiera également des opérations rigoureuses d'intervention environnementale et de recherche et sauvetage, au besoin.

Comme l'a déclaré récemment le premier ministre Justin Trudeau dans son annonce historique visant la construction de 18 nouveaux navires pour la Garde côtière canadienne, le gouvernement du Canada revitalise notre industrie nationale de la construction navale, en créant des emplois de la classe moyenne de bonne qualité. Grâce à l'engagement de notre gouvernement à bâtir la flotte, nous nous assurons que les femmes et les hommes de la Garde côtière utilisent des navires modernes, et disposent des outils et de la technologie dont ils ont besoin pour remplir leur mission.

Des centaines d'emplois de bonne qualité ont été créés aux chantiers navals de Seaspan, à Vancouver, pour la construction du NGCC Sir John Franklin. Ce navire est le premier de trois navires hauturiers de sciences halieutiques en construction à Vancouver. L'investissement historique du gouvernement dans l'édification de la Garde côtière canadienne signifie que les entreprises et les entrepreneurs de la Colombie-Britannique et de partout au pays profitent des retombées économiques importantes d'une industrie revigorée de la construction navale dans ce pays.

La SNCN vise à construire des navires modernes pour renforcer la Garde côtière canadienne afin de rendre nos eaux plus sécuritaires, plus propres et plus saines pour tous les Canadiens. Ce navire hauturier de sciences halieutiques, le NGCC Sir John Franklin, est le premier d'une longue série de nouveaux grands navires qui viendront s'ajouter à la Garde côtière canadienne, et nous avons hâte d'accueillir de nombreux autres navires de fabrication canadienne.

Citations

« Je suis fier, au nom de la Garde côtière canadienne, d'accepter le tout premier navire hauturier de sciences halieutiques construit et livré dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Le NGCC Sir John Franklin est un ajout important à notre flotte de la Garde côtière. Cela signifie que nos scientifiques de Pêches et Océans Canada et les femmes et les hommes de la Garde côtière disposent des outils et de la technologie dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail essentiel de collaboration sur la côte Ouest. Le Sir John Franklin, construit ici même en Colombie-Britannique, ouvre la voie à de nombreux autres navires construits au Canada pour se joindre à notre flotte de la Garde côtière et aider à rendre nos océans plus sécutaires, plus propres et plus sains. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Aujourd'hui marque une étape importante, alors que notre gouvernement accueille le premier nouveau grand navire construit et livré dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale − le NGCC Sir John Franklin. Ce nouveau navire hauturier de sciences halieutiques se joint à la flotte de la Garde côtière canadienne, offrant ainsi à nos femmes et nos hommes en uniforme un navire moderne et de calibre mondial pour accomplir leur important travail. Nous respectons notre engagement à renouveler la flotte fédérale du Canada et à rebâtir notre industrie nationale de la construction navale, tout en offrant des avantages économiques aux Canadiens d'un océan à l'autre. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et ministre de l'Accessibilité

« Les chantiers navals de Seaspan sont fiers de célébrer la livraison et l'acceptation du premier navire conçu et construit dans le cadre de la SNCN. Cette réalisation remarquable est le résultat du travail acharné et du dévouement de centaines d'employés talentueux de Seaspan et de partenaires de la chaîne d'approvisionnement de partout au Canada. Quand on construit des navires, c'est plus que des navires. Nous bâtissons une industrie, nous édifions des carrières, et nous créons une capacité souveraine cruciale pour concevoir, construire et maintenir des navires à la fine pointe de la technologie, qui répondent pleinement aux besoins opérationnels des femmes et des hommes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne. »

Mark Lamarre, président-directeur général, Chantiers navals de Seaspan

Faits en bref

La construction du NGCC Sir John Franklin a été amorcée en décembre 2017. Son port d'attache sera l'Institut des sciences de la mer qui est situé à la baie Patricia, en Colombie-Britannique. Il comprend quatre laboratoires scientifiques : un laboratoire humide, un laboratoire sec, un laboratoire océanique et un laboratoire de contrôle, pour appuyer la recherche scientifique.

a été amorcée en décembre 2017. Son port d'attache sera l'Institut des sciences de la mer qui est situé à la baie Patricia, en Colombie-Britannique. Il comprend quatre laboratoires scientifiques : un laboratoire humide, un laboratoire sec, un laboratoire océanique et un laboratoire de contrôle, pour appuyer la recherche scientifique. Les navires hauturiers de sciences halieutiques (NHSH) sont la première classe de navires construits par les chantiers navals Seaspan, à Vancouver , dans le cadre du lot de navires non destinés au combat de la Stratégie nationale de construction navale.

, dans le cadre du lot de navires non destinés au combat de la Stratégie nationale de construction navale. Les nouveaux NHSH remplaceront les navires actuels de la Garde côtière sur les côtes est et ouest du Canada , qui offrent une plateforme où sont menées des recherches scientifiques essentielles.

, qui offrent une plateforme où sont menées des recherches scientifiques essentielles. Les nouveaux navires appuieront la recherche scientifique grâce, entre autres, aux travaux suivants :

La réalisation de relevés halieutiques et acoustiques de poissons et d'invertébrés.



La collecte de renseignements sur l'abondance et la répartition des espèces marines.



La collecte de données sur les écosystèmes marins et les répercussions de l'activité humaine sur les ressources halieutiques et la santé des écosystèmes.

