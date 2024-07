SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON, QC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Élever des enfants coûte cher. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a créé l'allocation canadienne pour enfants afin d'apporter un soutien financier supplémentaire aux familles de la classe moyenne qui travaillent fort, et afin de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. Depuis son instauration en 2016, l'allocation canadienne pour enfants a contribué à rendre la vie plus abordable pour les parents et à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté.

Aujourd'hui, à l'occasion du huitième anniversaire de l'allocation, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie, ainsi que Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, ont annoncé que le montant maximal annuel de l'allocation canadienne pour enfants augmentera de nouveau afin d'aider les parents du Québec et de l'ensemble du Canada à faire face au coût de la vie. Cette augmentation signifie plus d'argent non imposable dans leurs poches chaque mois - à dépenser pour l'épicerie, le loyer, les camps d'été et tout ce dont leur famille a besoin.

Pour l'année de prestations 2024-2025, les familles peuvent recevoir jusqu'à 7 787 dollars par enfant âgé de moins de six ans et 6 570 dollars par enfant âgé de 6 à 17 ans. Les parents pourraient donc recevoir jusqu'à 350 dollars de plus que l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 4,7 p. 100.

L'allocation canadienne pour enfants a été indexée sur l'inflation à partir des données de l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada - une mesure de l'inflation couramment utilisée. Le gouvernement indexe l'allocation canadienne pour enfants tous les ans en juillet, ce qui permet de protéger les familles contre l'inflation et d'offrir aux parents un soutien financier prévisible sur lequel ils peuvent compter.

Dans la circonscription de Châteauguay-Lacolle, 8 210 familles ont bénéficié de l'allocation canadienne pour enfants l'an dernier, représentant un montant moyen de 6 584 dollars.

L'allocation canadienne pour enfants fait partie des mesures que nous prenons pour soutenir les familles et veiller à ce que la vie coûte moins cher. Nous avons aussi mis en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, qui a déjà permis de réduire de moitié en moyenne le coût des services de garde réglementés dans l'ensemble du pays, et le Régime canadien de soins dentaires, qui permettra à environ neuf millions de Canadiens et de Canadiennes qui ne sont pas assurés de consulter un dentiste à des coûts plus abordables.

Ce ne sont là que quelques-unes des mesures que nous prenons en vue d'offrir un avenir meilleur et plus équitable à chaque génération. Nous construisons également des logements, nous améliorons les soins de santé et nous investissons dans l'innovation, afin que tous les Canadiens et les Canadiennes aient une chance équitable de réussir.

Citations

« De nombreux parents m'ont confié à quel point l'allocation canadienne pour enfants change les choses pour leur famille. Nous augmentons de nouveau le montant de cette prestation non imposable afin d'aider les parents à subvenir aux besoins de leurs enfants et de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. Nous continuerons à produire des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes. »

- L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« L'allocation canadienne pour enfants est la pierre angulaire de l'aide aux familles canadiennes mise en place par notre gouvernement. Elle contribue à faire en sorte que les enfants aient les possibilités qu'ils méritent. Avec cette dernière augmentation, nous renforçons notre engagement à aider les parents à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Nous croyons en un Canada où chaque enfant a le meilleur départ possible dans la vie, et nous continuerons à travailler pour rendre la vie plus abordable pour toutes les familles. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« À Châteauguay-Lacolle, nous avons pu constater l'impact positif de l'allocation canadienne pour enfants sur nos familles. Avec plus de 8 000 familles bénéficiaires et des millions de dollars versés à notre communauté, cette augmentation fournira encore plus de soutien pour aider les parents à gérer le coût de la vie. Nous sommes déterminés à faire en sorte que chaque enfant de notre circonscription prenne le meilleur départ possible dans la vie, et cette allocation est un élément crucial de cet engagement. »

- Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

Faits en bref

L'allocation canadienne pour enfants est une allocation mensuelle non imposable calculée à partir du revenu de l'année précédente qui fournit un soutien financier aux familles à revenu faible ou moyen, afin de les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Les familles admissibles ont reçu le premier versement en juillet 2016.

Le montant de l'allocation dépend de plusieurs facteurs, notamment le nombre d'enfants à charge et leur âge, la situation de famille des parents et leur revenu net de l'année précédente. Pour l'année de prestations allant de juillet 2024 à juin 2025, les familles admissibles peuvent maintenant recevoir jusqu'à 6 570 dollars par enfant âgé de 6 à 17 ans, et jusqu'à 7 787 dollars par enfant âgé de moins de six ans.

par enfant âgé de 6 à 17 ans, et jusqu'à 7 par enfant âgé de moins de six ans. L'allocation canadienne pour enfants a été indexée pour la première fois en juillet 2018. Ainsi, chaque année, les montants maximaux des prestations et les seuils de revenu à partir desquels les prestations commencent à être réduites sont augmentés en réponse à l'augmentation du coût de la vie, ce qui permet aux parents de bénéficier d'une plus grande aide financière chaque mois pour subvenir aux besoins de leurs enfants. La vie est donc plus abordable pour les familles, qui disposent de plus d'argent.

L'indexation annuelle prend effet le 1 er juillet, c'est-à-dire au début de l'année de prestations, qui s'étend du 1 er juillet au 30 juin.

juillet, c'est-à-dire au début de l'année de prestations, qui s'étend du 1 juillet au 30 juin. Afin de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le gouvernement fédéral met aussi en œuvre les mesures suivantes. L'amélioration de l'accès aux soins dentaires pour les enfants de moins de 18 ans grâce au Régime canadien de soins dentaires, parce que personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de la santé dentaire de son enfant et mettre de la nourriture sur la table. La création du programme national d'alimentation scolaire afin que davantage d'enfants aient accès aux aliments dont ils ont besoin pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire apprendre et grandir. Le soutien de l'apprentissage parascolaire avec un investissement de 67,5 millions de dollars pour aider toutes les personnes qui fréquentent l'école à réaliser leur plein potentiel. L'apprentissage et le soutien parascolaires jouent un rôle important dans la réussite des élèves à l'école, notamment celle des élèves à risque.



Liens connexes

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]