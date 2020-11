GATINEAU, QC, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à doter les membres de la Marine royale canadienne (MRC) des navires sûrs et efficaces nécessaires pour protéger la souveraineté du Canada, tout en créant des emplois et en générant d'importantes retombées économiques pour les collectivités de tout le pays.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat à General Dynamics Mission Systems-Canada, d'Ottawa (Ontario), pour le soutien en service des systèmes de combat de 6 navires de la classe Halifax. Les systèmes de combat des navires de la classe Halifax font partie intégrante de toute la flotte des navires de cette classe et devront faire l'objet d'un soutien en service jusqu'à l'arrivée des navires de combat canadiens.

Ce contrat initial, d'une durée de 6 ans, est d'une valeur approximative de 182 millions de dollars (taxes comprises). Il permettra de maintenir jusqu'à 106 emplois.

Les frégates de la classe Halifax assurent la surveillance et le contrôle des eaux canadiennes, protègent la souveraineté du Canada, facilitent les activités de recherche et de sauvetage à grande échelle et fournissent une aide d'urgence, au besoin. Mises en service dans les années 1990, ces frégates construites au Canada ont été modernisées récemment pour qu'elles demeurent efficaces et utiles du point de vue opérationnel jusqu'à la mise en service des navires de combat canadiens.

Les navires de combat canadiens remplaceront les frégates de la classe Halifax et les contre-torpilleurs de la classe Iroquois retirés du service. Avec eux, la MRC disposera de navires modernes et performants pour surveiller et défendre les eaux canadiennes, continuer à contribuer aux opérations navales internationales pendant des décennies et déployer rapidement des forces navales crédibles dans le monde entier, dans un bref délai.

« Le gouvernement du Canada demeure fermement résolu à continuer de fournir l'équipement moderne dont les membres de la Marine royale canadienne ont besoin pour s'acquitter de leur travail important sur les voies navigables du Canada. Ce contrat de soutien en service est un autre bel exemple de la manière dont le gouvernement veille à l'entretien de la flotte actuelle de la Marine royale canadienne, tout en créant des emplois et en générant de bonnes retombées économiques pour les entreprises et la population canadienne. »

« Ces systèmes fourniront à nos femmes et à nos hommes en uniforme l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir le travail important que nous leur demandons. Les six systèmes qui seront entretenus dans le cadre de ce contrat aideront nos marins à détecter, à suivre et à identifier les menaces pesant sur leur navire, ce qui leur assurera une meilleure protection dans leur mission au service des intérêts de notre nation. Je suis fier de voir les entreprises canadiennes contribuer à l'excellence militaire canadienne au pays et à l'étranger. »

« Grâce à ce contrat, notre gouvernement soutient la croissance économique pendant que nous traversons la pandémie de COVID-19. Ce marché pavera aussi la voie à des débouchés pour les fournisseurs canadiens, à des investissements dans le perfectionnement professionnel, à de la formation et à de la recherche, en plus de générer des possibilités d'exportation pour les entreprises canadiennes. »

Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada a mené à bien la modernisation de la flotte de 12 frégates de la MRC pour qu'elle puisse continuer de répondre aux besoins opérationnels changeants. Ce projet de modernisation a impliqué la remise à neuf de divers systèmes à bord des frégates, dans le cadre du contrat de conception-construction pour l'intégration des systèmes de combat du programme de modernisation de la classe Halifax et de prolongation de la durée de vie utile des frégates. Ces systèmes comprennent, entre autres, des radars de détection et de recherche, des radars de navigation, des systèmes de conduite de tir (radars de ciblage) et des systèmes de désignation d'objectifs.

Le contrat initial est d'une valeur approximative de 182 millions de dollars. Celle-ci pourrait augmenter au cours des 6 prochaines années au fil des travaux, si plus de maintenance s'avère nécessaire. La valeur totale du contrat pour une durée pouvant aller jusqu'à 12 ans sera déterminée lorsque les options de prorogation du contrat seront exercées, le cas échéant.

La Politique des retombées industrielles et technologiques, qui comprend la proposition de valeur, s'applique à ce marché.

Les frégates de la classe Halifax opèrent aux côtés des Nations Unies, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de coalitions d'États alliés et sont intégrées à elles pour appuyer des opérations internationales de maintien de la paix et de la sécurité.

En juillet et en août 2019, les chantiers navals Irving Shipbuilding Inc., Seaspan Victoria Shipyards Limited et Chantier Davie Canada Inc. ont obtenu chacun un contrat de 500 millions de dollars pour la réalisation des travaux d'entretien sur le premier groupe de frégates de la classe Halifax du Canada .



