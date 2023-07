GATINEAU, QC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Grâce à la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada s'assure de fournir aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) les navires dont ils ont besoin pour accomplir leur important travail.

Au sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le premier ministre, le très honorable Justin Trudeau, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de 450 millions de dollars à Thales Canada inc., en coentreprise avec Thales Australia Limited, pour assurer le soutien en service de la flotte de petits navires de guerre et de navires auxiliaires (PNGNA) des FAC durant 5 ans. Le contrat comprend des options permettant d'en prolonger la durée jusqu'à 19 ans. Le contrat entrera en vigueur en juillet 2023.

La flotte de PNGNA des FAC comprend environ 100 navires de 24 classes différentes, dont des navires de défense côtière de la classe Kingston, des navires-écoles de la classe Orca, des remorqueurs, des annexes de plongée, des navires de recherche, des navires de tir, ainsi que des navires et des barges de soutien auxiliaire. Ce contrat est essentiel, car il permettra à la flotte des FAC de rester apte au service opérationnel et offrira la possibilité d'augmenter ou de réduire le nombre de navires recevant des services d'entretien selon l'évolution des besoins opérationnels.

Ce processus d'approvisionnement a été mené dans le cadre du volet de réparation, de radoub et d'entretien de la SNCN. Le contrat se traduira par des avantages économiques importants pour le secteur maritime canadien. Thales Canada inc., en coentreprise avec Thales Australia Limited, confiera des travaux en sous-traitance à des chantiers navals et des entreprises de petite et moyenne taille un peu partout au Canada, notamment en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, à Terre‑Neuve-et-Labrador, en Ontario et au Québec.

La SNCN crée des emplois dans l'industrie de la construction navale et le secteur maritime du Canada et fournit aux membres des FAC l'équipement dont ils ont besoin pour poursuivre leur importante mission. On estime que les contrats conclus dans le cadre de la SNCN ont contribué à hauteur d'environ 21,26 milliards de dollars (1,93 milliard de dollars par an) au produit intérieur brut du Canada, et qu'ils ont permis de créer ou de préserver plus de 18 000 emplois par année entre 2012 et 2022.

« La Stratégie nationale de construction navale continue de générer d'importantes retombées économiques pour les chantiers navals du Canada. Ce contrat de soutien en service permettra aux membres des Forces armées canadiennes de disposer des navires dont ils ont besoin pour accomplir leur important travail au service de la population canadienne, tout en favorisant la création d'emplois et la croissance économique. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous aidons l'industrie de ce domaine à devenir plus robuste et à générer des avantages économiques partout au pays. L'investissement réalisé aujourd'hui permettra de doter les Forces armées canadiennes du matériel dont elles ont besoin, et de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises d'un océan à l'autre puissent jouer un rôle clé au sein de cette industrie et ainsi créer des emplois de haut calibre pour la population du Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Ce contrat, appelé PNGNA IV, est le quatrième contrat qui a été attribué pour le soutien en service de la flotte de PNGNA.

Entre 2017 et 2019, le gouvernement du Canada a publié 2 demandes de renseignements afin d'obtenir de l'information et des commentaires de la part de l'industrie sur la stratégie d'approvisionnement pour le contrat PNGNA IV.

2019, le gouvernement du a publié 2 demandes de renseignements afin d'obtenir de l'information et des commentaires de la part de l'industrie sur la stratégie d'approvisionnement pour le contrat PNGNA IV. Entre 2020 et 2021, le gouvernement du Canada a publié 2 invitations à se qualifier (ISQ). Les soumissionnaires éventuels y sont invités à se préqualifier en vue de l'étape de la demande de propositions. L'étape de l'ISQ a permis de dresser une liste de 6 fournisseurs préqualifiés.

2021, le gouvernement du a publié 2 invitations à se qualifier (ISQ). Les soumissionnaires éventuels y sont invités à se préqualifier en vue de l'étape de la demande de propositions. L'étape de l'ISQ a permis de dresser une liste de 6 fournisseurs préqualifiés. Le 13 mai 2022, le gouvernement du Canada a publié une demande de propositions à l'intention des fournisseurs préqualifiés.

a publié une demande de propositions à l'intention des fournisseurs préqualifiés. Le contrat de soutien en service PNGNA IV sera en place pour une période prévue pouvant aller jusqu'à 19 ans.

À partir de 2024, ce contrat apportera 1,2 million de dollars par année sous forme de contributions directes et indirectes à des entreprises et des communautés autochtones.

Ce contrat contribuera au soutien en service d'environ 100 navires de 24 classes dès le début.

