GATINEAU, QC, le 8 mars 2022 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada fournit aux membres de la Garde côtière canadienne l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail important de manière efficace et sécuritaire au service de la population canadienne.

Au nom de la Garde côtière canadienne, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué un contrat de 14,36 millions de dollars (16.5 millions de dollars, taxes comprises) à Chantier Davie, de Lévis (Québec), pour l'exécution de travaux visant à prolonger la vie utile du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Louis S. St-Laurent, le plus gros brise-glace du Canada.

L'attribution de ce contrat fait suite au Préavis d'adjudication de contrat (PAC) émis le 29 octobre 2020, dans lequel le Canada indiquait son intention de passer un contrat avec Chantier Davie. Il a été établi que Chantier Davie était le seul chantier naval dans l'est du Canada ayant une cale sèche assez grande pour réaliser ces travaux.

Les travaux commenceront au printemps 2022. Ils consisteront notamment à mener des inspections, à effectuer de la maintenance obligatoire et à moderniser l'équipement auxiliaire afin de prolonger la vie utile du NGCC Louis S. St-Laurent jusqu'à la mise en service d'un nouveau navire. Les travaux prévus se dérouleront sur une période de cale sèche de 3 mois en 2022.

Avec la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada génère d'importantes retombées pour les chantiers navals et les fournisseurs canadiens partout au pays. Ce contrat a été attribué dans le cadre du volet des projets de réparation, de radoub et d'entretien de la Stratégie, qui continue d'offrir des possibilités au secteur maritime canadien. Il contribuera à créer ou à maintenir environ 50 emplois à Chantier Davie.

« La Stratégie nationale de construction navale continue d'offrir d'importantes possibilités économiques aux chantiers navals de tout le Canada. Les travailleurs qualifiés du secteur canadien de la construction navale nous aident à réparer et à entretenir nos navires, tout en stimulant la croissance économique dans l'ensemble du pays. »

« Les membres de la Garde côtière canadienne ont la grande responsabilité d'assurer la sécurité des navigateurs et la protection du milieu marin. Depuis plus de 50 ans, le Louis S. St-Laurent contribue à assurer la sécurité de la navigation sur les eaux canadiennes. Ce contrat permettra à la Garde côtière de poursuivre ce travail important pendant encore de nombreuses saisons malgré des conditions dangereuses et la présence de glace. »

« Cette annonce témoigne une fois de plus de l'expertise incontournable des travailleurs de la Davie. Une fois restauré, le Louis S. St-Laurent continuera de fièrement servir le Canada, en assurant la sécurité du trafic maritime, la livraison de fournitures essentielles, et le transport de notre garde côtière dans les régions éloignées du Canada pour les décennies à venir. »

Le NGCC Louis S. St-Laurent assure des services essentiels de déglaçage et d'intervention d'urgence dans les eaux canadiennes. Son port d'attache est à St. John's , à Terre‑Neuve‑et‑Labrador.

, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Ces travaux visant le NGCC Louis S. St-Laurent s'inscrivent dans le programme de prolongation de la vie utile des navires de la Garde côtière canadienne. Ce programme vise à maintenir la flotte de la celle-ci, y compris le Louis S. St-Laurent , en état de fonctionnement plus longtemps pour qu'elle puisse continuer d'assurer les niveaux de service actuels jusqu'à la mise en service de nouveaux navires.

, en état de fonctionnement plus longtemps pour qu'elle puisse continuer d'assurer les niveaux de service actuels jusqu'à la mise en service de nouveaux navires. Les travaux en question pourront comprendre des inspections, le renouvellement de l'équipement auxiliaire, des hélices, du revêtement de l'échappement et du tuyautage, ainsi que la peinture de la coque et de la superstructure.

D'autres travaux de prolongation de la vie utile des navires sont prévus pour les prochaines années, ce qui permettra au NGCC Louis S. St-Laurent de continuer d'assurer les services essentiels de déglaçage tout au long de la prochaine décennie, au service du Canada .

. En mai 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il mettra de l'avant la construction de 2 brise-glaces polaires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. En procédant ainsi, il s'assurera qu'au moins un brise-glace polaire sera livré d'ici 2030, année où le NGCC Louis S. St-Laurent est censé être mis hors service.

a annoncé qu'il mettra de l'avant la construction de 2 brise-glaces polaires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. En procédant ainsi, il s'assurera qu'au moins un brise-glace polaire sera livré d'ici 2030, année où le NGCC Louis S. St-Laurent est censé être mis hors service. Les contrats que le gouvernement du Canada avait attribués en date de septembre 2021 à l'échelle du pays, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, totalisaient plus de 20,87 milliards de dollars. Environ 12,42 % de cette valeur (ou 2,59 milliards de dollars) correspondent aux contrats attribués à des entreprises du Québec.

