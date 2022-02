WHITEHORSE, YT, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Services publics et Approvisionnement Canada

La santé et la sécurité de la population canadienne, la protection de notre environnement et l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones sont prioritaires pour le gouvernement du Canada.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a attribué, au nom de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, un contrat à Parsons Inc. pour la prestation de services de gestion de travaux, d'entretien et de maintenance au complexe minier de Faro. Ce contrat contribuera considérablement à la restauration et à la protection de l'environnement sur le site de la mine et à proximité, tout en générant des retombées socioéconomiques sur les collectivités du Nord et des Premières Nations. Ces retombées comprennent des possibilités d'emploi, de formation et de développement des compétences, ainsi que des occasions pour les entreprises de fournir d'autres biens et services dans le cadre du projet.

Le projet d'assainissement de la mine de Faro compte parmi les projets de remise en état de mines abandonnées les plus importants et les plus complexes actuellement menés au Canada. Le directeur principal des travaux sera chargé de gérer les travaux de construction et les services d'entretien et de maintenance au complexe minier de Faro, y compris le traitement des eaux contaminées, l'entretien des routes et la gestion des infrastructures, des déchets, du carburant et des fournitures.

Le 27 juillet 2021, SPAC a par ailleurs attribué un contrat de 5,8 millions de dollars à CH2M Hill Canada Ltd. pour la conception de la station permanente de traitement des eaux de la mine Faro. D'autres processus d'approvisionnement sont en cours ou à venir, en vue d'acquérir des services de planification et de conception de l'assainissement, des services de surveillance environnementale, des services géotechniques et des services de soutien réglementaire, entre autres.

Ensemble, ces contrats contribueront à créer et à maintenir des emplois à long terme dans le Nord, tout en améliorant l'environnement pour les collectivités locales.

Citations

« Notre gouvernement agit pour protéger l'environnement, faire progresser la réconciliation et renforcer l'économie dans le Nord du Canada. Avec l'attribution de ce contrat, nous franchissons une autre étape importante vers l'assainissement complet du complexe minier de Faro, au Yukon, et nous offrons des possibilités de développement socioéconomique et de renforcement des capacités aux Premières Nations locales. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'attribution de ce contrat représente une étape importante du projet d'assainissement de la mine de Faro. Elle vient appuyer l'engagement à long terme du Canada à améliorer la santé humaine, environnementale et socioéconomique ainsi que le bien‑être des communautés du Nord et de l'Arctique. Notre gouvernement s'engage à mobiliser et à faire participer de manière significative, dans un esprit de partenariat, les collectivités autochtones touchées en ce qui concerne tous les aspects de ce projet, y compris les plans d'assainissement du site et la gestion du projet de manière à maximiser les possibilités et les avantages socioéconomiques offerts aux collectivités autochtones locales. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« La mine Faro a été construite sur le territoire traditionnel du Conseil des Dénés de Ross River, et de nombreux membres de notre collectivité et leurs familles ont été contraints de s'installer ailleurs à cause de la mine. Le préjudice qui en a résulté est à la fois physique et émotionnel. La décision du Canada et du Yukon de mettre de l'avant ce projet, ainsi que les efforts sincères déployés par le Canada pour favoriser un processus d'assainissement qui inclut notre collectivité, représentent un pas important vers l'amélioration du territoire et de l'expérience de nos peuples par rapport à la mine. L'attribution du contrat du directeur principal des travaux constitue une étape cruciale dans le lancement de ces travaux importants. »

Chef Caesar

Première Nation du Conseil des Dénés de Ross River

« Le projet d'assainissement de la mine Faro est l'un des plus coûteux et des plus complexes du genre au pays. Il vise à restaurer l'environnement, et ce, tout en générant des retombées socio-économiques optimales sur la localité et en préservant la santé et la sécurité des personnes, en particulier dans les collectivités voisines de Faro et de Ross River. Je me réjouis de l'engagement soutenu du gouvernement fédéral et du partenariat solide que celui-ci a établi avec les Premières nations Kaska et Selkirk, le gouvernement du Yukon et d'autres intervenants. »

Brendan Hanley

député du Yukon

Faits en bref

Le contrat est structuré de manière à permettre l'exécution par étape du plan d'assainissement. D'une valeur initiale de 108,2 millions de dollars, il porte sur les services à fournir jusqu'au 31 mars 2024 et comprend des options permettant de le prolonger pendant toute la durée de l'assainissement actif, qui doit prendre fin en 2038.

comprend des options permettant de le prolonger pendant toute la durée de l'assainissement actif, qui doit prendre fin en 2038. Autrefois la plus grande mine de plomb et de zinc à ciel ouvert du monde, la mine Faro a été un moteur économique important pour le Yukon et le Canada dès son ouverture en 1969 jusqu'à son abandon en 1998.

et le Canada dès son ouverture en 1969 jusqu'à son abandon en 1998. Après presque 30 ans de traitement du minerai, il reste 70 millions de tonnes de résidus et 320 millions de tonnes de stériles sur le site.

La mine couvre une superficie de 25 kilomètres carrés, soit une superficie comparable à la taille de la ville de Victoria , en Colombie-Britannique.

, en Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada finance le projet et dirige l'entretien et la maintenance, les travaux urgents, la surveillance du site, la consultation, la conception du plan d'assainissement, le processus réglementaire et les travaux de construction liés à l'assainissement actif.

Les Premières Nations, la Ville de Faro et les autres intervenants sont consultés à intervalles réguliers pour faire en sorte que le projet prenne en compte leurs intérêts. Les Premières Nations concernées comprennent les Premières Nations des Dénés de Kaska et la Première Nation de Selkirk .

et les autres intervenants sont consultés à intervalles réguliers pour faire en sorte que le projet prenne en compte leurs intérêts. Les Premières Nations concernées comprennent les Premières Nations des Dénés de Kaska et la Première Nation de . Dans le cadre de l'engagement du Canada envers la réconciliation, le contrat du directeur principal des travaux comprend des clauses selon lesquelles l'entrepreneur s'engage à offrir des possibilités d'emplois et de formation aux membres de la nation des Dénés de Kaska et à engager en sous-traitance des entreprises qui leur appartiennent.

L'assainissement de la mine devrait prendre 15 ans. Ensuite, il faudra procéder à des tests, à une surveillance, à un entretien et à une maintenance à long terme.

Liens connexes

Projet d'assainissement de la mine Faro : Yukon

Parsons Corporation (en anglaise seulement)

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Filomena Tassi, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Kyle Allen, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-953-1160, [email protected]