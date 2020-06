GATINEAU, QC, le 15 juin 2020 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada fournit aux membres de la Marine royale canadienne (MRC) des navires et de l'équipement modernes, construits au Canada, qui leur permettront de s'acquitter de leur travail important à court et à long terme, tout en soutenant la création d'emplois partout au pays. La SNCN contribue au produit intérieur brut (PIB) à hauteur de plus de un milliard de dollars annuellement, en plus de créer et de maintenir plus de 15 000 emplois par an par l'entremise de notre industrie nationale de la construction navale et de ses fournisseurs canadiens du secteur maritime.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont annoncé que le Canada avait franchi une étape importante vers la mise en place de la future flotte de la MRC : il a attribué un contrat à Vancouver Shipyards Co. Ltd. de Seaspan pour la construction complète de deux navires de soutien interarmées (NSI). Ce contrat d'une valeur de 2,4 milliards de dollars (taxes comprises) permettra de passer à la construction à plein régime du premier navire, dont la construction des premiers blocs avait commencé en juin 2018, puis de construire le second navire.

Les NSI livreront du carburant et d'autres fournitures essentielles aux navires en mer, offriront des services médicaux et dentaires et comprendront des installations pour l'entretien des hélicoptères. La présence de navires de ravitaillement accroît le rayon d'action et l'autonomie des opérations en mer, ce qui permet aux navires de combat canadiens de rester en mer pendant de longues périodes sans devoir faire escale pour se ravitailler.

Citations

« Nous continuons de collaborer étroitement avec l'industrie canadienne de la construction navale ainsi que les secteurs connexes alors que notre pays et le reste du monde vivent une période sans précédent. Je salue les travailleurs dévoués de de partout au pays et la persévérance avec laquelle ils continuent de mener à bien les projets de construction navale déterminants pour le gouvernement fédéral. Ce contrat est un autre bel exemple de notre engagement soutenu envers la Stratégie nationale de construction navale, qui vise à soutenir la vigueur et la pérennité du secteur maritime canadien. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Grâce à ce contrat, qui représente un tournant important pour nos femmes et nos hommes qui portent l'uniforme, notre gouvernement continue de livrer la marchandise en termes de Protection, sécurité, engagement. Ces nouveaux navires fourniront la capacité nécessaire à notre Marine royale canadienne, tout en offrant des avantages économiques et des emplois aux Canadiennes et aux Canadiens, y compris plusieurs milliers d'emplois créés ou maintenus ici, à Vancouver, de même que partout au pays. Une quantité impressionnante de travaux a déjà été accomplie pour mener à la construction de ces nouveaux navires, et j'attends impatiemment leur arrivée au cours des prochaines années. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« La Stratégie nationale de construction navale génère plus d'emplois et contribue à une industrie nationale de construction navale forte pour notre économie. Alors que nous vivons une période sans précédent, il est rassurant de savoir que la construction de ces navires essentiels garantira de bons emplois aux Canadiennes et aux Canadiens employés par Seaspan, ainsi qu'à ceux et celles qui travaillent pour leurs fournisseurs et dans les industries connexes. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Je suis heureux de voir qu'une autre étape importante pour nos futurs navires de soutien interarmées a été complétée cette année. Grâce à ces navires de guerre, la Marine royale canadienne sera en mesure d'opérer avec encore plus de flexibilité et d'endurance. Non seulement ces navires seront-ils au cœur de nos groupes tactiques navals, mais ils représentent également un bien national vital et stratégique qui permettra à la Marine de maintenir sa présence et son endurance sur la scène mondiale. »

Vice-amiral Art McDonald

Commandant de la Marine royale canadienne

Les faits en bref



Comme il est énoncé dans la politique de défense du Canada , Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement du Canada s'est engagé à acquérir deux NSI de la classe Protecteur destinés à remplacer les pétroliers ravitailleurs d'escadre déclassés de la MRC. Ce projet s'inscrit dans une vaste initiative qui vise à revitaliser la flotte de navires de combat de la MRC.

, Protection, Sécurité, Engagement, le gouvernement du s'est engagé à acquérir deux classe destinés à remplacer les pétroliers ravitailleurs d'escadre déclassés de la MRC. Ce projet s'inscrit dans une vaste initiative qui vise à revitaliser la flotte de navires de combat de la MRC. Le contrat de conception des NSI a été attribué en février 2017, et le premier bloc de travaux a commencé en juin 2018.

le premier bloc de travaux a commencé en juin 2018. Le premier NSI doit être livré en 2023, et le deuxième en 2025.

le deuxième en 2025. Le budget total du projet des NSI comprend 3,1 milliards de dollars pour l'achat des deux navires et des pièces de rechange initiales, ainsi qu'un milliard de dollars pour les travaux de conception et d'ingénierie de la production, les frais de gestion de projet et les frais de prévoyance connexes, pour une valeur totale de 4,1 milliards de dollars.

Vancouver Shipyards de Seaspan a été sélectionné en tant que fournisseur stratégique selon les termes de la SNCN en 2011, à la suite d'un processus concurrentiel. Son lot de travail inclut la construction des NSI de la MRC.

La Politique des retombées industrielles et technologiques s'applique à ce contrat, afin d'assurer que Seaspan investisse 100 pourcent de la valeur du contrat dans l'économie canadienne.

On estime que les contrats attribués entre 2012 et décembre 2019, dans le cadre de la SNCN, contribuent au PIB à hauteur de plus de 17,04 milliards de dollars (1,54 milliard de dollars par an) et qu'ils créent ou maintiennent plus de 15 521 emplois par an, par l'entremise de l'industrie maritime et de ses fournisseurs canadiens entre 2012 et 2022.

