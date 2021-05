CAMBRIDGE BAY, NU, le 25 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA) située à Cambridge Bay, au Nunavut, où des programmes de recherche et de sciences seront menés pour des décennies à venir, et à assurer le développement économique des Inuits du Nunavut au moyen de projets de marchés.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé qu'un contrat de services de gestion des installations d'une valeur de 33,4 millions de dollars avait été attribué à la coentreprise Nunavut Arctic Services, de Resolute Bay (Nunavut), le 30 avril 2021. L'entreprise sera appelée à prendre en charge la prestation des services de gestion des installations en offrant une vaste gamme de services adaptés aux divers besoins opérationnels uniques et spécialisés du complexe de la SCREA.

Le processus d'appel d'offres s'adressait exclusivement aux entreprises inuites enregistrées, comme l'exige l'Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (l'Accord du Nunavut). Dans sa proposition, Nunavut Arctic Services a présenté un plan des avantages pour les Inuits dans lequel elle s'engage à employer de la main-d'œuvre inuite, à faire appel aux services de professionnels inuits, à recourir à des fournisseurs inuits et à offrir de la formation en cours d'emploi ou du perfectionnement professionnel aux employés inuits. L'entreprise répondra aussi aux critères relatifs aux avantages pour le Nunavut, notamment par la présence de son siège social, de ses bureaux administratifs ou autres installations avec personnel et de tout bureau ou sous-traitant dans la région du Nunavut.

Le transfert de la prestation des services de gestion des installations au nouveau fournisseur de services se déroulera au printemps et à l'été 2021 et prendra fin au plus tard le 30 septembre 2021.

Citations

« Ce contrat vise à assurer la pleine participation des entreprises inuites enregistrées, conformément à l'Accord du Nunavut et à la directive du gouvernement sur les marchés conclus sur le territoire. Les services qui en découleront vont stimuler le développement de l'économie et de la capacité des entreprises et des particuliers inuits. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de soutenir les entreprises et les employés inuits par l'attribution de contrats qui stimuleront le développement économique de la région et qui généreront des possibilités de formation et d'emplois pour les Nunavummiut. Grâce à ce contrat d'entretien des installations, l'investissement aura des retombées sur l'économie locale, et le complexe de la SCREA pourra continuer d'offrir des installations et des services de pointe pour les années à venir. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Grâce à ce contrat, le complexe de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique pourra bénéficier de services de gestion d'installations stables et de grande qualité nécessaires à la conduite de travaux de recherche de pointe dans l'Arctique tout au long de l'année. À Savoir polaire Canada, nous nous réjouissons à l'idée de mener plus d'initiatives de recherche en collaboration avec des chercheurs et des détenteurs du savoir autochtone du Canada et d'ailleurs. »

Jennifer C. Hubbard

Présidente et directrice générale, Savoir polaire Canada

Les faits en bref

Ce nouveau contrat est l'aboutissement d'un processus d'appel d'offres mené conformément à l'Accord du Nunavut et à la directive du gouvernement du Canada sur les marchés exécutés sur ce territoire. Le contrat était réservé aux entreprises inuites enregistrées dans le but d'assurer la pleine participation de celles-ci. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) s'est engagé à s'assurer que les services fournis par le nouveau fournisseur et ses sous-traitants aux termes du contrat contribueront au développement économique et au renforcement de la capacité des entreprises et des particuliers inuits.

à augmenter les marchés publics que les entreprises autochtones peuvent soumissionner et obtenir. Il a pour objectif d'attribuer au moins 5 % des contrats fédéraux à des entreprises détenues ou dirigées par des Autochtones. Comme le gouvernement fédéral dépense environ 22 milliards de dollars par an, l'atteinte de cet objectif aura d'importantes retombées économiques sur les entreprises autochtones. Le complexe de la SCREA abrite l'administration centrale de Savoir polaire Canada . Il comprend des bureaux, des laboratoires de recherche, des locaux réservés au partage du savoir et à la participation communautaire, un garage d'entretien, des salles d'entreposage de l'équipement, ainsi que des logements pour les scientifiques et les chercheurs invités.

. Il comprend des bureaux, des laboratoires de recherche, des locaux réservés au partage du savoir et à la participation communautaire, un garage d'entretien, des salles d'entreposage de l'équipement, ainsi que des logements pour les scientifiques et les chercheurs invités. Le complexe a été conçu en fonction de la certification de niveau Or du programme Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Les travaux vont bon train en vue de l'obtention de la certification au printemps 2022.

La culture et les traditions inuites sont au cœur de la conception du complexe.

Un surveillant de l'équité a été chargé d'exercer une surveillance objective, indépendante et spécialisée à toutes les étapes du processus d'approvisionnement.

Produits connexes

Liens connexes

Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (Savoir polaire Canada )

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Cecely Roy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, 343-549-7293, [email protected] ; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]

Liens connexes

