WHITEHORSE, YT, le 17 août 2022 /CNW/ - La santé et la sécurité de la population canadienne, la protection de l'environnement et la progression vers la réconciliation avec les peuples autochtones sont prioritaires pour le gouvernement du Canada.

À la suite de 4 processus concurrentiels ouverts, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, pour le compte de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 3 nouveaux contrats et 1 offre à commandes dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Faro, d'une valeur de plus de 57 millions de dollars.

Ces contrats et l'offre à commandes permettront de faire progresser considérablement la conception du plan d'assainissement, la surveillance environnementale et géotechnique, y compris l'évaluation de la qualité et du débit d'eau sur le site, la surveillance météorologique et les inspections techniques des structures en terre. Ils permettront également de renforcer le soutien à la réglementation dans le cadre du projet, y compris en ce qui concerne le processus de demande et d'examen du permis d'utilisation de l'eau ainsi que de l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.

Ensemble, ces octrois reposent sur les efforts déjà déployés au complexe minier de Faro et permettront de créer et de maintenir des emplois à long terme dans le Nord, tout en améliorant l'environnement des Premières Nations et des collectivités locales.

« Notre gouvernement prend des mesures pour protéger l'environnement, faire progresser la réconciliation et renforcer l'économie dans le Nord du Canada. Ces contrats ainsi que l'offre à commandes définissent les prochaines étapes cruciales qui s'imposent en vue de l'assainissement complet du complexe minier de Faro, au Yukon. Parallèlement, ils offriront des possibilités de développement socioéconomique et de renforcement des capacités aux Premières Nations locales. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La protection de l'environnement, la progression vers la réconciliation et la création de possibilités économiques pour les collectivités autochtones et du Nord sont les grandes priorités de notre gouvernement. Ces contrats ainsi que l'offre à commandes permettront de créer des emplois pour les Premières Nations locales et les habitants du Nord, tout en faisant progresser l'assainissement de la mine abandonnée de Faro. Notre gouvernement continuera de travailler en partenariat avec les collectivités autochtones et du Nord afin de cerner les possibilités et de s'assurer que les Premières Nations locales et les collectivités avoisinantes tirent parti du projet d'assainissement de la mine Faro. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et de Développement économique Canada pour les Prairies

« Le complexe minier de Faro a fait partie de l'exploitation minière du Yukon pendant des décennies. Je me réjouis de constater des progrès dans l'assainissement de la mine grâce aux 3 nouveaux contrats et à l'offre à commandes. La durabilité de l'environnement et la collaboration avec les Premières Nations locales, y compris les possibilités d'emploi, continuent d'être des aspects essentiels de ce projet. Je compte sur les efforts de ces organisations sous contrat pour améliorer la revitalisation à long terme de la région. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Faits en bref

Le projet d'assainissement de la mine Faro est l'un des projets d'assainissement de mines abandonnées les plus importants et les plus complexes à réaliser au Canada.

Autrefois la plus grande mine de plomb et de zinc à ciel ouvert du monde, la mine Faro a été un moteur économique important pour le Yukon et le Canada dès son ouverture en 1969 jusqu'à son abandon en 1998.

et le Canada dès son ouverture en 1969 jusqu'à son abandon en 1998. Après presque 30 ans de traitement du minerai, il reste 70 millions de tonnes de résidus et 320 millions de tonnes de stériles sur le site.

La mine s'étend sur une superficie de 25 kilomètres carrés, soit une superficie comparable à la taille de la ville de Victoria , en Colombie-Britannique.

, en Colombie-Britannique. Les contrats ont été attribués comme suit :

D'une valeur de 18 157 561, 40 $, le contrat de services de surveillance environnementale a été attribué à Ensero Solutions Canada Inc.



D'une valeur de 31 705 000 $, le contrat de conception du plan d'assainissement et de services de soutien a été attribué à AECOM Canada Ltd.



D'une valeur de 3 150 000 $, le contrat de services de soutien à la réglementation a été attribué à Golder Associates Ltd.

D'une valeur de 4 500 000 $, l'offre à commandes visant les services de soutien géotechnique a été attribuée à Tetra Tech Canada Inc.

Dans le cadre de l'engagement du Canada à l'égard de la réconciliation, les contrats de conception du plan d'assainissement et de services de soutien ainsi que de services de surveillance environnementale comprennent des clauses selon lesquelles l'entrepreneur s'engage fermement à offrir des possibilités d'emploi et de formation aux Dénés Kaska et à conclure des contrats de sous-traitance avec des entreprises appartenant à des Dénés Kaska.

Les Premières Nations, la Ville de Faro et d'autres partenaires font partie de l'équipe collaborative qui réalisera ce projet. Les Premières Nations concernées comprennent les Premières Nations des Dénés Kaska et la Première Nation de Selkirk .

et d'autres partenaires font partie de l'équipe collaborative qui réalisera ce projet. Les Premières Nations concernées comprennent les Premières Nations des Dénés Kaska et la Première Nation de . L'assainissement de la mine devrait prendre 15 ans, après quoi il faudra effectuer les tests, la surveillance, l'entretien et la maintenance à long terme.

Document d'information

Date : 17 août 2022

Attribution de trois nouveaux contrats et d'une offre à commandes dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Faro

La mine Faro était autrefois la plus grande mine de plomb et de zinc à ciel ouvert du monde. D'une superficie de plus de 25 kilomètres carrés, elle est aujourd'hui le site de l'un des projets d'assainissement de mines abandonnées les plus complexes au Canada. Le site se trouve au centre-sud du Yukon, près de la ville de Faro, sur le territoire traditionnel de la Nation Kaska, et en amont de la Première Nation de Selkirk. Le Conseil des Dénés de Ross River est la collectivité de Première Nation la plus proche du site.

En février 2022, le contrat pour les services du directeur principal des travaux et les services d'entretien et de maintenance a été attribué à Parsons Inc, pour une valeur initiale de 108,2 millions de dollars, et couvre les services de la première période jusqu'au 31 mars 2024. Le contrat est structuré de manière à permettre l'exécution par étape du plan d'assainissement et comprend des options permettant de le prolonger pendant toute la durée de l'assainissement actif, qui devrait prendre fin en 2038. Le directeur principal des travaux et l'entrepreneur chargé des services d'entretien et de maintenance travailleront de concert avec plusieurs autres entrepreneurs engagés par le Canada. Les contrats et l'offre à commandes visent les services de surveillance environnementale, la conception du plan d'assainissement et les services de soutien, les services de soutien à la réglementation et les services de soutien géotechnique.

Ces contrats et l'offre à commandes, de même que le contrat pour les services du directeur principal des travaux et les services d'entretien et de maintenance, procureront des avantages considérables pour les gens de Faro et les collectivités avoisinantes, y compris des avantages socioéconomiques et le renforcement des capacités des Premières Nations locales. La valeur et la durée des travaux au complexe minier de Faro auront des répercussions positives sur l'économie locale, y compris la création d'emploi. Dans le cadre de l'engagement du Canada à l'égard de la réconciliation, les contrats de conception du plan d'assainissement et de services de soutien ainsi que de services de surveillance environnementale comprennent des clauses selon lesquelles l'entrepreneur s'engage fermement à offrir des possibilités d'emploi et de formation aux Dénés Kaska et à conclure des contrats de sous-traitance avec des entreprises appartenant à des Dénés Kaska.

Le contrat de services de surveillance environnementale a été attribué le 1er mars 2022 à Ensero Solutions Canada Inc., pour une valeur initiale de 18,2 millions de dollars, et couvre les services jusqu'au 28 février 2025. Le contrat est assorti d'options permettant d'en prolonger la durée pour une période maximale de 2 ans. Le contrat de services de surveillance environnementale consiste à réaliser les programmes de surveillance sur le site, y compris l'évaluation de la qualité et du débit d'eau (eau de surface, eau souterraine, eau d'infiltration et eau de contact). Dans le cadre de son contrat, Ensero Solutions Canada Inc. assurera également la surveillance météorologique, la surveillance de l'air ambiant ainsi que la surveillance du milieu terrestre et de la faune et recueillera des mesures à l'aide d'instruments de surveillance géotechnique.

Le contrat de conception du plan d'assainissement et de services de soutien a été attribué le 4 mars 2022 à AECOM Canada Ltd., pour une valeur initiale de 31,7 millions de dollars, et couvre les services jusqu'au 31 mars 2024. Le contrat est assorti d'options permettant d'en prolonger la durée jusqu'au 31 mars 2043. L'entrepreneur chargé de la conception du plan d'assainissement et des services de soutien est responsable de l'avancement du plan d'assainissement tout au long du processus de conception et sera au bout du compte responsable de la prestation de services de soutien sur le terrain pendant l'assainissement actif. Il assurera également les services de soutien à la conception, au besoin, dans le cadre des activités en cours sur le site et réglera tout problème urgent qui pourrait survenir.

Le contrat de services de soutien à la réglementation a été attribué le 20 mai 2022 à Golder Associates Ltd., pour une valeur initiale de 3,15 millions de dollars, et couvre les services jusqu'au 19 mai 2025. Le contrat est assorti d'options permettant d'en prolonger la durée pour une période maximale de 2 ans. Le contrat de services de soutien à la réglementation consiste principalement à appuyer les activités de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada dans le cadre du processus de l'Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon, au cours des étapes d'examen préliminaire, de rapport et de décision. Le contrat portera également sur le processus de demande et d'examen du permis d'utilisation de l'eau et de l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour l'assainissement du site.

L'offre à commandes visant les services de soutien géotechnique a été attribuée le 25 mai 2022 à Tetra Tech Canada Inc., pour une valeur initiale de 4,5 millions de dollars, et couvre les services jusqu'au 24 mai 2025. L'offre à commandes est assortie d'options permettant d'en prolonger la durée pour une période maximale de 2 ans. Une offre à commandes est une offre déposée par un fournisseur éventuel qui propose de fournir, au besoin, des biens ou des services à des prix préétablis, selon des clauses et des conditions définies. Il n'y a pas de contrat tant que le gouvernement ne passe pas une commande subséquente à l'offre à commandes. L'équipe géotechnique effectuera les inspections techniques des structures en terre (y compris les barrages, les étangs, les dépôts de stériles, les canaux de dérivation, les déversoirs et les parois de fosse) au moyen d'une inspection visuelle, d'instruments de surveillance et de la photogrammétrie pour faire le suivi de l'état, du mouvement et de la sécurité de ces structures sur le site. L'équipe évaluera les mesures à l'aide d'instruments de surveillance géotechnique sur le site, utilisés pour aider à déceler les changements qui surviennent dans les structures en terre au fil du temps. Il s'agit notamment de fluviomètres, de déversoirs entaillés, d'appareils de mesure de la température au sol, de piézomètres et d'inclinomètres.

