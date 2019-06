Le gouvernement du Canada appuie une stratégie sur les changements climatiques dirigée par les Inuits

INUVIK, NT, le 7 juin 2019 /CNW/ - Les Inuits vivent de la terre depuis des millénaires, et les espèces sauvages et l'environnement qui les entourent sont au cœur même de leur culture, de leur bien-être et de leur économie. Les changements climatiques entraînent la fonte du pergélisol, causent la disparition de la glace de mer et menacent les animaux dont dépendent les Inuits. Le Nord se réchauffe trois fois plus rapidement que le reste de la planète, et comme les effets des changements climatiques continuent de menacer les modes de vie, il est de plus en plus essentiel de les atténuer et de renforcer la résilience dans le Nord.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, ont annoncé une aide fédérale d'un million de dollars pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques. L'organisme sans but lucratif Inuit Tapiriit Kanatami, qui représente 65 000 Inuits, a publié cet ambitieux plan quadriennal visant à collaborer avec les gouvernements pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre les changements climatiques élaborées par et pour les Autochtones et les résidents du Nord.

L'appui du Canada aidera à mettre sur pied des programmes axés sur les priorités suivantes :

Acquisition de connaissances et renforcement des capacités - pour faire progresser les capacités et les connaissances des Inuits entourant la prise de décisions sur le climat; Santé, bien-être et environnement - pour améliorer la santé et le bien-être des Inuits et la santé de l'environnement grâce à des politiques sur la santé, l'éducation et le climat; Systèmes alimentaires - pour réduire la vulnérabilité des systèmes alimentaires des Inuits et du marché face au climat; Infrastructure - pour combler les lacunes dans l'infrastructure par la réalisation de nouvelles constructions résistantes au climat, la rénovation des constructions existantes et la prise de mesures par les Inuits pour qu'ils s'adaptent à l'infrastructure naturelle en évolution; Énergie - pour appuyer les solutions énergétiques régionales et communautaires qui mènent à l'indépendance énergétique des Inuits.

En collaborant avec ses partenaires, le gouvernement du Canada peut prendre des mesures pratiques et significatives pour lutter contre les changements climatiques, protéger les collectivités du Canada et stimuler l'économie.

Citations

« La stratégie de l'organisme Inuit Tapiriit Kanatami sur les changements climatiques est constituée de mesures climatiques élaborées par et pour les Inuits. Comme gardiens de la terre, les Inuits tirent parti de leur histoire unique et de leurs vastes connaissances traditionnelles pour lutter contre les changements climatiques, innover et rendre leurs collectivités plus résilientes aux effets du réchauffement mondial. Nous continuerons d'appuyer le leadership des Inuits et de travailler ensemble pour protéger l'Inuit Nunangat, le territoire des Inuits. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Inuits sont en première ligne dans la lutte contre les changements climatiques, car leurs effets nuisent sérieusement à leur bien-être et à leur mode de vie. Dans le cadre de la Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques, les Inuits joueront un rôle de premier plan dans la lutte contre les causes et les effets des changements climatiques. »

- L'honorable Carolyn Bennett, M.D., députée, c.p., ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les changements climatiques nous touchent tous, mais particulièrement les Inuits et les autres résidents du Nord, dont la santé et le mode de vie subissent d'importants changements. Grâce à la stratégie de l'organisme Inuit Tapiriit Kanatami sur les changements climatiques, les Inuits font preuve de leadership et font une différence. Ils prennent des mesures pour faire face aux changements climatiques et réduire leurs effets. Ensemble, nous nous efforcerons de répondre à cette priorité urgente d'une manière appropriée et pertinente sur le plan culturel. »

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones

« Les Inuits ont une relation avec l'environnement qui est imprégnée de sens. Elle façonne notre identité, nos valeurs et notre vision du monde. Notre environnement est une source fondamentale d'apprentissage, de souvenirs, de connaissances et de sagesse. La Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques est une réponse à une crise climatique mondiale sans précédent. Il s'agit d'un plan porteur d'espoir et tourné vers l'avenir, face aux changements éventuels potentiellement catastrophiques; un plan qui favorise des partenariats uniques et respectueux des droits et du savoir des Inuits. »

- Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

Faits en bref

La Stratégie nationale inuite sur les changements climatiques s'articule autour de cinq piliers clés qui, dans l'ensemble, s'alignent sur le Cadre pancanadien : l'acquisition de connaissances et le renforcement des capacités; la santé, le bien-être et l'environnement; les systèmes alimentaires; l'infrastructure; et l'énergie.

La Stratégie présente une vision de l'autodétermination des Inuits en matière de mesures climatiques, avec un financement du gouvernement fédéral fondé sur les distinctions et géré par les Inuits.

La température a augmenté dans toutes les régions du Canada et dans les océans environnants. Depuis 1948, année où des données nationales sont devenues accessibles, la température moyenne annuelle du Canada sur les terres s'est réchauffée de 1,7 °C, selon les meilleures estimations, et des hausses de température plus importantes ont été observées dans le Nord, les Prairies et le nord de la Colombie-Britannique.

Selon le récent Rapport sur le climat changeant du Canada, les changements observés dans les caractéristiques de la neige et de la glace au Canada brossent un portrait cohérent avec un réchauffement climatique : la couverture de neige à l'automne et au printemps, la durée de la couverture de glace des lacs saisonnière dans l'Arctique et l'étendue de la glace de mer en été ont diminué; les glaciers ont fondu et le pergélisol s'est réchauffé.

Les entrevues avec des aînés, des chasseurs et des membres de la collectivité présentées sur la page Web du Centre canadien des services climatiques ont beaucoup enrichi la recherche scientifique sur les changements climatiques. Les observations des Inuits ont fourni des renseignements utiles à différentes échelles temporelles et à différents degrés de détail qui ont grandement contribué à notre compréhension des changements climatiques au Nunavut. Voici quelques exemples :

Les conditions de la glace de mer ont changé; la glace est plus mince, gèle plus tard et fond plus tôt qu'auparavant. Les observations pour la glace des lacs sont similaires.



Le volume des aniuvat (bancs de neige permanents) diminue. La quantité de pluie augmente tandis que la neige et la glace se forment plus tard dans l'année et fondent plus tôt.

(bancs de neige permanents) diminue. La quantité de pluie augmente tandis que la neige et la glace se forment plus tard dans l'année et fondent plus tôt.

La météo est imprévisible. Le temps change plus rapidement qu'auparavant et des tempêtes frappent de façon inattendue.



Les niveaux de l'eau ont diminué, ce qui complique ou empêche les déplacements par bateau dans certains endroits.

