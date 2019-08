Le gouvernement du Canada appuie les mesures prises par le Green Action Centre pour lutter contre les changements climatiques

WINNIPEG, le 7 août 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard du climat par le truchement d'organisations indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, le député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Terry Duguid, a annoncé, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, une contribution pouvant aller jusqu'à 35 000 dollars au Green Action Centre de Winnipeg par l'intermédiaire du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral. Le financement permettra de fournir du matériel didactique pour aider les écoles et les communautés autochtones du Manitoba à sensibiliser les gens à la façon dont la prévention du gaspillage alimentaire peut aider à lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à trois millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples et des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites et moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés serviront à accroître la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour réduire la pollution par le carbone et soutenir les objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations



« D'un océan à l'autre, les Canadiens présentent des projets inspirants pour aider à lutter contre les changements climatiques. La réduction du gaspillage alimentaire peut grandement contribuer à réduire la pollution par le carbone et à diminuer le coût de la vie pour les gens et les collectivités du Manitoba. Je suis fier de soutenir ce projet et d'aider les étudiants et les communautés autochtones du Manitoba à sensibiliser la population et à faire une différence positive dans notre lutte commune contre les changements climatiques. »

- Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Le Green Action Centre est heureux de recevoir l'appui du Fonds d'action pour le climat pour son nouveau programme visant à éliminer les déchets alimentaires dans les écoles, qui s'attaque au premier et au plus important des trois R : réduire. Grâce à ce financement, nous sommes en mesure pour la première fois de créer du contenu Web et d'offrir des présentations pour favoriser la sensibilisation à la réduction des déchets alimentaires au Manitoba dans une perspective canadienne. »

- Teresa Prokopanko, coordonnatrice du programme de compostage, Green Action Centre

Faits en bref



Dans le cadre du programme de prévention du gaspillage alimentaire, un jeu sera créé et mis en ligne sur le site Web du Green Action Centre; il s'agira d'un complément aux présentations et il permettra d'atteindre un plus vaste public.

En plus de la réduction des déchets, les principaux domaines de travail du Green Action Centre sont le transport écologique, le compostage, la conservation et les modes de vie durables.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et innovations qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Le Fonds soutient les objectifs du plan climatique du Canada grâce à la réalisation d'investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

grâce à la réalisation d'investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques. Environ 20 p. 100 (11 millions de tonnes) des aliments produits au Canada chaque année sont perdus ou jetés; un gaspillage qui pourrait être évité. La réduction des pertes et des déchets alimentaires peut permettre aux Canadiens d'économiser de l'argent et d'améliorer l'efficacité et la compétitivité du secteur agroalimentaire et agricole.

chaque année sont perdus ou jetés; un gaspillage qui pourrait être évité. La réduction des pertes et des déchets alimentaires peut permettre aux Canadiens d'économiser de l'argent et d'améliorer l'efficacité et la compétitivité du secteur agroalimentaire et agricole. La tarification de la pollution par le carbone est une façon pratique et abordable de réduire les émissions. De plus, les Canadiens y trouvent leur compte. Cette année, une famille du Manitoba qui compte quatre personnes recevra 339 dollars grâce à l'Incitatif à agir pour le climat. Le directeur parlementaire indépendant du budget a confirmé que la plupart des gens recevront plus d'argent qu'ils n'en paient.

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Teresa Prokopanko, Coordonnatrice du programme de compostage, Green Action Centre, 204-925-3777, poste 106, teresa@greenactioncentre.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

