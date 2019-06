Le gouvernement du Canada appuie les initiatives de l'Union nationale des fermiers de l'Ontario liées à l'éducation et à la sensibilisation aux changements climatiques

GUELPH, ON, le 6 juin 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des mesures prises pour lutter contre les changements climatiques par l'entremise de tiers indépendants appuiera les efforts déployés par le Canada pour protéger l'environnement et assurer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, le député de Guelph, Lloyd Longfield, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé l'octroi d'un financement à l'Union nationale des fermiers de l'Ontario par l'intermédiaire du Fonds d'action pour le climat. Le financement aidera les agriculteurs à apprendre et à développer des façons de s'adapter à notre environnement en mutation pour être ainsi mieux en mesure d'y prospérer. Pour ce faire, l'Union nationale des fermiers de l'Ontario organisera une série de réunions informelles dans l'ensemble de l'Ontario afin de promouvoir la lutte contre les changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour appuyer des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples et des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche et des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation de la population aux changements climatiques et à la croissance propre, et encourageront d'autres intervenants à prendre des mesures à l'appui des objectifs climatiques du Canada.

Citations



« Les agriculteurs canadiens dépendent du climat pour gagner leur vie et produire des aliments et des produits qui sont prisés par tous les Canadiens et des personnes de partout dans le monde. L'Union nationale des fermiers reconnaît les défis que nous devons relever en tant que société en raison des changements climatiques, et reconnaît également que les fermiers et les producteurs agricoles peuvent faire partie de la solution. »

- Lloyd Longfield, député de Guelph

« En favorisant la prise de mesures par les fermiers à l'égard des changements climatiques et en mobilisant des personnes de diverses collectivités, l'Union nationale des fermiers de l'Ontario met sur pied un réseau de personnes qui sont informées, connectées et grandement motivées à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques. »

- Sarah Bakker, directrice générale de l'Union nationale des fermiers de l'Ontario

Faits en bref



L'Union nationale des fermiers de l' Ontario de Guelph , en Ontario , recevra jusqu'à 83 606 $ du Fonds d'action pour le climat.

de , en , recevra jusqu'à 83 606 $ du Fonds d'action pour le climat. L'Union nationale des fermiers de l' Ontario travaille avec les agriculteurs pour produire des aliments sains et salubres au moyen de pratiques agricoles durables sur le plan environnemental. Exerçant ses activités à l'échelle locale, provinciale, nationale et internationale, l'Union nationale des fermiers de l' Ontario est un organisme sans but lucratif en plein essor composé d'agriculteurs qui exploitent des fermes de tailles différentes et qui produisent divers produits agricoles.

Le Fonds d'action pour le climat soutient les initiatives qui stimulent les nouvelles idées et l'innovation en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Il soutient les objectifs clés du plan climatique du Canada en investissant dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

