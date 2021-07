VANCOUVER, BC, le 12 juill. 2021 /CNW/ - En raison des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus graves, comme la vague de chaleur sans précédent à Vancouver, les villes et les municipalités du pays devront de plus en plus prendre des mesures pour atténuer les effets des changements climatiques et s'y adapter. Les infrastructures jouent un rôle essentiel pour relever ces défis, et le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les familles et les collectivités afin de s'assurer que les infrastructures communautaires sont sûres et fiables, tout en protégeant les gens contre les effets des changements climatiques, en créant des possibilités économiques et en améliorant la qualité de vie.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, était accompagnée de Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud, et de Kennedy Stewart, maire de Vancouver, pour annoncer que la Ville de Vancouver était invitée à présenter une demande de financement pouvant atteindre 20 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles.

Comme on l'a souligné dans le budget de 2021, la Ville de Vancouver est un chef de file en matière de solutions dans le domaine des infrastructures naturelles grâce à sa stratégie novatrice et communautaire Rain City, qui est fondée sur le recours aux infrastructures naturelles, telles que les aménagements paysagers absorbants, les tranchées d'arbres et les toits verts, afin de prévenir les inondations en milieu urbain et d'améliorer la qualité de l'eau. Cela comprend le milieu humide du Hinge Park à Southeast False Creek, qui gère les deux tiers des eaux de pluie provenant des rues du quartier du village olympique et qui offre un riche habitat et une grande biodiversité dans le parc. La stratégie présente une série de mesures visant à améliorer la qualité de l'eau dans l'environnement naturel, à accroître la résistance aux changements climatiques et à améliorer les écosystèmes naturels de la ville, dans le but de capter et de nettoyer 90 % des précipitations annuelles moyennes de la ville.

Dans le cadre du nouveau Fonds pour les infrastructures naturelles de 200 millions de dollars du gouvernement du Canada, certaines grandes villes ayant des stratégies novatrices en matière d'infrastructures naturelles seront invitées à présenter une demande de financement pouvant atteindre 20 millions de dollars dans le cadre du volet Grands projets, afin de soutenir leurs travaux. Un autre volet sera créé pour permettre aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux organisations autochtones et aux autres de soumettre des projets de plus petite envergure dans le cadre d'un processus ouvert et fondé sur le mérite. De plus amples renseignements sur le lancement du volet Petits projets seront communiqués ultérieurement. Un minimum de dix pour cent de l'enveloppe globale du programme sera alloué aux bénéficiaires autochtones.

Les infrastructures naturelles, en particulier dans les zones urbaines, créent un lien avec la nature qui contribue au bien-être et à la santé mentale, et un accès accru aux espaces verts favorise les loisirs et le lien social. Les infrastructures naturelles constituent un élément clé de la reprise économique du Canada après la pandémie et de l'engagement à créer un million d'emplois, et elles contribueront à rendre nos collectivités plus résilientes face aux changements climatiques tout en améliorant l'accès à la nature et à un mode de vie sain.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir des fonds aux collectivités lorsqu'elles en ont le plus besoin, de manière à obtenir un triple avantage : faire croître notre économie et créer des emplois, s'attaquer aux changements climatiques et bâtir un pays plus résilient et inclusif pour tous les Canadiens.

« Les phénomènes météorologiques extrêmes étant de plus en plus fréquents, les villes et les municipalités doivent prendre de plus en plus de mesures pour atténuer les effets des changements climatiques et s'y adapter. Dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles du gouvernement, jusqu'à 20 millions de dollars sont offerts pour la stratégie Rain City de la Ville de Vancouver, qui améliorera la qualité de l'eau dans l'environnement naturel, augmentera la résilience de Vancouver face aux changements climatiques et améliorera les écosystèmes naturels de la ville, dans le but de capter et de nettoyer 90 % des précipitations annuelles de la ville. Grâce à cet investissement, nous créons de bons emplois, nous nous attaquons aux changements climatiques et nous bâtissons des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« À Vancouver, l'adaptation aux changements climatiques et les solutions fondées sur la nature vont de pair. La dernière avancée dans le cadre de ces travaux est la stratégie Rain City, notre plan ambitieux visant à capter et à nettoyer 90 % des précipitations annuelles de Vancouver à l'aide de solutions naturelles. Mais un plan aussi ambitieux ne peut réussir qu'avec l'appui et le soutien de partenaires qui le comprennent, et c'est là qu'intervient le Fonds pour les infrastructures naturelles du gouvernement du Canada. Ce fonds aidera des villes comme Vancouver à déployer à grande échelle des solutions fondées sur la nature pour faire face à l'urgence climatique, tout en créant des milliers d'emplois verts et de magnifiques espaces urbains. »

Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Les infrastructures naturelles et hybrides peuvent permettre de fournir des services et des avantages communautaires réels et précieux aux Canadiens - de la gestion des eaux pluviales à la réduction des impacts des inondations et des chaleurs extrêmes, en plus de contribuer à l'assainissement de l'air et de l'eau, ainsi qu'à la création d'espaces verts pour la population, les oiseaux et la faune.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles ou hybrides, citons les milieux humides, les parcs, les forêts urbaines, les toits verts, les jardins de pluie, les rigoles de drainage biologique et les bassins d'orage naturalisés.

Dans le budget de 2021, on a annoncé l'octroi de 200 millions de dollars sur trois ans à Infrastructure Canada pour la création d'un fonds pour les infrastructures naturelles destiné à soutenir les projets d'infrastructures naturelles et hybrides. Le Fonds sera mis en œuvre dans le cadre de deux volets et appuiera un certain nombre de projets de grande et de petite envergure dans tout le pays.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer, y compris les infrastructures de transport actif, telles que les parcs, les sentiers, les passerelles, les pistes cyclables et les chemins à usages multiples, et les projets d'atténuation et d'adaptation aux catastrophes, y compris les infrastructures naturelles et la plantation d'arbres.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Infrastructure Canada a alloué 9,9 milliards de dollars en investissements fédéraux à plus de 3 600 projets d'infrastructure, par l'entremise du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

