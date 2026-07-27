Le secrétaire d'État van Koeverden annonce un soutien accru pour les athlètes canadiens

Le gouvernement du Canada améliore le Programme d'aide aux athlètes afin qu'il soit plus facile pour les athlètes canadiens de se concentrer sur leur entraînement, leurs compétitions et leur réussite sur la scène internationale.

CALGARY, AB, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Les athlètes canadiens sont les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Ils travaillent sans relâche pour représenter le meilleur du Canada sur la scène internationale. Pour qu'il soit plus facile pour eux de s'entraîner, de participer à des compétitions et de remporter des médailles d'or, le gouvernement du Canada veille à ce qu'ils bénéficient d'un soutien accru tout au long de leur parcours.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé une augmentation de 3 millions de dollars du budget du Programme d'aide aux athlètes (PAA), ce qui porte son financement annuel à 43 millions de dollars.

Ce financement accru permettra d'apporter un plus grand soutien à davantage d'athlètes de haut niveau, y compris ceux et celles qui pratiquent des sports récemment ajoutés aux programmes des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 et des Alpes françaises 2030. Ces fonds renfonceront aussi le soutien aux para-athlètes, aux athlètes ayant des enfants et aux guides des athlètes malvoyants. Cette mesure contribuera à garantir que les athlètes canadiens puissent se concentrer sur leur entraînement, viser l'excellence et porter fièrement la feuille d'érable.

Le secrétaire d'État van Koeverden a fait cette annonce lors de son passage en Alberta, où il a également annoncé un important investissement fédéral jusqu'à hauteur de 33,6 millions de dollars, par l'entremise du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Cette somme servira à appuyer des projets d'infrastructures sportives clés, notamment : l'Anneau olympique, la demi-lune de WinSport et le Centre national d'entraînement de ski cross Nakiska.

Ensemble, ces investissements contribueront à accroître la participation sportive, à aider des Canadiens et Canadiennes à gravir les marches des podiums et à attirer de grands rassemblements sportifs au Canada, prouvant une fois de plus que nous sommes le meilleur pays au monde en matière d'accueil d'événements sportifs.

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un investissement sans précédent de 1 milliard de dollars destiné à améliorer l'accès au sport, à continuer d'accueillir des compétitions de calibre mondial, à moderniser les stades, les terrains et les installations récréatives communautaires, et à aider les athlètes à réussir, du terrain de jeu au podium.

Citations

« Nous avons écouté les athlètes canadiens, et leur message est clair : ils ont besoin d'un plus grand soutien pour concourir au plus haut niveau et représenter le Canada sur la scène internationale. Dans un pays aussi formidable que le Canada, où les athlètes fracassent des records en portant fièrement la feuille d'érable, nous devons veiller à ce qu'ils bénéficient d'un soutien accru afin de pouvoir se concentrer sur leurs performances et atteindre leurs objectifs. Cet investissement aidera davantage d'athlètes à s'entraîner, à prendre part aux compétitions et à réussir, tout en renforçant notre système sportif pour l'avenir. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux athlètes (PAA) offre une aide financière directe aux athlètes de haut niveau. Il vise à alléger certaines des pressions financières pesant sur les athlètes qui participent à des compétitions internationales.

En 2025-2026, le PAA a versé 40 millions de dollars sous forme d'allocations mensuelles de subsistance et d'entraînement, ainsi que d'aides complémentaires, telles que le paiement des frais de scolarité, à près de 1 900 athlètes. Ce nouvel investissement portera le budget annuel du programme à 43 millions de dollars.

La décision concernant la répartition de cette aide supplémentaire a été prise sur la base des commentaires de plus de 240 athlètes, recueillis dans un rapport préparé par la Commission des athlètes du Comité olympique canadien, le Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien et AthlètesCAN.

L'allocation mensuelle de subsistance et d'entraînement, appelée « brevet », augmentera de 5,5 % pour les athlètes seniors, ce qui portera le nouveau montant mensuel à 2 300 $. Trente brevets supplémentaires pour athlètes seniors seront ajoutés au système. Ces brevets seront principalement attribués pour couvrir les athlètes pratiquant de nouvelles disciplines aux Jeux olympiques et paralympiques, et pour garantir un soutien aux guides des athlètes malvoyants.

Outre l'octroi d'allocations mensuelles plus élevées à un plus grand nombre d'athlètes de haut niveau, l'augmentation du budget du PAA permettra à ces derniers d'accéder plus facilement à un soutien financier. Le montant mensuel de l'aide complémentaire sera revu à la hausse pour les athlètes ayant des enfants, ainsi que pour les para-athlètes ayant des besoins d'accompagnement importants.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 a alloué un financement de 755 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, à Patrimoine canadien pour appuyer le système sportif au pays afin de réaliser les objectifs suivants :

Accueillir des événements sportifs et rivaliser avec les meilleurs : 50 millions de dollars sur 5 ans pour organiser davantage de manifestations sportives de calibre mondial au Canada. Le financement portera sur des projets pour les générations futures qui auront des retombées durables, au-delà de l'événement lui-même. Les installations qui seront construites ou modernisées pour accueillir ces grandes manifestations sportives continueront à servir les communautés, renforceront la participation des populations qui habitent à proximité et stimuleront les systèmes sportifs locaux pendant bien des années.

Aider nos athlètes et la prochaine génération à exceller au plus haut niveau : 45 millions de dollars sur 5 ans et 8 millions de dollars par année par la suite, pour aider nos athlètes à s'entraîner, à participer aux compétitions, et à se distinguer. Ce financement portera notamment sur des services qui favorisent la santé mentale, et il sera lié à des mesures et des cadres robustes de sécurité dans le sport. Ces activités renforceront le système sportif et donneront suite à certaines des constatations soulevées dans le rapport final de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, tandis que le gouvernement poursuit l'étude de toutes ses recommandations.

Encourager une participation accrue des Canadiens au sport : 660 millions de dollars sur 5 ans et 110 millions de dollars par année par la suite aux organismes de sport, ce qui augmentera un financement qui est resté pratiquement inchangé depuis 2005. Ils pourront ainsi investir dans un système sportif robuste et sécuritaire, et encourager la participation des enfants et des jeunes partout au pays. Nous demanderons aux organismes de sport de collaborer avec des partenaires du secteur privé qui partagent un but commun, celui d'accroître la participation des Canadiens au sport. Et nous attendons de ces organismes de sport qu'ils apportent des modifications à leurs programmes afin qu'ils investissent dans le sport à tous les niveaux.

Liens connexes

Le secrétaire d'État van Koeverden présente les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 - Un Canada fort pour tous pour bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires

Programme d'aide aux athlètes

Programme de soutien au sport

Fonds pour bâtir des collectivités fortes

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]