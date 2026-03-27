Le financement de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense renforce les solutions de défense fabriquées au Canada, la sécurité nationale ainsi que la souveraineté, et contribue à bâtir une industrie canadienne de défense solide

EDMONTON, AB, le 27 mars 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et incertain, le gouvernement du Canada investit dans ses capacités de défense. Le Canada respecte ce moment, puisqu'il a maintenant atteint la cible de 2 % du PIB de l'OTAN et qu'il s'est engagé à accroître les investissements dans la défense et la sécurité pour les porter à 5 % du PIB d'ici 2035. Cet engagement comprend le renforcement de la capacité industrielle nationale en matière de défense dans les Prairies et partout au Canada pour veiller à ce que les femmes et les hommes en uniforme aient accès aux technologies, à l'équipement et aux chaînes d'approvisionnement sur lesquels ils comptent, tout en créant des emplois et des débouchés économiques ici au pays.

Le gouvernement du Canada appuie le rôle de l’Alberta dans la croissance de l’industrie canadienne de la défense (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement fédéral de plus de 6,1 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID). Ce financement aidera l'Alberta à tirer parti des avantages économiques des investissements du Canada dans la défense et de la chaîne d'approvisionnement croissante en matière de défense nationale et de sécurité, et renforcera la position du Canada comme chef de file en matière de solutions de défense nationales.

Ces investissements aideront trois organismes d'Edmonton à accroître la production canadienne d'équipement de défense essentiel pour les Forces armées canadiennes et nos alliés, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales et en réduisant la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers et en produisant des avantages économiques mesurables grâce à la création d'emplois et à la croissance des revenus.

Les investissements annoncés aujourd'hui comprennent :

Wyvern améliorera ses technologies et produits basés sur des satellites afin d'améliorer l'identification des navires et la surveillance maritime. Cet investissement dans le cadre de l'IRID renforcera les capacités en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance spatiales de Wyvern -- facilitant l'identification des navires et permettant une livraison plus rapide de données de nature délicate dans les applications essentielles de défense. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 2 993 348 $ à ce projet.

améliorera ses technologies et produits basés sur des satellites afin d'améliorer l'identification des navires et la surveillance maritime. Cet investissement dans le cadre de l'IRID renforcera les capacités en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance spatiales de Wyvern -- facilitant l'identification des navires et permettant une livraison plus rapide de données de nature délicate dans les applications essentielles de défense. PrairiesCan fournit un financement remboursable de 2 993 348 $ à ce projet. La University of Alberta mettra sur pied un centre sécurisé de commercialisation et d'intégration de la défense appelé Dual-use Ecosystem for Future Engineering, National Defence and Sovereignty (DEFENDS). DEFENDS fournira la capacité aux entreprises des Prairies de concevoir, de mettre à l'essai et de qualifier des technologies pour les marchés de la défense et des produits à application bivalente. Ce centre qui servira aux organismes et aux entreprises des Prairies soutiendra la préparation militaire et renforcera la souveraineté du Canada. PrairiesCan fournit un financement de 3 millions de dollars.

mettra sur pied un centre sécurisé de commercialisation et d'intégration de la défense appelé Dual-use Ecosystem for Future Engineering, National Defence and Sovereignty (DEFENDS). DEFENDS fournira la capacité aux entreprises des Prairies de concevoir, de mettre à l'essai et de qualifier des technologies pour les marchés de la défense et des produits à application bivalente. Ce centre qui servira aux organismes et aux entreprises des Prairies soutiendra la préparation militaire et renforcera la souveraineté du Canada. PrairiesCan fournit un financement de 3 millions de dollars. Le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (CAADA) développera et réalisera le projet pilote du programme de la chaîne d'approvisionnement de la défense autochtone afin d'autonomiser les communautés, les entreprises et les organismes auxiliaires autochtones qui ont des compétences et la formation nécessaires pour participer à la chaîne d'approvisionnement nationale de la défense et de la sécurité du Canada. Cet investissement aidera les fournisseurs autochtones à diversifier leurs sources de revenus et à élargir leurs marchés afin de répondre aux besoins d'approvisionnement en défense et de créer des économies locales plus stables grâce à la préservation des emplois et à la stabilité des revenus. PrairiesCan fournit un financement de 149 850 $.

L'annonce d'aujourd'hui s'harmonise avec la Stratégie industrielle de défense du gouvernement du Canada, qui vise à accroître la production nationale, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à réduire la dépendance aux technologies étrangères. Par l'intermédiaire de l'IRID, ces investissements fédéraux à long terme s'appuient sur les forces industrielles du Canada, favorisent l'innovation et renforcent la sécurité nationale ainsi que la souveraineté.

Citations

« La force à l'étranger exige de la force chez nous. En investissant dans les technologies, la capacité industrielle et les chaînes d'approvisionnement de l'Alberta, nous contribuons à renforcer les capacités qui soutiennent les femmes et les hommes qui assurent la sécurité des Canadiens tout en créant de bons emplois, en soutenant l'innovation technologique et en renforçant notre économie ici au pays. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« En collaboration avec PrairiesCan et grâce à son investissement, le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (CAADA) développe et réalise le projet pilote du programme de la chaîne d'approvisionnement de la défense autochtone afin d'autonomiser les communautés, les entreprises et les organismes auxiliaires autochtones en leur offrant les compétences et la formation nécessaires pour participer à la chaîne d'approvisionnement nationale de la défense et de la sécurité du Canada. L'approvisionnement en matière de défense offre une occasion formidable aux communautés et aux entreprises autochtones de diversifier leurs sources de revenus et d'élargir leurs marchés - mais seulement si elles ont la préparation nécessaire pour saisir cette occasion. Le programme pilote de CANDO préparera les fournisseurs autochtones à participer pleinement à cette occasion, et leur fournira un soutien, afin de créer des économies locales plus stables grâce à la préservation des emplois, à la croissance des emplois et à la stabilité des revenus. »

-Raymond Wanuch, directeur général, CANDO

« Le centre DEFENDS témoigne de l'engagement de la University of Alberta à traduire la recherche en incidence réelle pour la sécurité et l'avenir économique du Canada. Cet investissement aidera à bâtir un écosystème de défense plus fort et plus résilient dans les Prairies, et à positionner l'innovation canadienne sur la scène mondiale. »

-Bill Flanagan, recteur et vice-chancelier, University of Alberta

« Cet investissement de PrairiesCan renforce notre capacité à fournir des renseignements opérationnels spatiaux à la communauté de la défense du Canada. Possédant déjà cinq satellites d'imagerie hyperspectrale en orbite, Wyvern fait progresser les capacités d'identification des navires et de surveillance maritime, ce qui renforce la chaîne d'approvisionnement nationale de la défense canadienne et offre aux utilisateurs du secteur de la défense une nouvelle source de renseignements conçue ici même, à Edmonton. »

-Christopher Robson, directeur général et cofondateur, Wyvern

Faits en bref

Les investissements dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense, y compris le financement dans le cadre de l'IRID, contribuent à ce que le Canada consacre 2 % de son produit intérieur brut à la défense en 2025-2026.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires de base, le renforcement de l'industrie canadienne et les investissements à double usage mettent le Canada sur la voie de respecter la nouvelle promesse d'investissement en matière de défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui consiste à investir 5 % du produit intérieur brut d'ici 2035.

L'industrie canadienne de la défense contribue pour près de 10 milliards de dollars au produit intérieur brut et soutient plus de 81 000 emplois.

L'IRID est un programme national de 379,2 millions de dollars sur trois ans offert par les sept agences de développement régional du Canada qui s'harmonise avec la Stratégie industrielle de défense, améliorant la capacité du Canada à reconstruire, réarmer et réinvestir dans ses forces armées tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement, l'état de préparation et les partenariats internationaux.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de l'IRID provenant d'entreprises et d'organismes admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Secrétaire de presse, Bureau de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire intérimaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170