La ministre Saks annonce un financement pour la construction du centre culturel Makwa Waakaa'igan à l'Université Algoma

SAULT STE. MARIE, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de 5 millions de dollars pour le projet Makwa Waakaa'igan à l'Université Algoma de Sault Ste. Marie. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Ce financement constitue un investissement important dans la préservation de l'histoire autochtone locale. Il appuie la construction du centre culturel Makwa Waakaa'igan par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien. L'installation de trois étages comprendra des espaces dédiés à la culture et aux cérémonies, des archives et une bibliothèque, ainsi que des locaux pour l'apprentissage et l'enseignement universitaires.

La conception du bâtiment et de ses environs a été élaborée en partenariat avec la Children of Shingwauk Alumni Association, un organisme composé d'anciens élèves des pensionnats indiens et de membres de leurs familles. Les espaces intérieurs et extérieurs ont été planifiés minutieusement en hommage à leur importance historique et cérémonielle pour les survivants et les communautés autochtones locales.

Une fois achevé, le centre culturel Makwa Waakaa'igan servira de lieu d'excellence dévoué au respect, à la préservation et à l'archivage de l'histoire et de l'importance du site de Shingwauk. Le nouveau centre culturel appuiera un apprentissage, des expériences et des enseignements autochtones entre les cultures et dans le monde. Le projet Makwa Waakaa'igan est une réponse directe aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Il met l'accent sur l'éducation et la création d'expériences éducatives axées sur les Autochtones grâce à des partenariats.

« L'appui de projets comme la construction du centre culturel Makwa Waakaa'igan est au cœur même de la réconciliation. Ce projet rend hommage aux expériences des Autochtones, de leurs familles et des communautés, tout en offrant des possibilités d'apprentissage interculturel entre les groupes autochtones et d'autres collectivités. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet important. Nous nous efforçons d'encourager la compréhension et la guérison liées à l'histoire des pensionnats indiens au Canada. »

--L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances

« Le projet Makwa Waakaa'igan à l'Université Algoma est crucial pour favoriser l'apprentissage et la compréhension entre les peuples autochtones locaux et l'ensemble de la communauté du Nord de l'Ontario. De plus, le nouveau centre culturel servira de lieu où tous les Canadiens, ainsi que les visiteurs de partout dans le monde, pourront participer à des activités culturelles et découvrir des expositions sur l'histoire et des enseignements de la culture autochtone locale. »

--Terry Sheehan, député (Sault Ste. Marie)

« C'était un honneur d'accueillir le député Sheehan et l'honorable Ya'ara Saks sur notre campus aujourd'hui, à la veille de la construction de cet édifice spécial. Nous tenons à souligner l'engagement du gouvernement fédéral à soutenir des projets dirigés par des Autochtones, comme celui-ci, axés sur notre engagement envers l'éducation dirigée par des Autochtones et la préservation de la culture. Dans le cadre de la réponse aux appels à l'action, Makwa Waakaa'igan favorisera l'excellence interculturelle ainsi qu'une compréhension et une appréciation plus profondes des connaissances et des traditions autochtones. Il créera un lieu sûr, accueillant et inclusif pour promouvoir la compréhension interculturelle, l'enseignement, l'apprentissage, la guérison et la réconciliation. »

--Asima Vezina, présidente et vice-chancelière, Ph. D., Université Algoma

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles des arts, du patrimoine, de la culture et de l'innovation créative. Il finance des projets de rénovation et de construction, l'acquisition d'équipement spécialisé ainsi que des études de faisabilité pour les espaces culturels.

L'Université Algoma, à Sault Ste. Marie, en Ontario, est un établissement d'enseignement postsecondaire agréé qui a été construit sur le site de l'ancien pensionnat indien de Shingwauk. L'Université a le mandat particulier d'offrir un enseignement supérieur aux Autochtones tout comme à l'ensemble de la communauté. Le territoire sur lequel l'Université Algoma se trouve aujourd'hui faisait partie des terres traditionnelles détenues en fiducie pour l'éducation des enfants anishinaabe, comme l'avait envisagé le chef Shingwaukonse de la Première Nation de Garden River.

Le projet Makwa Waakaa'igan répond directement aux appels à l'action sur l'éducation 6 à 17 et 62 à 65 de la Commission de vérité et réconciliation. Plus précisément, il donne suite aux appels à l'action pour la conception de programmes d'études appropriés (appel à l'action 10.3), le soutien du corps professoral relativement à l'intégration des méthodes d'enseignement et des connaissances autochtones dans les salles de classe (appel à l'action 62.2) et la création d'expériences éducatives axées sur les Autochtones grâce à des partenariats.

L'investissement de 5 000 000 $ accordé dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels est réparti sur quatre exercices financiers : 3 000 000 $ en 2023-2024; 1 500 000 $ en 2024-2025; 450 000 $ en 2025-2026; et 50 000 $ en 2026-2027.

