Le gouvernement du Canada appuie le projet de micrologements locatifs abordables de Victoria

VICTORIA, le 20 août 2019 /CNW/ - La construction d'un nouvel ensemble de 60 logements abordables bat son plein près du centre‑ville de Victoria. Destiné aux travailleurs des secteurs des technologies et des services, cet ensemble sera composé de micrologements dont la taille variera de 285 pieds carrés pour un studio à 358 pieds carrés pour un appartement d'une chambre. Les loyers s'établiront à moins de 30 % du revenu médian des ménages du secteur.

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement de 13,25 millions de dollars pour la construction de l'immeuble de six étages.

Le projet est financé par l'intermédiaire de l'initiative de Financement de la construction de logements locatifs, un programme de la Stratégie nationale sur le logement de la SCHL qui appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable partout au pays, au profit des familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

Développé par le Salient Group, le Sawyer Block est l'un des premiers ensembles de logements de Victoria à recevoir du financement par l'intermédiaire de l'iFCLL. Cet ensemble novateur de micrologements accroîtra l'offre de logements locatifs au cœur du corridor des technologies de la rue Fort de Victoria et du noyau commercial adjacent.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à accroître l'offre de logements locatifs pour aider les familles de la classe moyenne qui travaillent dur et leur donner un peu de répit sur le marché locatif serré. L'initiative de Financement de la construction de logements locatifs est un pilier de notre Stratégie nationale sur le logement et, tous les mois, nous constatons la conception de plus en plus de projets. Bientôt, le Sawyer Block fournira des logements abordables à des dizaines de personnes, tout près du centre‑ville de Victoria. Voilà une réalisation dont nous pouvons être fiers ». -- Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le Sawyer Block est un ensemble de logements destinés au marché locatif qui vise à fournir des logements atteignables et sûrs aux travailleurs de cette région en pleine croissance. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la SCHL de ce financement novateur qui nous aidera à réaliser ce projet et à la Ville de Victoria pour son soutien. » -- Robert Fung, président, Salient Group

Faits en bref :

L'ensemble de six étages à usage mixte comptera 60 logements résidentiels, soit 44 studios et 16 logements d'une chambre, destinés au marché locatif à perpétuité.

L'ensemble compte 10 % de logements accessibles, libres de tout obstacle.

L'ensemble est conçu pour réaliser des économies d'énergie et il réduira de plus de 15 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux codes modèles du bâtiment de 2015.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la collectivité.

pour répondre à un besoin démontré de la collectivité. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que, d'ici 2030, tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour obtenir plus d'information sur l'initiative Financement de la construction de logements locatifs ou pour soumettre une demande, visitez le site www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Leonard Catling, SCHL, 604-787-1787, lcatling@cmhc-schl.gc.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca