OTTAWA. ON, le 21 déc. 2020 /CNW/ - À ce jour, 20 des sites patrimoniaux les plus précieux du Canada ont satisfait aux exigences pour être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et représentent certaines des réalisations les plus remarquables de l'humanité et des créations les plus inspirantes de la nature. Le gouvernement du Canada reconnaît la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au Canada et s'engage à les protéger pour les générations futures.

Pour cette raison, aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement du gouvernement du Canada de 59,9 millions de dollars sur trois ans pour continuer la mise en œuvre des engagements fédéraux dans le cadre du Plan d'action pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à l'investissement initial de 27,5 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2018 pour les travaux réalisés à ce jour sur le plan d'action. Ce financement soutiendra la réalisation des initiatives restantes du plan d'action, notamment le renforcement de la gestion du parc en collaboration avec les partenaires autochtones, l'amélioration de la recherche, de la surveillance et de la gestion du delta Paix-Athabasca en utilisant la science et le savoir autochtone, et l'établissement de nouveaux mécanismes pour soutenir l'amélioration de la gestion de l'eau dans le delta Paix-Athabasca.

À la demande du Comité du patrimoine mondial, le gouvernement du Canada a dirigé un effort de collaboration avec les gouvernements de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'avec des partenaires autochtones, afin d'élaborer un plan d'action pour répondre aux préoccupations concernant les valeurs pour le patrimoine mondial du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. L'élaboration du plan d'action a été éclairée par les perspectives, les valeurs et les connaissances autochtones et en tient compte, et le leadership avec les partenaires autochtones en matière de collaboration joue un rôle clé dans sa mise en œuvre.

Des progrès notables ont été réalisés dans le cadre du plan d'action à ce jour; plus de la moitié des mesures déterminées étant achevées ou en cours. Malgré les défis imposés cette année par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires pour mettre en œuvre toutes les mesures énoncées dans le plan d'action.

Parcs Canada est le principal organisme chargé de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial au Canada en raison de son expérience de longue date et de son expertise approfondie en matière de conservation de lieux naturels et culturels. Douze des 20 sites du patrimoine mondial du Canada sont des aires gérées partiellement ou entièrement par Parcs Canada.

« Le gouvernement du Canada s'assurera, en collaboration avec nos partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux, que le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo demeure un endroit précieux pour les générations présentes et futures. C'est pourquoi nous effectuons un nouvel investissement substantiel de 59,9 millions de dollars afin de continuer à mettre en œuvre le plan d'action de Wood Buffalo. Le Canada est reconnu à l'échelle internationale pour la gestion efficace de son patrimoine naturel et culturel, et nous continuerons à gérer les sites du patrimoine mondial du pays selon les normes les plus élevées tout en contribuant à la conservation à l'échelle mondiale. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Le gouvernement fédéral franchit aujourd'hui une autre étape importante pour continuer de protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. En renforçant la gestion du parc, en améliorant la recherche à l'aide de la science et des connaissances autochtones et en améliorant la gestion de l'eau, nous travaillons avec nos partenaires pour protéger ce site d'importance culturelle et écologique pour les générations futures. »

Michael McLeod

Député Territoires du Nord-Ouest

Le parc national Wood Buffalo a été désigné comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 en reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle, qui comprend l'un des plus grands troupeaux de bisons des bois en liberté et autorégulés au monde, de grandes concentrations d'animaux sauvages migrateurs, le seul lieu de nidification restant de la grue blanche, une espèce menacée, le delta Paix-Athabasca, d'une grande richesse biologique, de vastes plaines salées uniques au Canada et certains des plus beaux exemples de topographie karstique de gypse en Amérique du Nord.

Le parc national Wood Buffalo est situé sur les terres ancestrales de peuples autochtones. Parcs Canada travaille avec les 11 communautés autochtones qui sont les gardiens des terres et des eaux de cette région depuis des temps immémoriaux par le biais d'un comité de gestion coopérative, qui s'efforce de respecter à la fois le mandat de Parcs Canada et les cultures et traditions des peuples autochtones dans la gestion du parc national Wood Buffalo.

En 2019, le Comité du patrimoine mondial a salué le plan d'action du Canada pour la protection du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo et a reconnu les efforts et les investissements importants que le Canada et ses partenaires ont faits pour renforcer la protection et la gestion du site.

Un rapport sur l'état de conservation du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo a été soumis au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO le 21 décembre 2020. Le rapport sera publié sur le site Web du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et sera examiné lors de sa prochaine réunion annuelle, qui à l'heure actuelle doit se tenir à Fuzhou , en Chine, au cours de l'été 2021.

