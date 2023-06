GRAND-BOUCTOUCHE, NB, le 26 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, et Aldéo Saulnier, maire de la ville de Grand-Bouctouche, ont annoncé un investissement fédéral de 890 000 $ pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers.

Cet investissement servira à remplacer la caserne de pompiers de Grand-Bouctouche. La nouvelle caserne sera dotée de quatre baies supplémentaires, ce qui permettra d'offrir de meilleurs services d'incendie à la municipalité, à la réserve de la bande micmaque de Tjipogtotjg et à cinq anciens districts de services locaux.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« La lutte contre les incendies est la définition même d'un service essentiel. Grâce à ce partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, on offre aux pompiers de Grand-Bouctouche les outils dont ils besoin pour continuer de garder leurs concitoyens en sécurité. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les casernes de pompiers et les pompiers jouent un rôle essentiel dans les collectivités. Les pompiers prennent des risques chaque fois qu'ils revêtent leur équipement, et la modernité de leur caserne est indispensable à leur réussite. Nous pouvons être fiers de donner à chaque pompier une meilleure base d'opérations pour leur permettre de travailler le mieux possible. »

L'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

« Nous sommes très contents du partenariat entre les gouvernements fédéral, provincial et la municipalité dans le cadre du projet de la nouvelle caserne de pompiers de Grand-Bouctouche. »

Aldéo Saulnier, maire de la municipalité de Grand-Bouctouche

Le gouvernement du Canada investit 890 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC).

investit 890 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC). Le FDCC est une source permanente de financement qui est versé directement, deux fois par année, aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, versent les fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités en matière d'infrastructure locale.

Le FDCC une source de financement permanente et indexée dans le cadre duquel on fournit actuellement 2,3 milliards de dollars par année aux collectivités au titre de 19 catégories de projets. Ce financement permet aux municipalités de planifier leurs besoins actuels et futurs et de bâtir des collectivités fortes et résilientes.

En 2022-2023, on fournira 2,3 milliards de dollars à 3 600 collectivités dans tout le pays dans le cadre du FDCC. Ces dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4 000 projets par année.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

