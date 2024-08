Un financement de 2,4 millions de dollars aidera les fournisseurs de soins de santé, les patients, leurs proches et les collectivités à concevoir ensemble des outils et des ressources informatives.

OTTAWA, ON, le 30 août 2024 /CNW/ - Les services offerts en soins palliatifs constituent un élément important du système de soins de santé et peuvent améliorer la qualité de vie et la santé globale de nombreuses personnes atteintes d'une maladie grave. Les Canadiennes et les Canadiens sont nombreux à trouver difficile d'aborder les maladies graves, la mort et les soins de fin de vie avec leurs proches et les fournisseurs de soins de santé. Ces conversations seront facilitées par le développement des compétences de communication des fournisseurs de soins et par l'accès des patients à l'information. Cela permettra aux patients d'accéder à des soins palliatifs généraux plus tôt au cours de leur maladie et ainsi de tirer parti de l'aide et des ressources dont ils ont besoin pour la prise en charge de leurs symptômes, l'atténuation de leurs souffrances et l'amélioration de leur santé physique et mentale.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé un financement de 2,4 millions de dollars sur trois ans à l'Université McMaster pour la conception de programmes et de matériel informatif devant favoriser un accès plus rapide aux soins palliatifs. Grâce à ce financement, les chercheurs seront en mesure de travailler avec les fournisseurs de soins de santé, les patients et leurs proches, ainsi qu'avec les collectivités et les organisations, afin de créer, en collaboration avec eux, des solutions adaptées à divers besoins et vécus, en veillant à ce que les ressources produites portent la marque des précieux points de vue et avis de chaque partie.

Le Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement du Canada vise à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie grave, l'accès aux soins palliatifs, ainsi que la qualité des soins et l'efficacité du système de santé. Le projet de l'Université McMaster va dans le sens des objectifs du plan d'action et constitue une autre étape importante dans l'amélioration des compétences en soins palliatifs et des ressources offertes aux fournisseurs de soins de santé, aux patients et à leurs proches, aux aidants et aux collectivités. Ces ressources auront pour but de sensibiliser les parties à la planification préalable des soins ainsi qu'aux soins palliatifs proprement dits, de fournir des explications sur ces sujets, et d'améliorer l'accès aux soins palliatifs pour les populations ayant un accès limité aux services.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations, les personnes atteintes d'une maladie grave, les aidants et les collectivités à mettre en place des ressources essentielles, afin que toute la population canadienne, notamment les personnes les plus vulnérables, puisse bénéficier d'une offre de soins palliatifs de qualité.

« Un accès plus rapide aux soins palliatifs peut améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie grave. Nous sommes heureux d'aider l'Université McMaster à doter les fournisseurs de soins de santé, les patients et leurs proches d'outils concrets susceptibles de les aider à prendre des décisions importantes dans les moments difficiles. Le Plan d'action sur les soins palliatifs du Canada vise à améliorer l'accès aux soins palliatifs généraux dans divers milieux de soins de santé. Nous avons fait beaucoup de chemin par rapport à notre vision des soins palliatifs au Canada, et des projets comme ceux-ci sont essentiels à sa réalisation. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« Ce projet permettra aux fournisseurs de soins de santé des divers corps professionnels ainsi qu'aux patients et aux familles de comprendre ce qu'est l'approche palliative des soins et d'être mieux préparés aux différentes étapes de la maladie. Ainsi, les Canadiennes et les Canadiens se trouvant devant un diagnostic qui bouleverse leur vie seront en droit d'espérer et de faire des choix et se sentiront maîtres de la situation. »

Hsien Seow, Ph. D.

Cochercheur principal du projet

Professeur et titulaire d'une chaire de recherche du Canada, Département d'oncologie

Université McMaster

Faits en bref

Les co-chercheurs principaux du projet sont : Hsien Seow, Ph. D., Université McMaster; la D re Samantha Winemaker, Université McMaster; le D r Jeff Myers , Université de Toronto .

Le budget de 2023 exposait les grandes lignes du plan gouvernemental Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, qui prévoit une augmentation du financement des soins de santé de près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds pour les provinces et les territoires. Le financement doit être consacré en priorité à appuyer la main-d'œuvre du Canada et à aider les personnes atteintes d'une maladie grave de sorte que celles-ci puissent vieillir dans la dignité et en sûreté dans leur communauté, soit grâce à des soins à domicile, soit dans un établissement de soins de longue durée se trouvant près de chez eux.

Dans le cadre du plan Travailler ensemble, le gouvernement du Canada a signé avec les provinces et les territoires des accords bilatéraux Vieillir dans la dignité qui étaient prévus. Ces accords comprennent les 2,4 milliards de dollars sur quatre ans destinés à améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire (soins palliatifs compris) prévus dans le budget de 2017. Ils comprennent aussi les 3 milliards de dollars sur cinq ans prévus dans le budget de 2021 pour l'application des normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et l'aide à la stabilité de la main-d'œuvre des soins de longue durée.

Le plan Travailler ensemble prévoit également un investissement de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour les provinces et les territoires, qui vise à permettre l'augmentation du salaire horaire des préposés aux services de soutien à la personne et des membres des professions connexes.

En 2019, Santé Canada a publié le Plan d'action sur les soins palliatifs, un plan pluriannuel visant à remédier aux problèmes qui avaient été cernés pendant l'élaboration du Cadre sur les soins palliatifs et qui relèvent des rôles et des responsabilités du gouvernement fédéral. Le budget de 2021 prévoyait 29,8 millions de dollars sur six ans pour faire progresser le Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement et aider à jeter de meilleures bases pour une action coordonnée sur les besoins en matière de soins de longue durée et de soins de soutien, devant inclure des efforts d'amélioration de l'accès aux soins palliatifs.

a publié le Plan d'action sur les soins palliatifs, un plan pluriannuel visant à remédier aux problèmes qui avaient été cernés pendant l'élaboration du Cadre sur les soins palliatifs et qui relèvent des rôles et des responsabilités du gouvernement fédéral. Le budget de 2021 prévoyait 29,8 millions de dollars sur six ans pour faire progresser le Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement et aider à jeter de meilleures bases pour une action coordonnée sur les besoins en matière de soins de longue durée et de soins de soutien, devant inclure des efforts d'amélioration de l'accès aux soins palliatifs. De 2019 à 2021, le gouvernement fédéral a fourni 24 millions de dollars en financement pour des initiatives liées aux soins palliatifs dans le cadre du plan d'action.

