Le gouvernement du Canada appuie l'action communautaire visant à protéger et à conserver les ressources d'eau douce

OTTAWA, le 16 août 2019 /CNW/ - L'eau douce est une ressource précieuse et le Canada aide à protéger et à conserver l'eau douce pour notre environnement et nos collectivités partout au pays. Nous travaillons avec des gens d'un océan à l'autre, en particulier avec les collectivités autochtones, pour nous assurer que tous ont accès à de l'eau potable. Cela profite non seulement à notre environnement, mais aussi à notre santé et à notre économie.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé un financement de 2,6 millions de dollars sur trois ans pour soutenir 34 nouveaux programmes de financement communautaire ÉcoAction à l'échelle du Canada. Ce sont des projets communautaires qui aideront à protéger et à conserver les ressources en eau douce du Canada.

Les projets ÉcoAction permettront de détourner et de réduire les substances nocives comme les déchets de plastique, de restaurer l'habitat aquatique et d'encourager les gens à prendre des mesures à la maison visant à conserver les ressources en eau douce.

Citations

« Les ressources en eau douce sont essentielles pour les Canadiens. Tout le monde au Canada devrait avoir accès à de l'eau potable saine et propre. C'est pourquoi nous collaborons avec des gens d'un océan à l'autre, en particulier les groupes autochtones, pour protéger et conserver cette ressource des plus précieuses. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les projets ÉcoAction viseront à :

Protéger, stabiliser ou améliorer près de 5 000 hectares de rivages;



Réduire ou détourner près de 50 000 kilogrammes de déchets dangereux;



Réduire la consommation d'eau de près de 10 millions de litres, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 100 Canadiens.

Depuis 1995, le programme ÉcoAction a approuvé un financement de près de 118 millions de dollars pour 3 184 projets qui font participer les Canadiens à des activités directement liées à l'environnement.

Depuis 2006, ÉcoAction a contribué à faire participer plus de 2,7 millions de Canadiens à des activités environnementales.

Pour chaque dollar reçu par l'intermédiaire d'ÉcoAction, environ 2,41 $ sont réunis auprès d'autres partenaires de financement.

Liens connexes

