La ministre Bendayan annonce le financement de projets de commémoration de l'Holocauste partout au pays

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver la mémoire de l'Holocauste et à honorer les voix des survivantes et survivants, tout en luttant activement contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes.

Aujourd'hui, l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un appui financier de près de 1,5 million de dollars à 7 projets visant à renforcer les efforts d'éducation et de sensibilisation à l'Holocauste au Canada. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Cette annonce comprend de nouveaux fonds accordés au Conseil national des femmes juives du Canada, à la Fédération juive d'Ottawa, à l'Université de Victoria, au Jewish Russian Community Centre of Ontario, à l'Atlantic Canada Holocaust Education Foundation, à la Société bénévole de propagation de l'Hébreu et à Hillel Ontario. Ces projets sont financés dans le cadre du nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a affecté 5 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2024-2025, et 2 millions de dollars par année par la suite, à la création du nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste. Ce nouveau programme fait également partie du Plan d'action canadien de lutte contre la haine qui rassemble 20 programmes fédéraux clés dans le cadre d'une démarche pangouvernementale visant à lutter contre la haine, à renforcer l'unité et à assurer la sécurité de la population canadienne.

Le Programme national de commémoration de l'Holocauste vise à préserver la mémoire de l'Holocauste et à aider les Canadiennes et Canadiens à mieux comprendre cette tragédie et la façon dont l'antisémitisme nous touche encore aujourd'hui.

« Il y a 80 ans, l'humanité a traversé l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire avec l'assassinat de plus de 6 millions de personnes juives pendant l'Holocauste. Nous avons la responsabilité de ne jamais oublier ces atrocités et de veiller à ce que les événements de l'Holocauste ne se répètent jamais. Alors que nous assistons à une montée de l'antisémitisme, nous devons nous rappeler qu'il est de notre devoir de défendre toutes les communautés juives. C'est pourquoi nous avons lancé le nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste qui soutiendra des projets visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à enseigner aux Canadiennes et Canadiens comment jouer un rôle actif dans la lutte contre l'antisémitisme. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Le 27 janvier 2025, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a annoncé les premiers projets financés dans le cadre du Programme national de commémoration de l'Holocauste. Les projets annoncés représentent un soutien de plus de 2 millions de dollars pour continuer à lutter contre l'antisémitisme, pour préserver la mémoire de l'Holocauste et pour sensibiliser la population au négationnisme et à la distorsion des réalités de l'Holocauste au Canada et dans le monde entier.

L'antisémitisme continue d'augmenter au Canada. Les attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et le conflit armé qui s'en est suivi ont entraîné une hausse du nombre d'incidents haineux contre les membres des communautés juives partout au pays. Selon les données de juillet 2024 de Statistique Canada, les crimes haineux visant les personnes juives ont augmenté de 71 % de 2022 à 2023, ce qui fait des Canadiennes et Canadiens juifs le groupe le plus visé par les crimes haineux au Canada.

On retrouve au Canada la 4e plus importante communauté juive au monde, après Israël, les États-Unis et la France. Lors du recensement de 2021, 335 000 Canadiennes et Canadiens se sont identifiés comme étant de religion juive. En décembre 2024, on comptait au Canada environ 9 800 survivantes et survivants de l'Holocauste, soit l'un des groupes les plus importants au monde.

Les efforts du gouvernement du Canada pour rendre notre société plus sécuritaire et plus inclusive comprennent le travail de l'envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Le poste d'envoyé spécial a été créé en 2020 dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à renforcer les efforts nationaux et internationaux visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à honorer les récits des survivantes et survivants.

En octobre 2024, le gouvernement du Canada a publié le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). S'appuyant sur des exemples canadiens, ce guide constitue un outil pour identifier et combattre l'antisémitisme.

En 2022, le gouvernement fédéral a modifié le Code criminel afin de rendre criminel le fait de promouvoir délibérément l'antisémitisme en approuvant, niant ou minimisant l'Holocauste.

Document d'information : Le gouvernement du Canada finance des projets de commémoration de l'Holocauste partout au pays

L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un financement de près de 1,5 million de dollars dans le cadre du Programme national de commémoration de l'Holocauste. Ces fonds appuieront la réalisation de 7 projets à travers le Canada. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Projet : Fighting Antisemitism, Holocaust Remembrance and Hate: The Power of Small Conversations

Partenaire : Conseil national des femmes juives du Canada (section locale de Toronto)

Financement : 258 400 $ sur 5 ans, dès 2024-2025

Ce projet vise à sensibiliser la population canadienne à l'antisémitisme contemporain et à favoriser la compréhension de l'Holocauste par le dialogue. Les personnes participantes recevront des outils pour amorcer un dialogue constructif sur l'Holocauste, l'antisémitisme et le racisme, à la maison, au travail, à l'école et dans la communauté.

Projet : Ottawa Holocaust Survivor Testimony Booklets

Partenaire : Fédération juive d'Ottawa

Financement : 12 500 $ sur 2 ans, dès 2024-2025

Le financement de ce projet contribuera à la création de documents pédagogiques basés sur les témoignages de survivantes et survivants de l'Holocauste. La Fédération juive d'Ottawa mènera des entrevues avec des survivantes et survivants de l'Holocauste qui habitent à Ottawa, ainsi que des consultations avec des historiens et des enseignants afin de publier des livrets destinés à toute la population canadienne. Le lancement sera suivi d'une campagne de sensibilisation publique à Ottawa.

Projet : Developing Trauma-Informed Teaching Resources and Outreach Activities for Arts-Based Survivor Testimonies

Partenaire : Université de Victoria

Financement : 129 769 $ sur 4 ans, dès 2024-2025

Ce projet vise à élaborer des documents et des activités pédagogiques tenant compte des traumatismes, ainsi qu'une exposition artistique pour soutenir deux romans graphiques inspirés de témoignages de survivantes et survivants qui permettront aux jeunes de découvrir l'expérience des enfants qui ont survécu à l'Holocauste en Pologne, en Allemagne et en Roumanie.

Projet : Echoes of Survival: Voices of Soviet Holocaust Survivors

Partenaire : Jewish Russian Community Centre of Ontario

Financement : 50 920 $ sur 1 an, dès 2025-2026

Grâce au financement accordé, le Jewish Russian Community Centre of Ontario organisera une série de séances de discussion et d'ateliers interactifs entre des survivantes et survivants soviétiques de l'Holocauste, leur descendance et d'autres participants. Ce projet offrira aux jeunes une expérience d'apprentissage interactive et immersive sur l'Holocauste. Les archives, qui serviront d'outils pédagogiques permanents pour la sensibilisation à l'Holocauste et la préservation de sa mémoire, seront mises à la disposition de tous les Canadiens et Canadiennes.

Projet : Holocaust Education Exhibit Program

Partenaire : Atlantic Canada Holocaust Education Foundation

Financement : 142 239 $ sur 3 ans, dès 2024-2025

Ce projet vise à créer une exposition éducative bilingue sur la mémoire de l'Holocauste pour les communautés de petite taille ou les communautés éloignées des grands centres urbains, où les ressources en matière de sensibilisation à l'Holocauste sont limitées.

Projet : Young Champions of Light over Darkness

Partenaire : Société bénévole de propagation de l'Hébreu

Financement : 356 000 $ sur 4 ans, dès 2025-2026

Le financement de ce projet permettra de fournir du matériel pédagogique sur l'Holocauste, adapté à l'âge des élèves, au personnel enseignant et aux élèves de diverses cultures et confessions dans les écoles primaires de la région métropolitaine de Montréal.

Projet : The SHARE Fellowship

Partenaire : Hillel Ontario

Financement : 478 500 $ sur 4 ans, dès 2025-2026

Le financement de ce projet permettra de soutenir les programmes de la Semaine d'éducation sur l'Holocauste et de la SHARE Fellowship. Environ 1 000 étudiantes et étudiants de 9 campus universitaires différents, issus de communautés juives et non juives, devraient participer au projet.

Programme national de commémoration de l'Holocauste

Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH)

