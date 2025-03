Le député Taleeb Noormohamed annonce le financement de projets de commémoration de l'Holocauste à Vancouver et à Victoria.

VANCOUVER, BC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à préserver la mémoire de l'Holocauste et à honorer les survivantes et survivants, tout en luttant activement contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales (Canada-É.-U.) et député de Vancouver Granville, a annoncé l'octroi d'un appui financier de plus de 590 000 $ pour 2 projets en Colombie-Britannique. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Le Vancouver Holocaust Education Centre recevra 467 307 $ pour soutenir la création de programmes d'apprentissage en ligne sur la mémoire de l'Holocauste et la sensibilisation du personnel enseignant et des élèves de toute la Colombie-Britannique. La Jewish Federation of Victoria and Vancouver Island recevra 124 000 $ pour sensibiliser les acteurs du milieu communautaire à l'Holocauste, et fournir une formation interactive sur l'Holocauste, l'antisémitisme et l'expérience qu'ont vécue des Canadiennes et Canadiens juifs de la région.

Ces projets sont parmi les premiers au Canada à recevoir un appui financier dans le cadre du nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a affecté 5 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2024-2025, et 2 millions de dollars par année par la suite, à la création du nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste. Ce nouveau programme fait également partie du Plan d'action canadien de lutte contre la haine qui rassemble 20 programmes fédéraux clés dans le cadre d'une démarche pangouvernementale visant à lutter contre la haine, à renforcer l'unité et à assurer la sécurité des Canadiennes et Canadiens.

Le Programme national de commémoration de l'Holocauste contribue à perpétuer la mémoire de l'Holocauste et aide les Canadiennes et Canadiens à mieux comprendre cette terrible période et la façon dont l'antisémitisme nous touche encore aujourd'hui.

Citations

« Il y a 80 ans, l'humanité a traversé l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire : l'assassinat de plus de 6 millions de personnes juives durant l'Holocauste. Nous avons la responsabilité de ne jamais oublier ces atrocités et de veiller à ce que l'Holocauste ne se répète jamais. Alors que nous assistons à une montée de l'antisémitisme, nous devons nous rappeler qu'il est de notre devoir de défendre toutes les communautés juives. C'est pourquoi nous avons lancé le nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste qui soutiendra des projets visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à enseigner aux Canadiennes et Canadiens comment jouer un rôle actif dans la lutte contre l'antisémitisme. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Il s'agit de l'un des plus importants investissements du gouvernement du Canada dans le Vancouver Holocaust Education Centre depuis son inauguration. Le VHEC joue un rôle essentiel en sensibilisant nos amis et voisins aux atrocités bien réelles de l'Holocauste. Si nous ne continuons pas à en apprendre plus sur nos histoires communes et sur les horreurs du passé, nous sommes voués à les répéter. La lutte contre l'antisémitisme et la haine est un combat que nous devons tous mener ensemble. »

- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales (Canada-É.-U.) et député de Vancouver Granville

« Ce financement est une pleine reconnaissance de l'engagement de longue date du VHEC en faveur de la sensibilisation à l'Holocauste au Canada. En tant que principal musée de l'Holocauste dans l'Ouest canadien, nous continuons à lutter contre le déni et la déformation des faits de l'Holocauste au moyen de programmes novateurs et d'activités de sensibilisation communautaire. Grâce à ce soutien, nous développerons trois programmes d'apprentissage en ligne bilingues, créerons de nouvelles archives éducatives et ressources historiques, et fournirons aux éducateurs et aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour perpétuer la mémoire de l'Holocauste et combattre l'antisémitisme. »

- Hannah Marazzi, directrice générale par intérim, Vancouver Holocaust Education Centre

« Nous sommes très reconnaissants envers le ministère du Patrimoine canadien pour cet investissement essentiel dans la sensibilisation à l'Holocauste et la prévention de l'antisémitisme. Ces fonds aideront la communauté juive de l'île de Vancouver à préparer des activités, à faciliter le perfectionnement des formateurs et à offrir des programmes aux dirigeants communautaires locaux. Nous croyons sincèrement qu'une plus grande compréhension de l'histoire et de la culture juives, des réalités de l'Holocauste et de l'antisémitisme, et de l'expérience vécue par les personnes juives de nos jours, donnera aux policiers, aux éducateurs et aux autres dirigeants communautaires les moyens d'agir et de se dresser contre l'antisémitisme. »

- Coral Grant, directrice générale, Jewish Federation of Victoria and Vancouver Island

Faits en bref

Le 27 janvier 2025, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a annoncé l'octroi de nouveaux fonds pour lutter contre l'antisémitisme, préserver la mémoire de l'Holocauste et sensibiliser la population au négationnisme et à la distorsion de la réalité de l'Holocauste au Canada et ailleurs. Cette annonce comprend plus de 2 millions de dollars pour des projets financés dans le cadre du Programme national de commémoration de l'Holocauste.

L'antisémitisme continue d'augmenter au Canada. Les événements récents au Moyen-Orient ont entraîné une augmentation du nombre d'incidents haineux contre les membres des communautés juives partout au pays. Selon les données de juillet 2024 de Statistique Canada, les crimes haineux visant les personnes juives ont augmenté de 71 % entre 2022 et 2023, ce qui fait des Canadiennes et Canadiens juifs le groupe le plus visé par les crimes haineux au Canada.

Le Canada compte la quatrième plus importante communauté juive au monde, après Israël, les États-Unis et la France. Lors du recensement de 2021, 335 000 Canadiennes et Canadiens se sont identifiés comme étant de religion juive. En décembre 2024, le Canada comptait environ 9 800 survivantes et survivants de l'Holocauste, ce qui en fait l'un des groupes les plus importants au monde.

Les efforts du gouvernement du Canada pour rendre notre société plus sécuritaire et plus inclusive comprennent le travail de l'envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Le poste d'envoyé spécial a été créé en 2020 dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral à renforcer les efforts nationaux et internationaux visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à honorer les récits des survivantes et survivants.

En octobre 2024, le gouvernement du Canada a publié le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). S'appuyant sur des exemples canadiens, ce guide constitue un outil pour identifier et combattre l'antisémitisme.

En 2022, le gouvernement fédéral a modifié le Code criminel afin de rendre criminel le fait de promouvoir délibérément l'antisémitisme en approuvant, en niant ou en minimisant l'Holocauste.

Document d'information : En souvenir des victimes de l'Holocauste pour préserver leurs histoires

Programme national de commémoration de l'Holocauste

Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH)

Vancouver Holocaust Education Centre

Jewish Federation of Victoria and Vancouver Island

