OTTAWA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une cérémonie de levée du drapeau à l'occasion de la Journée mondiale sur le sida, L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont annoncé un financement de 46,9 millions de dollars provenant du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C et du Fonds pour la réduction des méfaits. Ce financement ira à 18 projets appuyant le travail d'organismes communautaires qui luttent contre l'infection à VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS.

Ce financement annoncé aujourd'hui inclut une somme de plus de 41,8 millions de dollars tirée du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, qui appuiera 15 interventions communautaires de lutte contre l'infection à VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS. La Stratégie nationale intégrée de prévention du VIH pour les communautés africaines, caribéennes et noires (ACN) au Canada est l'un des projets bénéficiant d'un financement. Ce projet améliorera l'accès des membres de sous-populations au sein des communautés ACN partout au Canada à la prévention du VIH au moyen d'éducation, de mobilisation communautaire, d'un accès accru au dépistage et aux technologies de prévention, et de réduction des obstacles à l'obtention de soins.

Cette annonce inclut aussi une somme de plus de cinq millions de dollars tirée du Fonds pour la réduction des méfaits, qui sera versée à l'appui de trois projets qui contribueront à la réduction des cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. L'un des projets financés au moyen du Fonds pour la réduction des méfaits est le « Copper Canoe: sages pratiques autochtones de réduction des méfaits ». Au moyen de ce projet, Communautés, alliances et réseaux (RCAS) et le Centre du Dr Peter renforceront les capacités des professionnels de la santé de première ligne, des prestataires de services et des organisations à fournir des services de réduction des méfaits sans stigmatisation et culturellement sûrs aux populations autochtones.

Le gouvernement du Canada poursuivra le travail avec des organismes communautaires, des partenaires autochtones, les provinces, les territoires, des chercheurs, le secteur de la santé et le secteur de la santé publique, de même qu'à les soutenir, pour prévenir les nouvelles infections et appuyer l'objectif mondial d'élimination de l'infection à VIH, de l'hépatite C et des ITSS en tant que menaces à la santé publique d'ici 2030.

Citations

« Puisque le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS demeurent un problème de santé publique qui touche de façon disproportionnée certaines populations au Canada, l'intervention communautaire est essentielle. Le financement annoncé aujourd'hui soutient des projets qui mobiliseront des personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, ainsi que des personnes qui courent un risque d'infection, afin d'aider les communautés à répondre à leurs besoins en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de soutien. Ensemble, avec les organismes communautaires, nous pouvons continuer à améliorer la santé de toutes les personnes au Canada et notre capacité à atteindre les objectifs mondiaux. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Bien que des progrès aient été réalisés dans l'avancement de la prévention et du traitement des ITSS au Canada, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la santé physique et mentale des personnes les plus touchées, notamment à la lumière de la pandémie de COVID-19. Félicitations à tous ceux qui reçoivent un financement dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui. Votre travail contribuera grandement à réduire la stigmatisation des populations touchées par les ITSS, à prévenir les nouvelles infections et les infections récurrentes, et à mettre les gens en contact avec des services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins adéquats. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La Journée mondiale du sida est avant tout l'occasion de rendre hommage aux millions de vies perdues au cours des quatre dernières décennies et d'exprimer notre solidarité avec les personnes vivant avec le VIH ou le sida. C'est aussi un moment de réflexion sur ce que nous avons accompli en matière de lutte contre le VIH-sida aux niveaux local, national et mondial, et un moment de réaffirmation de ce que nous devons encore accomplir pour éliminer le VIH-sida. On estime à 38 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH-sida dans le monde, à 63 000 le nombre de personnes au Canada et à 6 Canadiens et Canadiennes qui contractent le VIH chaque jour. Rappelons également que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH-sida persistent et demeurent l'un de nos plus grands défis et obstacles dans cette lutte pour mettre fin à cette pandémie. Le thème de l'ONUSIDA de cette année, Égaliser, nous rappelle que le VIH prospère là où les inégalités persistent, et que nous devons parvenir à l'équité pour mettre fin au VIH. »

Khaled Salam

Directeur général, le Comité du sida d'Ottawa

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit cette année 106,4 millions de dollars pour contribuer à la lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) dans l'ensemble du pays.

investit cette année 106,4 millions de dollars pour contribuer à la lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) dans l'ensemble du pays. Au moyen du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au Canada pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis).

(ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis). Par l'entremise du Fonds pour la réduction des méfaits, l'ASPC investit sept millions de dollars par année à l'appui de projets limités dans le temps (de trois à cinq ans) menés partout au Canada qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments.

qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. De plus, le gouvernement du Canada investit des sommes additionnelles de 46,2 millions de dollars dans le contexte de l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada et de 8,9 millions de dollars dans le contexte du Programme de prévention, de soutien et de recherche concernant l'hépatite C.

investit des sommes additionnelles de 46,2 millions de dollars dans le contexte de l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au et de 8,9 millions de dollars dans le contexte du Programme de prévention, de soutien et de recherche concernant l'hépatite C. Le 1 er août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement limité dans le temps (2022-2023) de 17,9 millions de dollars pour améliorer l'accès au dépistage, dont une somme de huit millions de dollars versée à des organismes communautaires pour renforcer leur capacité de distribuer des tests d'autodépistage du VIH, de faire la promotion de ces tests et de créer des liens entre des gens et des soins. Une somme additionnelle de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour l'expansion du dépistage communautaire dans les communautés nordiques, éloignées et isolées, dont une somme de 1,2 million de dollars versée au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et à la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique en vue de poursuivre sur la lancée d'initiatives de dépistage précédentes, notamment d'initiatives de dépistage des ITSS.

août 2022, le gouvernement du a annoncé un financement limité dans le temps (2022-2023) de 17,9 millions de dollars pour améliorer l'accès au dépistage, dont une somme de huit millions de dollars versée à des organismes communautaires pour renforcer leur capacité de distribuer des tests d'autodépistage du VIH, de faire la promotion de ces tests et de créer des liens entre des gens et des soins. Une somme additionnelle de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie (LNM) pour l'expansion du dépistage communautaire dans les communautés nordiques, éloignées et isolées, dont une somme de 1,2 million de dollars versée au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et à la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique en vue de poursuivre sur la lancée d'initiatives de dépistage précédentes, notamment d'initiatives de dépistage des ITSS. Les efforts de lutte contre les ITSS au Canada sont guidés par le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS.

