Le gouvernement du Canada approuve le projet Livraison parcours ouest en 2023

OTTAWA,ON, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Le Canada est déterminé à combattre la double crise que représentent les changements climatiques et l'ébranlement de la sécurité énergétique mondiale. Le gouvernement continue d'explorer diverses options pour maintenir à long terme un accès fiable à des sources d'approvisionnement en énergie pour la population canadienne et pour nos pays alliés, à l'heure où nous nous employons à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pendant cette transition, nous continuerons de soutenir des projets de mise en valeur des ressources naturelles qui sont responsables sur les plans environnemental, économique et social, qui prévoient la tenue de véritables consultations auprès des groupes autochtones et qui créent des emplois pour les Canadiens.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui qu'au terme d'une rigoureuse évaluation de la Régie de l'énergie du Canada (REC), le gouvernement fédéral a approuvé le projet de gazoduc Livraison parcours ouest en 2023 (West Path Delivery 2023 ou WP2023) de NOVA Gas Transmission Limited (NGTL), qui est assorti de 34 conditions obligatoires concernant la protection de l'environnement; la participation des peuples autochtones aux activités de surveillance; la sécurité et l'intégrité; de même que l'emploi et la formation. Grâce à ce projet, le réseau de gazoduc de 25 000 kilomètres de NGTL s'agrandira d'environ 40 kilomètres dans le sud-ouest de l'Alberta.

Vingt-cinq groupes autochtones de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ont participé au processus de consultations de la Couronne de la REC et plusieurs d'entre eux ont partagé leurs connaissances traditionnelles et ont fait part de leurs commentaires sur le projet pendant l'audience de la Commission de la REC. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à collaborer avec l'industrie, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les groupes autochtones pour assurer à long terme la compétitivité du secteur canadien des ressources naturelles pendant que nous tâchons d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Quelques faits

Le projet WP2023 nous aidera à répondre à la demande d'importants marchés d'exportation aux États-Unis, notamment dans l'État de Washington , en Oregon et en Californie, et facilitera l'accès aux marchés pour le gaz naturel canadien.

, en et en Californie, et facilitera l'accès aux marchés pour le gaz naturel canadien. La construction du gazoduc créera plus de 1 160 emplois à temps plein en Alberta et contribuera au produit intérieur brut de la province à hauteur de près de 180 millions de dollars.

et contribuera au produit intérieur brut de la province à hauteur de près de 180 millions de dollars. Il est essentiel de faire participer de façon significative les peuples autochtones au développement de projets de mise en valeur des ressources naturelles pour favoriser la réconciliation et pour atteindre des objectifs climatiques et énergétiques qui respectent et protègent les droits et pratiques des Autochtones.

Il s'agit du premier projet approuvé en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie , laquelle attribue à la REC un rôle de coordonnatrice des consultations de la Couronne, qui assure la gestion des consultations des groupes autochtones pour comprendre les impacts subis par ces groupes et y remédier.

, laquelle attribue à la REC un rôle de coordonnatrice des consultations de la Couronne, qui assure la gestion des consultations des groupes autochtones pour comprendre les impacts subis par ces groupes et y remédier. Pendant l'audience de la Commission de la REC, NGTL a revu le tracé du projet de gazoduc, qui s'en trouve donc raccourci et mesure désormais un peu moins de 40 kilomètres. Cette modification donnait à NGTL la possibilité de demander à la REC d'approuver la construction et la mise en service du gazoduc sans l'approbation du gouverneur en conseil. NGTL a cependant décidé de poursuivre le processus d'audience publique et d'approbation du gouverneur en conseil.

Dans le cadre de son rôle de surveillance du cycle de vie des projets, la REC poursuivra son dialogue avec les groupes autochtones sur les questions liées à la prise de décision, à la construction, à l'exploitation et à l'éventuel déclassement ou abandon du gazoduc.

