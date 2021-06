OTTAWA, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait approuvé le projet d'agrandissement de la canalisation principale Edson de NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) sous réserve de 25 conditions. Cette décision est fondée sur les faits, la science, le savoir autochtone, l'intérêt public et un examen minutieux des préoccupations des communautés autochtones susceptibles d'être touchées par le projet.

La réconciliation avec les peuples autochtones est l'une des grandes priorités du gouvernement du Canada. Au cours des cinq derniers mois, Ressources naturelles Canada a entrepris de vastes consultations dans le cadre de son obligation de consulter, d'accommoder et d'atténuer les impacts possibles du projet sur les droits et les intérêts des communautés autochtones. Ces consultations ont été effectuées après un examen rigoureux du projet par la Régie de l'énergie du Canada.

Aux 24 conditions fixées par la Régie, le gouvernement du Canada a ajouté une nouvelle condition pour répondre directement aux préoccupations exprimées par les groupes autochtones : le promoteur doit accorder du financement à ces groupes pour soutenir leur participation active au processus réglementaire en cours et il doit rendre compte de ses échanges avec eux. Au total, le promoteur doit donc satisfaire à 25 conditions obligatoires qui touchent à la sécurité, à la protection de l'environnement et de la faune ainsi qu'à la protection des droits et intérêts des Autochtones. Grâce à l'application des mesures d'atténuation, des conditions et des procédures de protection de l'environnement de NGTL, il est peu probable que le projet ait des effets néfastes sur l'environnement.

Ce projet de 509 millions de dollars créera jusqu'à 1 470 emplois pendant la période de construction et contribuera à hauteur de quelque 285 millions de dollars au PIB de l'Alberta. Le projet d'agrandissement de la canalisation principale Edson permettra aux producteurs de gaz naturel de jouir d'un accès diversifié aux marchés pour leurs produits et contribuera à l'objectif d'éliminer les centrales électriques au charbon d'ici 2030 au Canada.

Le gouvernement du Canada va de l'avant avec de bons projets qui nous permettent d'acheminer nos ressources vers divers marchés et de créer de bons emplois tout en protégeant l'environnement et en respectant les droits des peuples autochtones.

Citation

« Nous voulons faire aboutir les bons projets pour acheminer nos ressources naturelles vers de nouveaux marchés et créer de l'emploi. À cette fin, nous devons remplir notre obligation de consulter véritablement les communautés autochtones susceptibles de subir des impacts et nous devons être attentifs aux risques environnementaux. En consacrant le temps nécessaire à ce travail difficile, nous verrons les bons projets se réaliser au Canada. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

En bref

, mais aussi pour les économies de tout le pays. Le projet d'agrandissement de la canalisation principale Edson de NGTL permettra d'ajouter, au réseau existant de NGTL, deux tronçons de canalisation distincts totalisant 85 kilomètres, de même que les installations connexes, dans le nord-ouest de l' Alberta . Ces nouveaux tronçons seront essentiellement construits parallèlement au pipeline actuel.

de NGTL permettra d'ajouter, au réseau existant de NGTL, deux tronçons de canalisation distincts totalisant 85 kilomètres, de même que les installations connexes, dans le nord-ouest de l' . Ces nouveaux tronçons seront essentiellement construits parallèlement au pipeline actuel. Le projet générera 175 millions de dollars en revenus du travail, en plus de créer l'équivalent de 1 470 emplois directs à temps plein pendant la période de construction. Il offrira également aux producteurs et aux transporteurs de gaz naturel un accès diversifié aux marchés intérieurs et états-uniens.

La Régie de l'énergie du Canada maintiendra un dialogue avec les peuples autochtones pendant tout le cycle de vie du projet et soutient la réconciliation avec les Autochtones par l'établissement de liens fondés sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. La Régie a créé un comité consultatif autochtone composé de représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour conseiller le conseil d'administration au sujet de la participation des Autochtones aux activités de la Régie.



