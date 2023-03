OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que les mesures d'atténuation des effets environnementaux proposées pour le projet aurifère Lynn Lake au Manitoba tracent une voie durable pour la réalisation du projet qui s'appuie sur les conclusions du rapport d'évaluation d'environnementale de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Le projet de mine d'or à ciel ouvert et de nouveau concentrateur de métaux, à environ 1 000 kilomètres au nord de Winnipeg, près de la ville de Lynn Lake, a fait l'objet d'un solide examen fédéral fondé sur des données probantes scientifiques et le savoir autochtone. Alamos Gold Inc. (le promoteur) exploitera de nouveau deux mines qui ont déjà été exploitées dans la région : les sites Gordon et MacLellan. Lorsqu'elle sera opérationnelle, la mine devrait être exploitée pendant 13 ans, ce qui permettra de soutenir le développement économique dont ont bien besoin la ville et la région. Selon les chiffres fournis par le promoteur, le projet entraînera la création d'un maximum de 406 emplois pendant la construction et de 412 emplois pendant leur exploitation.

Le gouvernement du Canada tient à ce que les propositions comme le projet aurifère Lynn Lake aillent de l'avant d'une manière durable tout en protégeant l'environnement. Par conséquent, la déclaration de décision émise aujourd'hui par le ministre établit 177 conditions que le promoteur doit respecter pendant toute la durée de vie du projet. Ces conditions comprennent des mesures pour protéger les conditions sanitaires et socioéconomiques des peuples autochtones, leurs pratiques traditionnelles et culturelles, le caribou des bois (population boréale), les oiseaux migrateurs, le poisson et son habitat, l'environnement atmosphérique ainsi que la qualité de l'eau et sa quantité.

Par exemple, le promoteur doit prendre certaines précautions afin de protéger la population de caribous des bois et son habitat. Alamos Gold Inc. doit mener des activités de défrichage du site pour le projet en dehors de la période de vêlage et d'élevage des faons. Il doit éviter la destruction ou la modification de l'habitat du caribou des bois et participer à des initiatives de restauration de l'habitat, y compris un programme de pose de colliers, dirigé par le ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba dans le cadre de sa stratégie provinciale de rétablissement du caribou.

Alamos Gold Inc. sera également responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un programme de suivi visant à vérifier l'efficacité de toutes les mesures d'atténuation du projet en ce qui a trait à l'habitat, à la santé et à la survie du caribou des bois.

Des groupes autochtones ont participé à l'évaluation environnementale et ont exposé leurs points de vue, leur savoir-faire et leurs connaissances sur les effets potentiels du projet.

Le gouvernement du Canada tient à remercier tous les participants pour les précieux commentaires reçus tout au long du processus d'évaluation environnementale, les conseils scientifiques rigoureux reçus de divers experts ainsi que les connaissances et les observations transmises par les groupes autochtones quant aux effets potentiels sur les peuples autochtones et les droits ancestraux ou issus de traités. Le promoteur peut maintenant procéder aux demandes d'autorisations et de permis nécessaires auprès des ministères fédéraux.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger l'environnement pour les générations futures tout en appuyant le développement économique et les possibilités d'emploi dans la région du Nord du pays. Ma décision d'approuver le projet aurifère Lynn Lake a été éclairée par une évaluation environnementale fédérale approfondie fondée sur des données probantes scientifiques et le savoir autochtone. Je suis convaincu que les fortes conditions juridiquement contraignantes établies pour le projet permettront de protéger l'environnement et de créer une voie vers un avenir durable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada est un pays minier. Cet important secteur a assuré des moyens de subsistance dans des régions partout au pays, mais en particulier dans les collectivités rurales, éloignées et autochtones. La décision d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les travailleurs du Manitoba et, grâce à une évaluation environnementale fédérale efficace, c'est aussi une bonne nouvelle pour la protection d'habitats importants et de la biodiversité. La mise en valeur des vastes ressources du Canada doit se faire d'une façon axée sur la science et respectueuse de notre environnement ».

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Faits en bref

Le projet aurifère Lynn Lake est le quatrième projet minier qui a été approuvé après la réalisation d'un solide processus fédéral d'évaluation au cours de la dernière année. Les autres mines sont le projet de mine de lithium Baie James , le projet de palladium de Marathon et le projet aurifère de Valentine.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada a consulté 13 groupes autochtones afin de comprendre leurs préoccupations et les répercussions potentielles du projet tout au long de l'évaluation environnementale. Une somme de près de 730 000 $ a été rendue disponible pour soutenir la participation des groupes autochtones aux diverses étapes du processus d'évaluation.

Des experts du gouvernement du Manitoba ainsi que plusieurs ministères fédéraux experts ont participé au processus en fournissant des avis scientifiques judicieux et une expertise technique tout au long de l'examen du projet. Ces ministères incluent Pêches et Océans Canada , Environnement et Changement climatique Canada , Ressources naturelles Canada , Santé Canada , Services aux Autochtones Canada et Transports Canada.

Le projet fera l'objet d'une surveillance tout au long de son cycle de vie. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada veillera à ce que les conditions énoncées dans la déclaration de décision du ministre soient respectées avant et pendant la construction, ainsi que pendant l'ensemble des activités du projet. Le non-respect de ces conditions par Alamos Gold Inc. constituerait une violation de la loi fédérale. Tout changement proposé au projet devra être soumis à l'Agence pour examen avant d'être mis en œuvre.

