Le gouvernement du Canada apporte des améliorations aux alertes de tornades et d'orages pour aider à assurer la sécurité au Canada

OTTAWA, ON, le 12 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a confirmé le lancement d'améliorations apportées à ses alertes d'orages violents et de tornades, qui contribueront à ce que tout le monde au Canada puisse recevoir des renseignements plus clairs à temps pour se protéger lors de temps violent.

La population canadienne a besoin d'être informée à temps pour assurer sa sécurité face aux conditions météorologiques changeantes et potentiellement dangereuses. Environnement et Changement climatique Canada lui fournit les renseignements voulus en diffusant des alertes d'orages violents et de tornades de même que des conseils de sécurité pouvant lui sauver la vie, à l'endroit et au moment où le besoin se fait le plus sentir. Pour continuer d'améliorer le service qu'il offre, le Ministère a amélioré son approche pour diffuser des alertes en cas d'activité convective :

Les prévisionnistes peuvent désormais cibler le secteur qui, selon leurs prédictions, devrait subir les impacts les plus importants en cas d'orages violents ou de tornades et envoyer des alertes uniquement aux personnes se trouvant dans ce secteur en particulier. Les prévisionnistes délimitent le périmètre des secteurs ciblés à l'aide de « polygones ». Les polygones visés par des alertes sont plus ciblés par rapport aux secteurs de prévision précédents qui ciblaient un secteur plus large.

La génération semi-automatisée de textes permet aux prévisionnistes de générer les renseignements sur les orages simultanément en anglais et en français, ce qui permet de diffuser les alertes d'activité convective plus rapidement que jamais.

De multiples polygones visés par des alertes peuvent être en vigueur dans la même région en même temps et peuvent même se chevaucher. De cette façon, les prévisionnistes ont la latitude nécessaire pour suivre différentes menaces et raffiner les consignes de sécurité en conséquence.

Ces changements s'appliquent uniquement aux alertes pour les orages violents et les tornades. Les autres alertes météorologiques, comme les avertissements de chaleur ou les veilles d'orages violents, continueront d'être diffusées en fonction des secteurs prédéterminés pour les alertes.

Ces améliorations devraient réduire le nombre d'utilisateurs qui reçoivent des alertes du système En alerte sur leur cellulaire. Surtout, n'oubliez pas de toujours lire le texte des alertes météo et de suivre les conseils de sécurité qui s'y trouvent.

Citations

« En cas d'orages violents, des alertes précises envoyées à temps contribuent à assurer la sécurité des collectivités qui font face à des conditions dangereuses. Les améliorations apportées à notre système d'alerte permettent de veiller à ce que les personnes qui se trouvent au Canada reçoivent les consignes de sécurité appropriées dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Environnement et Changement climatique Canada continue d'améliorer les services offerts à la population canadienne de sorte qu'elle puisse se protéger lors de conditions météorologiques dangereuses. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

Les orages restent l'un des phénomènes météorologiques dangereux les plus fréquents au Canada, eux qui sont à l'origine de conditions potentiellement mortelles telles que la foudre, la grêle, des vents destructeurs, des crues soudaines et des tornades. Quand le tonnerre gronde, rentrez vite!

En tant que source officielle pour les prévisions et les alertes météorologiques au Canada, Environnement et Changement climatique Canada modernise son programme de prévisions publiques afin de mieux servir la population canadienne. Vers la fin de l'année dernière, le Ministère a procédé au lancement réussi des alertes météo par code de couleur. Plus tôt cet été, Environnement et Changement climatique Canada a instauré des cartes de potentiel orageux qui fournissent un préavis d'activité orageuse potentielle qui aident les personnes se trouvant au Canada à planifier en conséquence. Au cours de l'année à venir, le Ministère continuera de lancer une série d'initiatives qui lui permettront de continuer à améliorer ses services afin que la population canadienne dispose des renseignements météorologiques les plus précis qui soient dans les moments les plus cruciaux.

Pour obtenir les dernières prévisions et les alertes météo de temps violent, il suffit de consulter le site Canada.ca/meteo ou de télécharger l'application mobile MétéoCAN, qui est gratuite sur les appareils Android et iOS.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-597-9415, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]