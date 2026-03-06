OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique a annoncé la nomination d'Allison Mendes au conseil d'administration de la Société immobilière du Canada limitée (SICL).

La SICL gère les terrains et les actifs fédéraux, y compris en investissant dans plusieurs des principales attractions touristiques du Canada, en les administrant et en les exploitant. Dans le cadre de toutes ses activités, la SICL est déterminée à offrir aux Canadiens la meilleure valeur et un excellent rendement financier.

Mme Mendes est une dirigeante de conseils d'administration expérimentée et une professionnelle de la finance qui possède une solide expérience dans le domaine de l'immobilier et du développement des collectivités. En tant que membre et ancienne présidente du conseil d'administration de CreateTO, la société de développement immobilier de Toronto, elle a contribué à faire avancer des initiatives majeures en matière de logement abordable et a guidé les travaux relatifs au vaste portefeuille de projets transformateurs de la Ville, dont l'initiative de revitalisation des terrains portuaires. Son expérience en matière de gouvernance et son expertise professionnelle soutiendront le travail de la SICL visant à gérer les attractions nationales de la manière la plus avantageuse possible pour les Canadiens.

Mme Mendes a été nommée conformément au processus de sélection ouvert et fondé sur les compétences du gouvernement du Canada. Cette nomination soutient l'objectif national plus vaste de renforcer les collectivités et d'optimiser les terrains et les actifs fédéraux dans l'ensemble du Canada.

Citations

« Allison Mendes possède une grande expérience dans les domaines de l'immobilier, de la gouvernance et de la planification stratégique. Son expertise dans divers domaines et son engagement en faveur d'une gestion responsable et d'un développement axé sur les collectivités renforceront nos efforts collectifs visant à offrir davantage de logements aux Canadiens et à renforcer les collectivités. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Au sujet de la SICL

La Société immobilière du Canada limitée est une société d'État fédérale autofinancée qui se spécialise dans l'immobilier, l'aménagement et la gestion d'attractions. Depuis plus de 30 ans, la SIC contribue à l'aménagement de quelques-unes des collectivités les plus recherchées au Canada, tout en faisant preuve d'innovation dans la gestion de certaines des attractions touristiques les plus emblématiques du pays, comme la Tour CN et le Parc Downsview, à Toronto, ainsi que le Centre des sciences de Montréal et le Vieux-Port de Montréal.

La Société rend compte au Parlement du Canada par l'entremise du ministre de Logement, Infrastructures et Collectivités.

