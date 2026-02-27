GRAND-BOUCTOUCHE, NB, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre du Commerce intérieur et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, l'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Aldéo Saulnier, maire de Grand-Bouctouche, ont annoncé un financement conjoint de plus de 1,5 million pour développer les infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées nécessaires à l'augmentation de l'offre de logements dans la Ville de Grand-Bouctouche. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue entre les gouvernements fédéral et provincial, qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements afin de répondre à la croissance démographique. Le gouvernement du Canada investit plus de 784 000 $, le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit plus de 523 000 $, et la contribution de la Ville de Bouctouche s'élève à plus de 261 000 $ dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement.

Le financement permettra d'installer plusieurs centaines de mètres de conduites de distribution d'eau potable et d'égouts sanitaires le long des rues Louis-Bourg et Opale. Le projet comprendra également la reconstruction des rues et l'amélioration du drainage afin de permettre la construction de jusqu'à 30 nouveaux logements. Cet investissement permettra d'étendre les services essentiels tout en améliorant leur fiabilité, et favorisera une croissance durable au sein de la collectivité.

D'importants projets d'infrastructure, comme celui-ci, appuient l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et viennent soutenir le travail effectué par Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager de meilleures méthodes de construction.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Le fait de disposer d'infrastructures fiables est au cœur des collectivités fortes. En améliorant les infrastructures municipales, nous créons des conditions favorables à la construction de nouveaux logements, renforçons les services essentiels et soutenons le développement à long terme de la collectivité. »

L'honorable Dominic LeBlanc, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Des infrastructures fiables sont au cœur de communautés fortes. En améliorant les infrastructures municipales, nous créons les conditions nécessaires à la création de nouveaux logements, au renforcement des services essentiels et au développement à long terme de la collectivité. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Cet investissement dans les infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées permettra de créer jusqu'à 30 nouveaux logements à Grand-Bouctouche. En renforçant nos services essentiels le long des rues Louis-Bourg et Opale, nous soutenons une croissance durable et créons davantage de possibilités de logement pour notre collectivité. Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur collaboration qui nous aide à bâtir l'avenir. »

Aldéo Saulnier, maire de Grand-Bouctouche

Faits en bref

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Federal actions are creating good jobs, accelerating home building and helping communities grow across the country. Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Plan du Canada sur le logement

Nous favorisons la croissance des communautés et bâtissons plus de logements, plus rapidement

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Serge Arsenault, Directeur général et greffier, Grand-Bouctouche, [email protected]