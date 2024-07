EDMONTON, AB, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Le Canada s'oriente vers un avenir énergétique plus fiable et plus efficace en augmentant sa capacité de production afin de fournir une énergie plus abordable, plus fiable et plus propre aux ménages et aux entreprises, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Il est essentiel d'investir dans des projets d'énergie propre et d'aider les collectivités à devenir des milieux de vie abordables et durables pour créer des emplois de qualité et débloquer des occasions économiques.

C'est la raison pour laquelle l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 23,7 millions de dollars, dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ÉRITE), pour le système énergétique du quartier de Blatchford, à Edmonton. Ce projet permettra d'ajouter 13,1 MW de capacité de chauffage et 12,3 MW de capacité de refroidissement au système de partage d'énergie à l'échelle du district (SPEED) afin de répondre au développement et à la croissance au sein de la collectivité.

Le reste du financement de ce projet d'une valeur totale de 79,2 millions de dollars est assuré par la Ville d'Edmonton. Blatchford est une collectivité carboneutre qui se développe sur le site de l'aéroport désaffecté du centre-ville d'Edmonton. Le projet améliorera l'efficacité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité de Blatchford. Il permettra également de réduire les répercussions sur les demandes de pointe d'électricité et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre en fournissant une énergie de chauffage et de refroidissement fiable et renouvelable.

Le projet comprend l'installation d'une thermopompe supplémentaire pour augmenter la capacité de chauffage et de refroidissement, l'élargissement du réseau de tuyauterie de distribution du quartier, ainsi que la conception et la construction d'un nouveau centre de récupération de la chaleur des égouts, qui produira de l'énergie de chauffage et de refroidissement pour la collectivité en pleine croissance.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les collectivités et les municipalités, dont Edmonton, pour fournir de l'énergie propre et de nouvelles technologies, tout en créant de nouvelles occasions économiques, de bons emplois et un réseau électrique propre, fiable et abordable pour tous.

Citations

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies de coût pour les Canadiens dans l'ensemble du pays. Alors que les collectivités sont confrontées à des défis liés à l'abordabilité et aux changements climatiques - y compris les effets dévastateurs des incendies qui ont ravagé Jasper, en Alberta, la semaine dernière -, le gouvernement du Canada se mobilise pour comprendre où en sont les Canadiens et prendre les mesures nécessaires pour répondre à leurs besoins, au rythme et à l'échelle qu'ils réclament. Le projet d'énergie de quartier de Blatchford est un excellent exemple d'initiative visant à faire économiser de l'argent aux personnes sur leurs factures d'énergie, tout en saisissant les occasions économiques d'une économie propre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les progrès réalisés dans le domaine de la géothermie permettent de réduire les coûts, de promouvoir l'électricité et la chaleur vertes et de diminuer les émissions dans les collectivités à l'échelle du Canada. L'investissement de 27,3 millions de dollars annoncé aujourd'hui dans le projet d'énergie de quartier de Blatchford donnera aux résidents d'Edmonton un accès à long terme à des sources d'énergies thermiques vertes, abordables, fiables et abondantes. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

Député d'Edmonton-Centre



« Edmonton se développe rapidement. Nous devons construire davantage de logements soutenus par des infrastructures durables qui resteront en place pendant des générations. Blatchford est une formidable occasion de construire des maisons confortables et durables dans un quartier central riche en commodités. Cet investissement dans la capacité de production d'énergie de quartier - ainsi que le récent financement dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements pour aider à connecter l'énergie de quartier aux logements collectifs de Blatchford - contribuera grandement à créer une ville plus résiliente et plus inclusive pour tout le monde. »

Amarjeet Sohi

Maire d'Edmonton

Faits en bref

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme ÉRITE. Ce programme de 4,5 milliards de dollars est conçu pour réduire considérablement les émissions et créer des emplois durables en continuant à soutenir le déploiement de la modernisation du réseau, du stockage de l'énergie et des énergies renouvelables dans toutes les régions du Canada.

ÉRITE soutient activement la transition en cours du Canada vers une économie carboneutre d'ici 2050.

L'année dernière, le gouvernement du Canada a publié le document « Propulser le Canada dans l'avenir », sa vision de la transformation du secteur de l'électricité au Canada, respectant son engagement à décarboner les systèmes électriques du pays.

Blatchford accueillera éventuellement jusqu'à 30 000 résidents d' Edmonton qui vivront, travailleront et apprendront dans une collectivité durable, utilisant 100 % d'énergies renouvelables, et carboneutres, réduisant considérablement son empreinte écologique et donnant aux résidents les moyens d'adopter un mode de vie durable.

qui vivront, travailleront et apprendront dans une collectivité durable, utilisant 100 % d'énergies renouvelables, et carboneutres, réduisant considérablement son empreinte écologique et donnant aux résidents les moyens d'adopter un mode de vie durable. Environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre d' Edmonton proviennent des bâtiments. Les maisons à Blatchford émettront moins de gaz à effet de serre (environ 75 % de moins) que les maisons d'une collectivité typique.

proviennent des bâtiments. Les maisons à Blatchford émettront moins de gaz à effet de serre (environ 75 % de moins) que les maisons d'une collectivité typique. 2024 marque la cinquième année d'exploitation réussie du système de partage d'énergie à l'échelle du district (SPEED) de Blatchford. Lorsqu'il sera entièrement opérationnel, ce système devrait être l'un des plus grands systèmes énergétiques de quartier à température ambiante au Canada, voire le plus grand.

En plus du financement d'ÉRITE, le SPEED de Blatchford est également l'une des initiatives de la ville d' Edmonton soutenues par le Fonds pour accélérer la construction de logements du gouvernement du Canada (en anglais). Ce soutien permettra d'accorder des remises pour encourager l'intégration des infrastructures de SPEED dans les bâtiments de Blatchford, en promouvant la durabilité et l'efficacité énergétique dans la conception des logements collectifs, de sorte qu'encore plus de résidents d' Edmonton puissent élire domicile dans cet écoquartier.

Photos et plans de coupe pour les médias

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, [email protected]; Connie Smart, Conseillère en communications, Ville d'Edmonton, 780-686-0792, [email protected]