SASKATOON, SK, le 19 août 2023 /CNW/ - Pour consolider son avantage concurrentiel dans la transition mondiale vers une économie carboneutre et pour atteindre ses objectifs climatiques, le Canada doit augmenter notablement la part des énergies non émettrices dans son bouquet énergétique. Les nouveaux projets d'infrastructures d'électricité sans émission, y compris ceux qui reposent sur des technologies nucléaires de prochaine génération, comme les petits réacteurs modulaires (PRM), peuvent jouer un rôle crucial dans cette évolution et favoriser la prospérité économique de chaque région du pays.

Le gouvernement du Canada continue d'appuyer le développement et le déploiement des PRM, une forme prometteuse d'énergie non émettrice, afin d'aider la Saskatchewan et d'autres provinces à accroître leur capacité à fournir une énergie propre, fiable et abordable à leurs populations. À cette fin, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, était à Saskatoon aujourd'hui pour annoncer que le gouvernement du Canada avait approuvé un financement pouvant atteindre 74 millions de dollars pour le développement des PRM en Saskatchewan. Ces fonds fédéraux soutiendront les travaux de pré-ingénierie ainsi que les études techniques, les évaluations environnementales, les études réglementaires et la consultation des collectivités et des peuples autochtones qui permettront de faire progresser cet important projet dirigé par SaskPower. SaskPower a choisi le BWRX-300 de GE-Hitachi, qui devrait être déployé dans la province au milieu de la prochaine décennie sous réserve d'une décision de construire attendue en 2029.

Les PRM, qui produisent de l'énergie sans émission, peuvent jouer un rôle important dans la décarbonation des réseaux électriques provinciaux et des industries fortement émettrices, en plus d'aider les collectivités éloignées à réduire leur dépendance au diesel, une source d'énergie coûteuse et très polluante. Par exemple, un PRM de 300 mégawatts peut produire assez d'énergie non émettrice pour alimenter environ 300 000 foyers.

Grâce aux quelque 75 000 travailleurs canadiens employés dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et à ses décennies d'expérience dans le domaine, l'industrie nucléaire du Canada est bien placée pour tirer parti de ses innovations scientifiques et technologiques en vue de continuer à figurer parmi les chefs de file du développement et du déploiement des PRM.

L'avancement de nouveaux projets d'infrastructures d'électricité sans émission fait partie de l'approche globale du gouvernement visant à fournir de l'électricité propre, abordable et fiable à toutes les régions du Canada, comme il est décrit dans le document Propulser le Canada dans l'avenir et dans le projet de Règlement sur l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a engagé plus de 40 milliards de dollars en nouvelles mesures fédérales pour aider les provinces et a annoncé plus de 500 millions de dollars à ce jour pour appuyer divers projets qui aident à bâtir un réseau propre, abordable et fiable en Saskatchewan.

Le passage à un réseau électrique non émetteur, abordable et fiable à l'échelle du Canada d'ici 2035 est un projet structurant qui nécessite des investissements importants, une réglementation réfléchie et notre pleine collaboration. L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche d'un réseau propre qui profitera à l'ensemble des Canadiens. Grâce à une approche réfléchie, exhaustive et collaborative, nous pouvons nous assurer que chaque région du Canada prospère dans le contexte de la course mondiale pour lutter contre les changements climatiques, en plus de saisir les possibilités économiques ouvertes par un avenir sobre en carbone.

« Fournir de l'électricité propre, fiable et abordable se fera différemment d'une région à l'autre. C'est pourquoi le gouvernement canadien s'est engagé à verser jusqu'à 74 millions de dollars pour explorer en Saskatchewan la capacité des petits réacteurs modulaires à fournir une énergie non émettrice abondante, à stimuler la croissance économique et à créer de bons emplois durables dans toute la province. L'annonce d'aujourd'hui signifie que nous investissons dans l'avenir de la technologie nucléaire, en nous appuyant sur les décennies d'expérience du Canada comme chef de file mondial responsable et en tirant parti de la production d'uranium de premier ordre de la Saskatchewan, pour permettre à la province de prospérer dans une économie mondiale qui se décarbone rapidement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce à l'avantage concurrentiel important que lui confèrent ses abondantes ressources naturelles, la Saskatchewan peut être un chef de file dans le développement d'un réseau d'électricité propre, abordable et fiable. Le développement d'un réseau d'électricité propre en Saskatchewan est bon pour l'économie, les collectivités et la planète. Le projet annoncé aujourd'hui montre une fois de plus que nos deux ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble pour financer les projets d'énergie propre qui serviront à alimenter l'économie florissante de la Saskatchewan. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le financement de 74 millions de dollars approuvé par le gouvernement témoigne sans équivoque de l'avant-gardisme du Canada sur les plans de l'innovation et de la mise en place de petits réacteurs modulaires (PRM). Grâce à ses PRM, la Saskatchewan pourra produire une énergie de base fiable émettant peu de carbone pour répondre à la croissance de la demande d'électricité, fournir de l'électricité propre à ses entreprises extractrices et faire tourner l'économie de la province. Voilà une excellente nouvelle pour les gens de la Saskatchewan, y compris les communautés autochtones, qui ont soutenu le programme provincial de développement des PRM. »

John Gorman

PDG, Association nucléaire canadienne

« GE Hitachi se réjouit à l'idée de travailler avec la Saskatchewan pour être un leader mondial du déploiement des petits réacteurs modulaires. Notre technologie fiable, rentable et sans émission permettra de fournir la charge de base pour la population de la province pendant des décennies. »

Lisa McBride

Directrice des PRM pour le Canada chez GEH

Le Programme de prédéveloppement de l'électricité de RNCan a affecté jusqu'à 50 millions de dollars pour ce projet à SaskPower. Ce programme doté d'un budget de 250 millions de dollars soutient les activités préalables à la réalisation de projets d'électricité propre d'importance nationale, comme les projets de transport interprovincial d'électricité et les PRM. Les projets de ce genre sont fondamentaux pour soutenir le développement économique par des investissements dans de nouvelles infrastructures et l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité de notre approvisionnement en énergie propre. Les fonds annoncés aujourd'hui sont conditionnels à la conclusion d'une entente de contribution entre RNCan et SaskPower, qui est en voie de finalisation.

En outre, plus de 24 millions de dollars du Fonds pour l'électricité de l'avenir ont été affectés au gouvernement de la Saskatchewan . Ce fonds d'Environnement et Changement climatique Canada réinjecte les recettes tirées de la tarification de la pollution dans des projets d'énergie propre, des technologies écoénergétiques et d'autres initiatives qui aideront le Canada à atteindre ses objectifs climatiques et à rendre son économie carboneutre d'ici 2050. Il a pour but d'encourager l'innovation et l'adoption de technologies et de combustibles plus propres au Canada , par exemple le projet de PRM de la Saskatchewan .

. Ce fonds d'Environnement et Changement climatique Canada réinjecte les recettes tirées de la tarification de la pollution dans des projets d'énergie propre, des technologies écoénergétiques et d'autres initiatives qui aideront le à atteindre ses objectifs climatiques et à rendre son économie carboneutre d'ici 2050. Il a pour but d'encourager l'innovation et l'adoption de technologies et de combustibles plus propres au , par exemple le projet de PRM de la . En plus de réduire les gaz à effet de serre, l'assainissement du réseau électrique sera salutaire pour les Canadiens puisqu'il réduira les quantités de polluants atmosphériques issus de la combustion de gaz naturel et de charbon, comme les oxydes d'azote et de soufre, la matière particulaire et le mercure. La pollution atmosphérique est une importante cause de maladies et de décès prématurés au Canada et dans le monde. Selon les estimations de Santé Canada , la pollution atmosphérique causée par la production d'électricité a contribué à environ 150 décès prématurés en 2015 au Canada et à bien d'autres effets sanitaires négatifs non mortels, entraînant un coût total de 1,2 milliard de dollars pour l'année (en dollars constants de 2015).

et dans le monde. Selon les estimations de Santé , la pollution atmosphérique causée par la production d'électricité a contribué à environ 150 décès prématurés en 2015 au et à bien d'autres effets sanitaires négatifs non mortels, entraînant un coût total de 1,2 milliard de dollars pour l'année (en dollars constants de 2015). SaskPower prévoit entreprendre la construction de son premier PRM dès 2030 et vise une mise en service en 2034. D'autres chantiers pourraient commencer dès 2034.

vise une mise en service en 2034. D'autres chantiers pourraient commencer dès 2034. En 2020, SaskPower et Ontario Power Generation ont commandé au Conference Board du Canada une étude sur les possibilités économiques et les emplois que pourrait créer le développement de PRM dans les deux provinces. Selon cette étude, les 1 200 MW d'énergie nucléaire en développement en Saskatchewan pourraient créer dans la province environ 1 700 nouveaux emplois directs et indirects pendant la construction et 728 emplois directs et indirects pendant l'exploitation.

une étude sur les possibilités économiques et les emplois que pourrait créer le développement de PRM dans les deux provinces. Selon cette étude, les 1 200 MW d'énergie nucléaire en développement en pourraient créer dans la province environ 1 700 nouveaux emplois directs et indirects pendant la construction et 728 emplois directs et indirects pendant l'exploitation. L'étude prévoit aussi une hausse du produit intérieur brut, des salaires et des recettes fiscales de 8,8 milliards, 5,6 milliards et 2,9 milliards de dollars, respectivement (sur les 60 ans de durée de vie des installations).

Voici d'autres investissements faits récemment par le gouvernement fédéral dans le secteur de l'électricité de la Saskatchewan :

: En avril 2022, 300 millions de dollars ont été attribués au partenariat Wah-ila-toos pour des projets d'énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées du Canada .

.

En juillet 2022, près de 10 millions de dollars ont été investis pour soutenir l'énergie propre dans les communautés autochtones de la Saskatchewan .

.

En mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que 174 millions de dollars tirés de la tarification de la pollution seront réinjectés en Saskatchewan , par l'intermédiaire du Fonds pour l'électricité de l'avenir, dans des projets de production d'électricité sans émissions, y compris de nouveaux compteurs intelligents résidentiels, des améliorations au réseau électrique rural et la remise en état de la centrale hydroélectrique E.B. Campbell.

a annoncé que 174 millions de dollars tirés de la tarification de la pollution seront réinjectés en , par l'intermédiaire du Fonds pour l'électricité de l'avenir, dans des projets de production d'électricité sans émissions, y compris de nouveaux compteurs intelligents résidentiels, des améliorations au réseau électrique rural et la remise en état de la centrale hydroélectrique E.B. Campbell.

En juin 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 50 millions de dollars dans le projet de parc éolien Bekevar en partenariat avec la Première Nation de Cowessess.

a annoncé un investissement de 50 millions de dollars dans le projet de parc éolien Bekevar en partenariat avec la Première Nation de Cowessess.

Le gouvernement du Canada a également annoncé récemment un investissement de plus de 7 millions de dollars dans des projets autochtones d'énergie propre en Saskatchewan dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification.

a également annoncé récemment un investissement de plus de 7 millions de dollars dans des projets autochtones d'énergie propre en dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification.

Le gouvernement du Canada a investi 18,5 millions de dollars dans le projet Awasis Solar dirigé par des Autochtones, un projet de production d'énergie solaire de 10 MW qui sera construit sur les terres de la Première Nation de Cowessess.

a investi 18,5 millions de dollars dans le projet Awasis Solar dirigé par des Autochtones, un projet de production d'énergie solaire de 10 MW qui sera construit sur les terres de la Première Nation de Cowessess.

Il a investi plus de 21,6 millions de dollars pour aider quatorze communautés autochtones, dont une située en Saskatchewan , à mettre en œuvre des projets d'énergie propre.

, à mettre en œuvre des projets d'énergie propre. L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu au Sylvia Fedoruk Canadian Centre for Nuclear Innovation de l'Université de la Saskatchewan . Mis sur pied en 2011 pour aider à hisser la Saskatchewan au rang des leaders mondiaux de la recherche-développement et de la formation sur le nucléaire, le Centre est l'une des organisations qui participent au Plan d'action canadien des PRM.

