Le gouvernement du Canada annonce un soutien au secteur de l'aluminium au Québec

Le gouvernement tient son engagement de protéger les travailleurs canadiens de l'aluminium et les intérêts canadiens

DESCHAMBAULT, QC, le 19 juin 2019 /CNW/ - Les secteurs de l'acier et de l'aluminium jouent un rôle de premier plan dans l'économie canadienne, puisqu'ils fournissent des emplois bien rémunérés dans plusieurs régions.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean‑Yves Duclos, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 10 millions de dollars dans un projet totalisant 85 millions de dollars qui soutiendra plus de 520 emplois à l'aluminerie Alcoa située à Deschambault-Grondines (Québec) et qui sera complété d'ici la fin de l'année 2021.

Cet investissement aidera l' Aluminerie Alcoa de Deschambault à innover, en faisant l'acquisition d'équipements technologiques de pointe, qui lui permettront d'augmenter la production d'aluminium à moindre coût et de mieux répondre aux demandes du marché à court et à long terme.

Le gouvernement du Canada investit dans des producteurs de calibre mondial du secteur canadien de l'acier et de l'aluminium -- comme EVRAZ North America (anglais), Algoma Steel Inc. (anglais), ArcelorMittal et Elysis , une co-entreprise créée par Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminum. Ces investissements font en sorte que ces entreprises continuent de fournir de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne et d'apporter une importante contribution à l'économie et aux chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier.

Citations

« Les producteurs et les travailleurs de l'aluminium constituent le cœur économique de plusieurs collectivités au pays, y compris au Québec. Cet investissement aidera Alcoa à maintenir au moins 520 emplois et à renouveler ses installations afin d'être plus concurrentielle et de mieux servir son marché. »

─ Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes déterminés à appuyer nos travailleurs de l'aluminium, ainsi que les produits innovateurs de calibre mondial qu'ils fabriquent. Notre investissement dans l'Aluminerie de Deschambault contribuera à l'amélioration de la compétitivité de l'aluminerie pour de nombreuses années à venir. Il aidera à préserver la place du Canada sur le marché mondial et soutiendra des emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

─ Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean‑Yves Duclos

« Le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada permettra à l'Aluminerie Alcoa de Deschambault d'augmenter sa capacité de production annuelle d'aluminium, tout en améliorant la compétitivité à long terme de l'usine à l'échelle mondiale. Cet investissement contribuera à préserver des emplois de grande qualité pour nos employés et sous-traitants, au bénéfice de toute la communauté de la grande région de Portneuf. »

─ Le président d'Alcoa Canada, Jean-François Cyr

Les faits en bref

L'Aluminerie de Deschambault est en activité depuis 1992. Elle a été acquise par Alcoa en 1998. Elle abrite notamment le Centre d'excellence des alumineries, un carrefour de formation pour les gens d'Alcoa de partout au monde et un centre de développement, de transfert et de normalisation des meilleures pratiques de gestion manufacturière.

est en activité depuis 1992. Elle a été acquise par Alcoa en 1998. Elle abrite notamment le Centre d'excellence des alumineries, un carrefour de formation pour les gens d'Alcoa de partout au monde et un centre de développement, de transfert et de normalisation des meilleures pratiques de gestion manufacturière. Cet investissement est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant la recherche-développement qui accélère le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilite la croissance d'entreprises novatrices.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Liens connexes

