Le projet de la Première Nation de Cowessess, qui bénéficie d'un financement d'environ 633 000 dollars, aidera à soutenir l'installation de production de 320 kilowatts d'énergie solaire dans cinq de ses bâtiments communautaires dans le cadre du programme de facturation nette de SaskPower. Pendant la durée de vie du projet, la Première Nation de Cowessess constatera une réduction cumulative d'environ 6 500 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer environ 2 000 voitures de la circulation pendant un an.



Le projet de la Première Nation Muskoday recevra un financement d'environ 315 000 dollars pour soutenir l'installation de production de 190 kilowatts d'énergie solaire dans trois bâtiments communautaires importants. Cette initiative stimulera une croissance propre et créera des emplois locaux pour les membres de la Première Nation Muskoday. Pendant la durée de vie du projet, la Première Nation constatera une réduction cumulative d'environ 2 700 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer environ 800 voitures de la circulation pendant un an.

Le financement de ces investissements provient du volet des partenariats du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à économiser de l'argent et à créer de bons emplois.

Le plan climatique renforcé du Canada réduira la pollution dans tout le pays, notamment en rendant nos lieux de vie et de rassemblement plus écoénergétiques et en investissant dans de bons projets d'énergie propre. Le gouvernement du Canada a maintenant un plan pour non seulement atteindre, mais aussi dépasser son objectif pour 2030 et mettre le pays sur la voie de l'objectif de la carboneutralité d'ici 2050.

« Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir les projets d'énergie solaire de la Première Nation de Cowessess et de la Première Nation Muskoday, qui amélioreront réellement les choses dans ces deux collectivités en réduisant la pollution, en les aidant à économiser sur les coûts d'énergie et en créant de bons emplois locaux. Les collectivités autochtones sont les premières à subir les effets des changements climatiques. Le gouvernement continuera à les soutenir dans leur transition vers l'énergie propre et leur adaptation aux changements climatiques, contribuant ainsi à garantir un avenir plus propre et plus sain aux générations futures ».

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Première Nation de Cowessess est en voie de devenir l'une des Nations les plus vertes de la Saskatchewan. Dans le cadre de notre projet d'énergie solaire pour les bâtiments de la collectivité, des systèmes d'énergie solaire à facturation nette seront installés sur cinq bâtiments communautaires pour un total de 320 kilowatts. Ils permettront de réduire notre empreinte carbone globale, et les économies d'argent réalisées seront réorientées vers des secteurs sociaux sous-financés. L'énergie renouvelable s'inscrit dans nos valeurs traditionnelles d'intendance des terres et de durabilité environnementale, et nous permet de penser aux générations futures comme les générations précédentes l'ont fait pour nous. Le soutien du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone - volet des partenariats a aidé la Première Nation de Cowessess à mettre en place une infrastructure verte dans la réserve, ce qui facilite d'autant notre participation active à la lutte contre les changements climatiques. »

- Cadmus Delorme, chef de la Première Nation de Cowessess

« Nous sommes engagés sur la voie de l'autosuffisance économique durable, et nous nous efforçons de faire croître et de gérer nos ressources avec soin, en équilibrant nos choix sur ce que les connaissances modernes et les méthodes traditionnelles ont de mieux à offrir. La Première Nation Muskoday est extrêmement enthousiaste et heureuse d'annoncer et de présenter nos deux nouveaux projets d'énergie solaire, soit les projets de 324 mégawatts de SaskPower et du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Ils permettront à la Première Nation Muskoday de produire de l'énergie non seulement pour générer des revenus, mais aussi pour réduire les coûts d'électricité de nos bâtiments communautaires, pour les générations à venir. Et surtout, ils réduisent la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et concordent avec notre vision autochtone des soins et du respect envers la Terre mère. La Première Nation Muskoday souhaite également reconnaître et féliciter le chef Delorme et la Première Nation de Cowesses pour leur sélection, et pour leur engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles pour les générations futures. »

- Herman Crain, chef de la Première Nation Muskoday

L'initiative de la Première Nation de Cowessess aidera la collectivité à produire sa propre énergie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant une croissance propre localement. Le projet générera plus de 460 mégawatts-heures d'énergie renouvelable par an et remplacera, en moyenne, 60 p. 100 de la consommation annuelle d'électricité du réseau aux cinq emplacements de la collectivité.

La collectivité de la Première Nation Muskoday générera plus de 200 mégawatts-heures d'énergie renouvelable chaque année, ce qui remplacera plus de 40 p. 100 de la consommation annuelle d'électricité du réseau du bureau administratif du conseil de bande, de la caserne des pompiers et de l'école de Muskoday.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone - volet des partenariats est un élément important du plan climatique du Canada , et contribue à ce que le Canada atteigne et dépasse l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030.

, et contribue à ce que le atteigne et dépasse l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de pour 2030. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans les provinces et territoires du Canada , qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leurs factures énergétiques.

, qui aideront les Canadiens et les entreprises à économiser de l'argent en réduisant leurs factures énergétiques. Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone s'adressait à un large éventail de demandeurs de tout le pays qui innovent en matière de solutions intelligentes à haut rendement énergétique pour leurs collectivités, et soutient des projets qui permettront de mettre à profit l'ingéniosité pour réduire les émissions et générer une croissance propre.

