La lutte contre les incendies est un travail essentiel et dangereux. En plus des dangers physiques auxquels les pompiers sont exposés, certains produits ménagers deviennent plus dangereux lorsqu'ils brûlent. En particulier, au cours de leurs interventions, les pompiers peuvent être exposés à des substances toxiques, comme certains produits ignifuges nocifs utilisés pour fabriquer des meubles rembourrés, des matelas et des appareils électroniques. Le gouvernement du Canada a entendu les préoccupations des pompiers et des intervenants, et il prend des mesures pour protéger ces premiers intervenants alors qu'ils sauvent des vies.

Aujourd'hui, la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont annoncé un plan d'action exhaustif visant à protéger les pompiers contre les produits chimiques nocifs rejetés lors d'incendies résidentiels.

Ce plan comporte les mesures suivantes :

Interdire les ignifugeants chimiques nocifs

Soutenir la mise au point et l'utilisation de substances ignifuges sécuritaires, notamment par l'utilisation d'options de rechange moins nocives que les ignifugeants chimiques dans les produits ménagers;

Réaliser des activités de recherche et de surveillance pour évaluer les niveaux d'exposition;

Établir des bonnes pratiques pour les pompiers afin de réduire le danger, notamment par l'amélioration des équipements de protection individuelle;

Diffuser l'information et accroître la sensibilisation.

Les mesures fédérales prises pour s'attaquer aux substances ignifuges font partie du Plan de gestion des produits chimiques, une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques posés par les produits chimiques pour les Canadiens et leur environnement. Le gouvernement du Canada collaborera avec des intervenants pendant qu'il mettra en œuvre son plan, et il tiendra le public au courant des jalons qui seront franchis tout au long du processus.

Citations

« Les pompiers mettent leur vie en danger pour nous protéger. Aujourd'hui, nous annonçons des mesures pour les protéger eux aussi. Ce plan comporte des mesures visant à interdire des produits chimiques nocifs et à favoriser une plus grande diffusion de l'information, afin que nous puissions continuer de travailler avec les pompiers et l'industrie pour assurer la sécurité des premiers intervenants. »

L'honorable Patty Hajd

Ministre de la Santé

« Nous avons écouté les préoccupations exprimées par les pompiers concernant les risques auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada prend les mesures qui s'imposent afin de protéger les pompiers et de réduire leur exposition aux substances ignifuges nocives. Nous continuerons de travailler avec les intervenants pour établir des pratiques exemplaires et mettre en place des mesures visant à réduire les dangers auxquels les pompiers sont exposés. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Canada a été un grand défenseur de l'amélioration de la sécurité de nos pompiers, surtout au vu des dangers auxquels ils sont confrontés chaque jour. En prenant ces mesures nécessaires afin de réduire les risques liés à l'utilisation de substances ignifuges, nous pouvons mieux soutenir nos pompiers et le formidable travail qu'ils accomplissent pour protéger nos collectivités. »

Terry Beech

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielle (C.-B.)

« Les pompiers sont exposés à de nombreux dangers liés à l'exposition à la fumée lors d'un incendie. Les substances chimiques ignifuges présentes dans les meubles produisent une fumée plus noire, plus épaisse et plus toxique et n'aident aucunement les pompiers dans leur travail ou les familles qui tentent de s'échapper d'une maison en flamme. L'Association internationale des pompiers voit d'un bon œil que le gouvernement du Canada prenne des mesures pour interdire les substances ignifuges nocives, étudier leurs effets sur les pompiers lorsqu'elles sont en combustion, et examiner comment réduire notre exposition à celles-ci. Nous sommes également encouragés par le fait que le gouvernement ait produit un guide pour aider les fabricants, les importateurs, les annonceurs et les vendeurs de produits de consommation à offrir des produits qui ne contiennent pas de substance chimique ignifuge. Aidons nos entreprises à adopter ces pratiques autant que possible. »

Mike Carter

Vice-président de district, Association internationale des pompiers

« J'aimerais remercier le gouvernement du Canada d'avoir été à l'écoute des pompiers au sujet des risques auxquels nous sommes exposés chaque jour dans l'exercice de nos fonctions afin de protéger les collectivités et les citoyens. Les incendies d'aujourd'hui sont plus chauds et se propagent plus rapidement que jamais, aidés par la soupe chimique de toxines présentes dans nos maisons et nos entreprises. Les substances ignifuges qui visent à nous protéger peuvent en fait avoir un effet négatif une fois que le produit est en combustion. Ces mesures serviront à accroître l'utilisation de substances ignifuges sécuritaires et à aider les pompiers à réduire les dangers auxquels ils sont exposés au quotidien. »

Gord Ditchburn

Président, British Columbia Professional Fire Fighters' Association

« Nous savons que les résidents de Vancouver Nord veulent protéger leurs voisins, y compris les pompiers qui répondent présent lorsqu'il le faut. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada prenne des mesures qui rendront notre travail moins dangereux en réduisant les substances ignifuges nocives présentes dans les meubles, des substances chimiques qui se dégagent dans la fumée durant un incendie. Des mesures comme l'étiquetage obligatoire de certains produits aideront les Vancouvérois, et tous les Canadiens, à faire des choix éclairés lorsqu'ils achètent des produits. »

Ryan Stewart

Président, District of North Vancouver Fire Fighters, section locale 1183

Faits en bref

Les substances ignifuges sont composées de différents types de substances chimiques qui sont utilisées dans des produits ou y sont appliquées. Elles servent à empêcher ces produits de s'enflammer et à limiter la propagation du feu. Elles se retrouvent dans les produits de consommation tels que les meubles rembourrés, les matelas, les appareils électroniques, les tissus et les produits en mousse et en caoutchouc.

Pour veiller à ce que les produits chimiques nocifs soient identifiés, le gouvernement du Canada a déjà évalué plus de 150 ignifugeants et pris des mesures pour restreindre ou éliminer progressivement l'utilisation de douze substances ignifuges nocives, et il a proposé de s'attaquer à six autres de ces substances.

a déjà évalué plus de 150 ignifugeants et pris des mesures pour restreindre ou éliminer progressivement l'utilisation de douze substances ignifuges nocives, et il a proposé de s'attaquer à six autres de ces substances. Le Plan de gestion des produits chimiques rassemble divers programmes fédéraux liés aux produits chimiques dans le cadre d'une seule stratégie visant à évaluer les risques que posent les substances chimiques et les organismes pour la santé environnementale et humaine, ainsi qu'à gérer les substances toxiques en fonction des risques qu'elles présentent pour la santé humaine et l'environnement.

Produits connexes

Document d'information : Aider à protéger les pompiers contre les produits chimiques nocifs

Liens connexes

Substances ignifuges

Plan de gestion des produits chimiques

Liens connexes

