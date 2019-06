Parcs Canada annonce un nouveau Cadre pour l'histoire et la commémoration

Le Cadre mènera à des récits plus diversifiés et inclusifs dans les lieux de Parcs Canada et à un plus vaste éventail de désignations historiques nationales

OTTAWA, le 19 juin 2019 /CNW/ - Les sites de Parcs Canada reflètent le patrimoine diversifié du pays et offrent aux Canadiens et aux Canadiennes l'occasion d'en apprendre davantage sur leur histoire riche et variée, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé la publication du nouveau document intitulé Le Cadre pour l'histoire et la commémoration : le plan du réseau des lieux historiques nationaux 2019.

Dans son rôle de narratrice de l'histoire nationale, Parcs Canada a l'obligation de fournir un aperçu équilibré et complet de l'histoire du Canada. Pendant trop longtemps, une trop grande partie de l'histoire du pays a été racontée sous un seul point de vue statique qui ne reflète pas l'ampleur et la diversité de l'histoire du Canada. Au fur et à mesure que les temps ont changé, la façon dont nous comprenons l'histoire a également changé. Les Canadiens et les Canadiennes sont de plus en plus curieux de connaître la diversité des perspectives du passé du Canada.

Par conséquent, Parcs Canada vise à raconter des histoires plus diversifiées et inclusives dans les lieux patrimoniaux qu'elle gère. Le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une nouvelle approche pour partager les histoires du Canada à travers des perspectives vastes et parfois complexes, y compris les périodes difficiles de son passé. En particulier, le Cadre fera en sorte que l'histoire et les opinions des peuples autochtones soient intégrées dans les lieux patrimoniaux gérés par Parcs Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser la réconciliation et à travailler en partenariat avec des organisations, des collectivités et des personnes autochtones afin de reconnaître les contributions des peuples autochtones à l'histoire du Canada. En réponse à l'Appel à l'action no 79, le gouvernement du Canada a investi 23,9 millions de dollars dans le budget de 2018 pour reconnaître et intégrer les histoires, les réalités et les points de vue des peuples autochtones dans les lieux patrimoniaux administrés par Parcs Canada.

Le Cadre fournit également une orientation à Parcs Canada et à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) sur la désignation de personnes, de lieux et d'événements d'importance historique nationale en fonction de quatre nouvelles priorités stratégiques :

l'Histoire des peuples autochtones

l'Histoire de l'environnement

la Diversité

le Canada et le monde.

De plus, le Cadre décrit l'approche de la CLMHC pour l'examen minutieux des désignations historiques nationales existantes et des textes de plaques qui y correspondent. En cas de controverse ou de nouveaux résultats de recherche, l'examen pourrait entraîner l'ajout d'un nouveau texte de plaque, la modification des motifs de la désignation ou l'ajustement du nom d'une désignation.

Grâce à la mise en œuvre du Cadre et à la collaboration continue avec des groupes autochtones, des organismes patrimoniaux, des partenaires et d'autres intervenants, Parcs Canada veillera à ce que les histoires racontées dans les lieux patrimoniaux nationaux représentent toutes les facettes de l'histoire de notre pays, et ce, afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent mieux comprendre leur histoire.

« Nous croyons qu'il est essentiel que les Canadiens et les Canadiennes aient accès à toute l'étendue de notre histoire - les complexités, les controverses, les réalisations, les échecs et les tragédies du passé. En partageant les diverses histoires des gens de tout le pays, les Canadiens et les Canadiennes peuvent mieux comprendre notre culture riche et étendue, notre histoire complexe et, parfois, les aspects difficiles de notre passé. Ce Cadre représente une nouvelle façon de partager les histoires du Canada - une façon de représenter toutes les perspectives. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à visiter le réseau de lieux patrimoniaux de Parcs Canada pour découvrir la riche histoire de notre pays. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Le Cadre remplace le précédent Plan du réseau des lieux historiques nationaux de Parcs Canada, qui a été mis en œuvre en 2000.

de Parcs Canada, qui a été mis en œuvre en 2000. Lors de la rédaction du Cadre, Parcs Canada a consulté de nombreux organismes et particuliers qui s'occupent de la valorisation du patrimoine, y compris des historiens, des archéologues et des experts culturels autochtones. L'Agence a ensuite mené une consultation publique afin de recueillir les commentaires des Canadiens et des Canadiennes. Parcs Canada tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la consultation.

rédaction du Cadre, Parcs Canada a consulté de nombreux organismes et particuliers qui s'occupent de la valorisation du patrimoine, y compris des historiens, des archéologues et des experts culturels autochtones. L'Agence a ensuite mené une consultation publique afin de recueillir les commentaires des Canadiens et des Canadiennes. Parcs Canada tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la consultation. Le Cadre représente une première étape dans la révision des politiques, des critères et des pratiques de l'approche nationale en matière d'histoire et de commémoration afin d'intégrer l'histoire, les valeurs patrimoniales et les pratiques de mémoire autochtones, comme le recommande l'Appel à l'action n o 79 de la Commission de vérité et de réconciliation.

79 de la Commission de vérité et de réconciliation. Parcs Canada gère l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux d'aires patrimoniales naturelles et culturelles protégées au monde. Le réseau protège un vaste ensemble de lieux naturels et patrimoniaux qui comprend 46 parcs nationaux, 171 lieux historiques nationaux, quatre aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Créée en 1919, la CLMHC conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada . De concert avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient communiquées aux Canadiens et Canadiennes.

. De concert avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient communiquées aux Canadiens et Canadiennes. La CLMHC célèbre son 100e anniversaire en 2019.

