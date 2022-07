GUELPH, ON, le 25 juill. 2022 /CNW/ - La crise des surdoses continue d'avoir des répercussions tragiques sur les personnes, les familles et les collectivités partout au pays. Cette crise n'a cessé de s'aggraver tout au long de la pandémie de COVID-19 en raison de facteurs multiples, dont l'approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques, les sentiments d'isolement, de stress, et d'anxiété, et des changements à l'accès aux services pour les personnes qui consomment des substances. Les plus récentes données sur les méfaits liés à la consommation de substances indiquent que 7 560 personnes sont décédées d'une surdose au pays en 2021. Le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à ce que tous les Canadiens aient accès aux services et au soutien vitaux dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, accompagnée de Lloyd Longfield, député de Guelph, a annoncé du financement de plus de 2,9 millions de dollars versé à cinq projets communautaires novateurs dans la région de Guelph, en Ontario. Ces projets permettront d'accroître la capacité des programmes d'approvisionnement plus sécuritaire et d'améliorer les services de proximité destinés aux personnes qui consomment des substances. Le financement contribuera également à accroître l'accès à de nombreux services de soutien pour les jeunes des collectivités de la région de Guelph et appuiera la formation et l'accréditation de travailleurs de soutien par les pairs.

Les fonds annoncés aujourd'hui sont destinés à venir en aide aux personnes touchées de façon disproportionnée par les problèmes liés à l'usage de substances, ou qui doivent faire face à des obstacles pour accéder aux services, dont les jeunes, les hommes jeunes et d'âge moyen, les Autochtones, les personnes souffrant de douleurs chroniques, les personnes 2ELGBTQIA+ et des personnes chez qui le risque de surdose de substances est élevé.

Cet investissement provient d'un engagement de 116 millions de dollars, dans le budget de 2021, affectés au Programme sur l'usage et les dépendances aux substances en vue d'appuyer un éventail d'approches novatrices en matière de prévention, de réduction des méfaits et de traitement.

Le gouvernement du Canada est déterminé à aborder la crise des surdoses dans une perspective globale de santé publique, ce qui signifie comprendre le fait que la consommation de substances et ses méfaits sont reliés à d'autres facteurs, dont la santé physique et mentale. Pour mettre fin à cette crise nationale de santé publique, le gouvernement du Canada continue de travailler de concert avec tous les ordres de gouvernement, des partenaires, des communautés autochtones, des intervenants, des personnes ayant une expérience vécue de la dépendance et des organismes communautaires d'un bout à l'autre du pays.

Citations

« À Guelph et partout au Canada, trop de vies ont été perdues en raison de la crise des surdoses, plongeant d'innombrables familles et amitiés dans le deuil. Aujourd'hui, notre gouvernement prend d'autres mesures pour s'attaquer à la crise sanitaire nationale en investissant dans des projets communautaires qui appuieront les personnes qui sont plus susceptibles de subir une surdose et d'autres méfaits liés à la consommation de substances dans la région. Je remercie tous les bénéficiaires de financement pour leur dévouement à appuyer les personnes qui consomment des substances, à accroître le nombre d'initiatives de réduction des méfaits et à réduire la stigmatisation. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Je suis heureux de constater que le gouvernement fédéral a ajouté la nouvelle ministre de la Santé mentale et des Dépendances, et qu'il octroie directement du financement, ainsi qu'au moyen de nos ententes provinciales de transferts, pour l'approche communautaire dont se servent les merveilleuses agences de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances de Guelph et de Wellington. Le résultat est que, dans notre région, des vies sont épargnées et que la vie de personnes qui composent avec des défis et qui aspirent à un meilleur avenir est améliorée. »

Lloyd Longfield

Député de Guelph

« Les membres des communautés rurales et autochtones méritent l'équité. Grâce à ce financement, nos partenaires en soins de santé peuvent maintenant offrir des services essentiels de soutien en matière de santé dont notre collectivité a besoin. »

Melissa Kwiatkowski

Présidente-directrice générale, Guelph Community Health Centre

« À la Wyndham House, nous sommes ravis de recevoir des fonds du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada, pour appuyer le Carrefour spécialisé dans les troubles concomitants chez les jeunes. Ces fonds permettront au Carrefour d'offrir des soins d'urgence aux jeunes les plus vulnérables de notre collectivité qui ont été touchés de façon disproportionnée par la crise d'intoxication aux opioïdes, le suicide et la hausse des crises de santé mentale associées à la pandémie de COVID-19. L'accès à un modèle de santé et de services qui offre évaluations, traitements et soins intégrés à faible barrière aux jeunes qui sont aux prises avec des problèmes concomitants assurera un accès rapide et approprié aux soins et améliorera les déterminants sociaux de la santé pour les jeunes. »

Kristen Cairney

Directrice des programmes, Wyndham House

« Nous sommes très heureux de recevoir du financement dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour le projet "Renforcer l'effectif de soutien par les pairs à Waterloo-Wellington". Le financement permettra d'améliorer et de renforcer un réseau de pairs travailleurs qui offrent du soutien aux personnes qui consomment des substances. Nous savons à quel point le soutien par les pairs est mutuellement bénéfique tant pour ceux qui sont en rétablissement et qui reçoivent du soutien que pour ceux qui offrent cet appui. Pour les personnes qui consomment des substances, le besoin de soutien par les pairs n'a jamais été aussi important, en raison de la crise actuelle des opioïdes et de l'augmentation dramatique des besoins liés à la santé mentale pendant la pandémie. Cet investissement arrive à point et nous en sommes grandement reconnaissants. Les pairs travailleurs profiteront également de nombreux avantages grâce à ce projet, y compris du soutien et du mentorat continus, l'accréditation de Peer Support Canada et de la formation, ce qui augmentera le maintien en poste et la satisfaction au travail de ces précieux travailleurs du soutien par les pairs. »

Helen Fishburn

Présidente-directrice générale, ACSM Waterloo Wellington

« À Stonehenge Therapeutic Community, nous sommes reconnaissants des fonds reçus dans le cadre du PUDS de Santé Canada. Le financement nous permettra d'accroître, au moyen de notre programme d'intervention entre pairs en cas de surdose (Peer2Peer Overdose Response Program), l'accès à l'engagement des pairs et aux soins offerts aux personnes ayant subi un empoisonnement aux drogues ou une surdose. L'engagement des pairs est un aspect crucial du continuum de soins lié à la consommation de substances et à la maladie mentale. En éliminant la stigmatisation liée à la consommation de substances et à l'appel à l'aide pour des soins de santé et du soutien social, l'engagement des pairs favorise les rapports menant à des options en matière de traitement et de soutien. »

Lindsay Klassen

Directrice, Services cliniques, Stonehenge Therapeutic Community

« Sans le financement du PUDS, nous n'aurions jamais été en mesure d'appuyer et d'offrir de la formation, à Guelph et dans la région, à de nombreuses agences et personnes sur l'administration de la naloxone, un médicament qui peut renverser les effets d'une intoxication aux opioïdes. Ce médicament et la formation qui s'y rattache ont sauvé d'innombrables vies dans nos collectivités et des personnes sont désormais outillées pour venir en aide aux victimes d'une intoxication aux opioïdes. »

Karen Lomax

Gestionnaire intérimaire des Services de réduction des méfaits, HIV/AIDS Resources and Community Health (ARCH

Faits en bref

Le 20 juillet 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de près de 40 millions de dollars pour 73 projets communautaires novateurs partout au Canada .

a annoncé un financement de près de 40 millions de dollars pour 73 projets communautaires novateurs partout au . En date de juillet 2022, le gouvernement du Canada appuie plus de 20 projets pilotes d'approvisionnement plus sécuritaire en Colombie-Britannique, en Ontario , au Québec et au Nouveau-Brunswick, ainsi que le soutien d'une gamme de projets de prestation de services, de projets de transfert et d'échange de connaissances et de recherche, ainsi qu'une communauté de pratique nationale pour un approvisionnement plus sécuritaire, pour un investissement total de plus de 67 millions de dollars.

appuie plus de 20 projets pilotes d'approvisionnement plus sécuritaire en Colombie-Britannique, en , au Québec et au Nouveau-Brunswick, ainsi que le soutien d'une gamme de projets de prestation de services, de projets de transfert et d'échange de connaissances et de recherche, ainsi qu'une communauté de pratique nationale pour un approvisionnement plus sécuritaire, pour un investissement total de plus de 67 millions de dollars. Selon les dernières données, le nombre de décès liés aux opioïdes reste élevé et a continué à augmenter, pour atteindre un total de 7 560 en 2021. Le nombre moyen de décès liés aux opioïdes par jour était de huit en 2016; ce nombre a désormais plus que doublé, pour atteindre un niveau record de 21 décès par jour en 2021. Le nombre d'hospitalisations liées aux opioïdes a également augmenté, passant de 13 par jour en 2016 à 17 par jour en 2021.

Le budget de 2022 prévoit l'affectation de 100 millions de dollars sur trois ans pour appuyer des mesures de réduction des méfaits ainsi que des programmes de prévention et de traitement à l'échelle communautaire.

Cette somme s'ajoute aux 116 millions de dollars prévus dans le budget de 2021 et aux 66 millions de dollars annoncés dans l'énoncé économique de l'automne 2020 pour appuyer le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

Le gouvernement continue de travailler en étroite collaboration avec des partenaires pour réagir à la crise d'une façon compatissante et fondée sur des données probantes.

Depuis 2017, le gouvernement a engagé 800 millions de dollars pour prendre des mesures contre la crise des surdoses.

La dépendance n'est pas un choix. Il s'agit d'une maladie traitable; bon nombre de personnes touchées par la dépendance sont victimes de stigmatisation. Il s'agit d'attitudes, de croyances ou de comportements négatifs à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur situation personnelle. Il s'agit de discrimination, de préjugés, de jugements et de stéréotypes qui peuvent isoler les personnes qui consomment des substances. Notre langage a un effet direct et profond sur ceux qui nous entourent. Tous les Canadiens, y compris les représentants des médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils emploient lorsqu'ils parlent de consommation de substances et des personnes qui consomment des drogues.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, programme fédéral des subventions et de contributions offertes aux provinces, territoires et organismes non gouvernementaux et autochtones pour renforcer l'intervention contre les problèmes liés à l'usage de drogues et de substances au Canada .

