QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur de nombreuses collectivités côtières, réunissant les gens pour travailler et se divertir, tout en soutenant les emplois dans l'industrie du poisson et des fruits de mer pour plus de 45 000 Canadiens.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à faire croître l'économie, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé aujourd'hui un investissement de 27 millions de dollars pour les havres de pêche de Natashquan, Kegaska et Baie-Trinité, sur la Côte-Nord du Québec.

Parmi les projets annoncés aujourd'hui, figure la construction d'un nouveau havre de pêche à Natashquan. Ce havre, dont l'achèvement est prévu d'ici 2028, améliorera les conditions de travail des pêcheurs en leur donnant accès à des installations modernes et sécuritaires, et en leur permettant d'augmenter leurs débarquements annuels d'espèces telles que le crabe des neiges et le homard. Ce projet d'envergure représente un investissement majeur visant à revitaliser et à développer l'économie de la Côte-Nord ainsi qu'à assurer la viabilité à long terme de la pêche commerciale locale.

L'autre partie de la somme annoncée aujourd'hui servira à aménager les aires de service du havre de pêche de Kegaska en 2026, et à redynamiser le havre de pêche de Baie-Trinité en 2027. Ces deux havres de pêche, jumelés à celui de Natashquan, sont utilisés par plus de 70 pêcheurs pour des débarquements estimés à près de 8 millions de dollars en 2023.

En plus du budget ministériel annuel de 90 millions de dollars pour les ports pour petits bateaux, dans le cadre du budget de 2024, 463,3 millions de dollars seront investis au cours des prochaines années pour réparer et entretenir de nombreux ports pour petits bateaux partout au pays, y compris ceux endommagés par l'ouragan Fiona en 2022.

L'investissement annoncé aujourd'hui illustre bien l'engagement du gouvernement canadien de renforcer les communautés côtières, de promouvoir la croissance durable, et d'assurer la prospérité des travailleurs de l'industrie de la pêche.

« Les ports pour petits bateaux sont le cœur de nos collectivités de pêcheurs. Attendus depuis longtemps, les investissements pour Natashquan, Kegaska et Baie-Trinité assureront un développement économique et une sécurité alimentaire pour ces communautés pour les générations à venir. Avec le budget de 2024, nous dotons nos pêcheurs de ports modernes, où leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions maritimes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports essentiels à la pêche commerciale.

a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports essentiels à la pêche commerciale. Le gouvernement du Canada finance des travaux dans plusieurs ports du pays, afin de s'assurer qu'ils soient en bon état pour répondre aux besoins des pêcheurs et de l'industrie, en plus d'offrir un accès sécuritaire aux voies navigables.

