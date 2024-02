GATINEAU, QC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - D'un bout à l'autre du pays, des collectivités cherchent des sources d'énergie plus propres et plus abordables, et le gouvernement du Canada investit dans la création de bons emplois et dans la mise à l'échelle de solutions technologiques propres, notamment dans des combustibles propres qui, comme l'hydrogène, peuvent réduire ou remplacer l'utilisation de combustibles plus émetteurs.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 3,3 millions de dollars à la société Gazifère à Gatineau (Québec) pour un projet de combustibles propres d'une valeur totale de 7,3 millions de dollars.

L'investissement aidera Gazifère à réaliser une étude de faisabilité sur le mélange de l'hydrogène. Plus précisément, l'étude évaluera l'aménagement d'un électrolyseur qui aiderait à décarboner le réseau de distribution de gaz naturel de Gazifère en Outaouais en y injectant de l'hydrogène bas carbone. On prévoit ainsi de réduire les émissions de plus de 18 000 tonnes par an en remplaçant chaque année près de 10 millions de mètres cubes de gaz naturel ordinaire. Gazifère entend aussi récupérer de la chaleur résiduelle pour réduire encore davantage ses émissions.

Cet investissement aidera à ouvrir des possibilités de croissance dans le marché canadien des combustibles propres et à paver la voie aux combustibles à faible empreinte carbone de demain. Ces démarches soutiendront concrètement la croissance du secteur canadien des combustibles propres pour ainsi répondre à la demande mondiale créée par la volonté de lutter contre les changements climatiques tout en améliorant la sécurité énergétique et en abaissant les coûts. Grâce à l'un des plans d'action climatique les plus complets et les plus détaillés au monde, à des ressources naturelles abondantes et à une main-d'œuvre qualifiée, le Canada s'impose comme un fournisseur d'énergie propre de choix dans un monde carboneutre - de quoi assurer un avenir prospère et durable à l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Le Canada a réitéré aujourd'hui son engagement pour l'avancement de solutions énergétiques sobres en carbone en octroyant 3,3 millions de dollars à Gazifère Inc. pour un projet de combustibles propres à Gatineau, au Québec. Ce projet d'étude de faisabilité sur le mélange de l'hydrogène contribuera à faire progresser la décarbonation du réseau de distribution du gaz de Gazifère tout en créant des emplois et en stimulant l'innovation dans le marché canadien des combustibles propres. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette annonce importante dévoile un investissement de 3,3 millions de dollars dans le projet d'énergies propres de Gazifère Inc., démontrant l'engagement du Canada à surmonter les obstacles sur le marché des énergies propres des réseaux gaziers, des industriels et du transport lourd. Cette initiative stratégique régionale accélère notre marche vers un leadership mondial en matière d'énergie propre, favorisant un avenir prospère et propre. »

L'honorable Steven MacKinnon

Leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau

« En octroyant plus de 3,3 millions de dollars au projet de combustibles propres de Gazifère Inc., nous investissons non seulement dans les infrastructures, mais nous contribuons aussi à l'édification d'un avenir plus propre et plus vert. Cette étude de faisabilité sur le mélange de l'hydrogène témoigne de notre volonté de stimuler l'innovation, de réduire les émissions et d'aider le pays à se tourner vers des solutions énergétiques propres. En appuyant ce type de projet, nous posons les bases d'un avenir durable et prospère pour tous les Canadiens. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous saluons le support du ministre Jonathan Wilkinson et du député à la Chambre des communes du Canada, Steven Mackinnon, dans notre projet de décarbonation régional en Outaouais. Ensemble, avec l'annonce de cet investissement du gouvernement fédéral dans notre projet d'hydrogène, nous construisons un avenir énergétique durable. Il s'agit d'un grand pas vers la réalisation d'un projet d'envergure qui permettra de réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre et ainsi d'offrir une énergie verte à coût raisonnable pour plusieurs utilisations telles que le transport, le secteur industriel et le verdissement du réseau gazier. Ce projet permet d'unir des partenaires locaux et régionaux afin de façonner une transition énergétique innovante et responsable dans l'Outaouais. »

Jean-Benoit Trahan

Président de Gazifère

« L'introduction d'hydrogène vert dans le réseau gazier de Gatineau représente un progrès significatif en faveur de la politique environnementale de la Ville et de notre Plan climat visant à réduire notre empreinte carbone. Cet investissement est crucial, offrant une opportunité porteuse pour diversifier l'économie locale. Il attire l'intérêt de nouveaux acteurs industriels et du secteur du transport lourd désireux de décarboner leurs opérations, en profitant d'un approvisionnement fiable et local en hydrogène vert. »

France Bélisle

Mairesse de Gatineau

Quelques faits

Le financement fédéral provient d'un programme de Ressources naturelles Canada , le Fonds pour les combustibles propres, qui soutient la construction ou l'agrandissement d'installations de production de combustibles propres tels que l'hydrogène, le diesel renouvelable, les combustibles synthétiques, le gaz naturel renouvelable et les carburants d'aviation durables. Il soutient aussi la réalisation d'études de faisabilité et d'ingénierie de base et de détail qui créeront de l'emploi et permettront au secteur de croître à la taille et au rythme requis pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada .

, le Fonds pour les combustibles propres, qui soutient la construction ou l'agrandissement d'installations de production de combustibles propres tels que l'hydrogène, le diesel renouvelable, les combustibles synthétiques, le gaz naturel renouvelable et les carburants d'aviation durables. Il soutient aussi la réalisation d'études de faisabilité et d'ingénierie de base et de détail qui créeront de l'emploi et permettront au secteur de croître à la taille et au rythme requis pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du . Lancé en juin 2021, le Fonds pour les combustibles propres vise à investir 1,5 milliard de dollars pour augmenter la production canadienne de combustibles propres comme l'hydrogène, le diesel et gaz naturel renouvelables, l'éthanol cellulosique, les combustibles synthétiques et le carburant d'aviation durable.

