Pour améliorer la santé des personnes vivant avec une douleur chronique en Colombie-Britannique et au Canada

VANCOUVER, BC, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Près de huit millions de Canadiennes et de Canadiens vivent avec de la douleur chronique, reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la Santé. La douleur chronique peut frapper à tout âge et peut avoir des répercussions importantes sur la santé physique et mentale d'une personne. La douleur chronique peut également affecter la qualité de vie des personnes, les empêchant d'avoir des relations sociales, de faire des activités qu'elles aiment ou même de travailler. Au Canada, certaines populations, comme les femmes, les personnes âgées, les anciens combattants et les personnes autochtones, sont particulièrement touchées par la douleur chronique.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation à la douleur, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé du financement pour le développement du réseau Douleur Canada par la Pain BC Society (Pain BC) ainsi que pour venir en aide aux personnes vivant avec de la douleur chronique en Colombie-Britannique et au Canada.

Un financement pouvant atteindre 4,5 millions de dollars sur cinq ans a été approuvé pour le projet intitulé : « Developing a Pain Canada Network and Expanding Best Practice Education and Training Programs Across Canada ». Ce projet permettra de développer le réseau Douleur Canada, de favoriser la collaboration nationale, d'intensifier les pratiques exemplaires et d'élargir l'éventail de ressources à la disposition des personnes vivant avec de la douleur chronique.

Pain BC se voit également accorder plus de 520 000 $ sur 18 mois pour son projet « Making Sense of Pain: An Intersectional Program Adaptation and Pilot ». Son but est d'améliorer l'accès aux soins et aux services pour les personnes des communautés 2ELGBTQIA+ de la Colombie-Britannique ainsi que des communautés de langue chinoise, punjabi et arabe qui vivent avec de la douleur chronique.

Le gouvernement du Canada est résolu à mieux comprendre, prévenir et prendre en charge la douleur chronique. La poursuite de ces efforts nous permet de contribuer à l'amélioration du bien-être mental et de la qualité de vie des personnes vivant avec de la douleur chronique et de celles qui les aident.

« La douleur chronique interfère avec les activités quotidiennes et la capacité de participer pleinement aux activités que l'on aime faire. Notre gouvernement est résolu à aider les Canadiennes et les Canadiens qui souffrent de cette condition médicale souvent invisible en poursuivant son travail avec les personnes vivant avec de la douleur, ainsi qu'avec ses partenaires et intervenants qui les appuient. Le financement annoncé aujourd'hui et octroyé à Pain BC pour le développement du réseau Douleur Canada permettra à beaucoup de personnes au Canada touchées par la douleur chronique d'avoir accès à des services et à des ressources qui peuvent leur apporter du soulagement et leur permettre de s'épanouir davantage et d'être plus heureuses. »

L'honorable Carolyn Bennett,

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Cet investissement permettra de poursuivre l'élan créé par des décennies de défense inlassable des droits, par le travail du Groupe de travail canadien sur la douleur et par les milliers d'intervenants de partout au pays qui y ont participé au cours de son mandat de trois ans. Il s'agit d'une étape majeure pour que toutes les personnes vivant avec de la douleur au Canada aient accès au soutien, aux soins et aux liens dont elles ont besoin, peu importe où elles vivent au pays. »

Maria Hudspith

Directrice générale, Pain BC

Par définition, une douleur qui dure ou qui se répète plus de trois mois est considérée comme une douleur chronique. Les personnes vivant avec de la douleur chronique sont souvent confrontées à toutes sortes de difficultés physiques, émotionnelles et sociales. La douleur peut également empêcher certaines personnes d'effectuer leurs activités quotidiennes. La douleur peut d'abord faire son apparition en tant que symptôme d'une blessure ou d'un autre problème de santé, mais elle peut aussi survenir en l'absence de maladie ou de blessure sous-jacente. L'Organisation mondiale de la Santé reconnaît désormais la douleur chronique comme une maladie et non comme le symptôme de quelque chose d'autre.

Grâce au projet « Making Sense of Pain » annoncé aujourd'hui, les personnes aux prises avec de la douleur, des problèmes de santé mentale, des méfaits liés à la consommation de substances et d'autres formes de marginalisation sociale et économique auront accès à un programme d'autogestion en personne de dix semaines. Le financement de ce projet provient du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Le projet relatif au réseau Douleur Canada permettra également d'accroître l'accès aux activités de sensibilisation à la douleur et aux possibilités de mentorat pour les professionnels de la santé, et de fournir des renseignements sur la douleur chronique et les interventions précoces. Le financement de ce projet provient du Programme des politiques et stratégies en matière de soins de santé (PPSS) de Santé Canada . Le PPSS fournit des fonds sous forme de contribution pour des projets qui améliorent l'accessibilité, la qualité, la durabilité et la responsabilité du système de santé du Canada .

En plus du financement annoncé aujourd'hui, le gouvernement fédéral a investi plus de 184 millions de dollars depuis 2016 dans la recherche liée à la douleur par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada , et a soutenu 17 projets en lien avec la douleur totalisant plus de 22,5 millions de dollars dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

