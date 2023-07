De multiples projets dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton et dans les lieux historiques nationaux du cap Breton amélioreront l'infrastructure et la résilience aux changements climatiques et soutiendront le rétablissement après le passage de l'ouragan Fiona.

INGONISH, NS, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450 000 km2 de souvenirs d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces endroits aident à soutenir la protection du patrimoine naturel et bâti, à accroître la résilience aux changements climatiques et à créer des emplois dans les collectivités locales, tout en offrant aux visiteurs et aux résidents des expériences de grande qualité, sûres et enrichissantes partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé l'octroi d'environ 43 millions de dollars pour des projets liés à l'amélioration d'infrastructures et au rétablissement après le passage de l'ouragan Fiona dans des lieux gérés par Parcs Canada sur l'île du Cap-Breton. Cette tempête dévastatrice a causé des dommages importants à l'infrastructure du parc national, ainsi qu'à d'autres lieux gérés par Parcs Canada au cap Breton/territoire Unama'ki, y compris les lieux historiques nationaux de la Forteresse-de-Louisbourg et Alexander-Graham-Bell.

Les projets rendus possible grâce au financement annoncé aujourd'hui permettront d'améliorer les infrastructures bien connues et aimées des visiteurs et des résidents, notamment les sentiers, les installations, les routes et les ponts, y compris la piste Cabot. Le renforcement de l'infrastructure contribuera à assurer une expérience de voyage sûre, des offres aux visiteurs bonifiées et une résilience accrue de l'infrastructure essentielle aux phénomènes météorologiques importants causés par le changement climatique.

Cette initiative s'harmonise tout à fait avec la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, laquelle établit un cadre convenu pour réduire le risque de catastrophes liées au climat, améliorer les résultats en matière de santé, protéger la nature et la biodiversité, bâtir et maintenir une infrastructure résiliente, et soutenir une économie forte et les travailleurs.

En plus de répondre aux besoins des visiteurs en tant que pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada, les biens dans les sites administrés par Parcs Canada assurent des rôles essentiels, comme le transport, la gestion de l'eau, la sécurité publique et les services aux résidents et aux entreprises, tout en étant une source de fierté commune pour la population canadienne. Ces améliorations à l'infrastructure contribueront à assurer la sécurité publique ainsi que la qualité et la fiabilité des offres destinées aux visiteurs, à intégrer la résilience climatique et à accroître l'accessibilité, tout en rapprochant les Canadiens et Canadiennes de la nature et de l'histoire.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes ressentent de plus en plus les répercussions du changement climatique, et notre gouvernement s'est engagé à soutenir la population canadienne pour être mieux préparé et pour construire une économie plus forte. Nous prenons des mesures climatiques ambitieuses afin de réduire notre pollution et créer une approche concertée pour l'adaptation au climat. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à voir à la durabilité des biens de Parcs Canada de manière à ce que les parcs nationaux puissent continuer de contribuer très longtemps au dynamisme culturel, environnemental et économique du Canada. Les importantes améliorations qu'apporte Parcs Canada le long de l'emblématique piste Cabot, dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, assureront la résilience de l'infrastructure qui pourra résister aux effets de phénomènes météorologiques de plus en plus destructeurs et du changement climatique. Les collectivités locales bénéficieront ainsi d'une sécurité accrue et les Canadiens et Canadiennes pourront se rapprocher de la nature en toute sécurité. »

L'honorable Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria

« Les investissements dans le patrimoine bâti bénéficieront aux générations futures. Grâce à cet investissement fédéral dans l'infrastructure, l'Agence Parcs Canada est fière de contribuer aux lieux historiques nationaux de renommée mondiale du cap Breton/territoire Unama'ki. Les investissements du gouvernement du Canada dans les infrastructures résilientes sont essentiels à la préservation du patrimoine naturel et culturel, assurent la protection et la conservation de l'environnement et contribuent au soutien des économies locales tout en atténuant les effets des changements climatiques. »

L'honorable Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso

« Le gouvernement du Canada reconnaît que le chemin vers le rétablissement des régions touchées du Canada atlantique a été parsemé d'embûches et que la dévastation causée par l'ouragan Fiona est encore ressentie par plusieurs personnes, communautés et entreprises. Nous avons été et serons toujours là pour les Canadiens et Canadiennes de l'Atlantique lors de situations difficiles. Grâce au Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises, les organisations et les communautés pour les aider à se reconstruire et à se préparer à mieux faire face aux futurs événements météorologiques liés au climat. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)

Faits en bref

Ce financement comprend 28 millions de dollars provenant du programme d'investissement pour les infrastructures fédérales et 15 millions de dollars octroyés par l'intermédiaire du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona (géré par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique) pour les efforts de rétablissement à la suite de l'ouragan Fiona.

atlantique) pour les efforts de rétablissement à la suite de l'ouragan Fiona. Les 24 et 25 septembre 2022, le cyclone extratropical Fiona, soufflant encore des vents de la force d'un ouragan, s'est déchaîné dans le Canada atlantique, provoquant un important épisode de vent et de pluie dans cinq provinces de l'est du Canada , y compris la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec et Terre-Neuve-et- Labrador .

atlantique, provoquant un important épisode de vent et de pluie dans cinq provinces de l'est du , y compris la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec et Terre-Neuve-et- . Depuis 2015, les investissements fédéraux dans les infrastructures ont permis à Parcs Canada d'améliorer plus de 5 000 biens de son portefeuille d'infrastructures, comme les routes, les ponts, les barrages et autres infrastructures maritimes, les bâtiments historiques et les fortifications, les installations de traitement de l'eau et des eaux usées, les terrains de camping, les centres d'accueil et les bâtiments et enceintes opérationnels.

Le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, situé sur l'île du Cap-Breton, au nord de la Nouvelle-Écosse, comprend 950 km² de forêts acadiennes, boréales et de taïga et constitue un exemple classique de la région naturelle des Hautes-Terres acadiennes des Maritimes. Sa beauté immaculée, ses côtes spectaculaires et ses cultures dynamiques attirent environ 300 000 visiteurs par an.

Le Keltic Lodge et le terrain de golf Highlands Links sont deux sites importants situés à l'intérieur des limites du parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton. Le Keltic Lodge a ouvert ses portes pour la première fois en 1941 et le terrain de golf Highlands Links, conçu par l'architecte Stanley Thompson , est régulièrement classé parmi les meilleurs terrains de golf du Canada .

le terrain de golf Highlands Links, conçu par l'architecte , est régulièrement classé parmi les meilleurs terrains de golf du . Le lieu historique national de la Forteresse-de- Louisbourg est la plus grande reconstruction historique en Amérique du Nord. La reconstruction s'est déroulée de 1961 au début des années 1980, et un cinquième du site d'origine a été reconstruit. Le site accueille environ 80 000 visiteurs chaque année.

est la plus grande reconstruction historique en Amérique du Nord. La reconstruction s'est déroulée de 1961 au début des années 1980, et un cinquième du site d'origine a été reconstruit. Le site accueille environ 80 000 visiteurs chaque année. Le lieu historique national Alexander-Graham-Bell rend hommage au génie du célèbre inventeur et de sa femme, Mabel Bell , à Baddeck , en Nouvelle-Écosse, près du site de leur maison au cap Breton . Le musée abrite les vestiges originaux de l'hydroptère de Bell, le HD-1, ainsi qu'une réplique grandeur nature du célèbre avion Silver Dart. Environ 85 000 visiteurs explorent le musée chaque année.

